Thí sinh chỉ còn vài tiếng để xác nhận nhập học, tránh bị huỷ kết quả

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, trước 17h ngày hôm nay (30/8) tất cả thí sinh trúng tuyển, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng phải xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống của Bộ (nếu có nguyện vọng theo học) tại https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/Account/Login.

Như vậy, chỉ còn vài tiếng đồng hồ để thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 trong mùa tuyển sinh năm 2025 trên hệ thống của Bộ GD&ĐT.

Thí sinh trúng tuyển năm 2025 phải xác nhận nhập học trước 17h chiều nay 30/8 (Ảnh: Hoài Nam).

Nếu không thực hiện việc xác nhận nhập học, xem như thí sinh từ bỏ nguyện vọng đã trúng tuyển và bị hủy kết quả trúng tuyển.

Để xác nhận nhập học, thí sinh thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập hệ thống với số định danh cá nhân, mã đăng nhập, mã xác nhận.

Bước 2: Vào mục "Tra cứu kết quả xét tuyển sinh" để kiểm tra kết quả "Đỗ" hoặc "Trượt" của từng nguyện vọng.

Bước 3: Nếu kết quả là "Đỗ", nhấn "Xác nhận nhập học" và bấm "Đồng ý".

Bước 4: Kiểm tra trạng thái hiển thị "Đã nhập học" - đồng nghĩa với việc xác nhận thành công.

Từ ngày 1/9 đến tháng 12, thí sinh có thể xét tuyển các đợt bổ sung của các trường có nhu cầu tuyển sinh bổ sung.

Thí sinh đã trúng tuyển và đã xác nhận nhập học không được xét tuyển bổ sung, trừ các trường hợp được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học.

Bộ GD&ĐT lưu ý, các trường không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17h ngày 30/8, kể cả đối với các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài.