Vietcoco mang tinh hoa dừa Việt hòa nhịp cùng không khí đại lễ Quốc khánh 2/9

Trong khuôn khổ sự kiện, Vietcoco đã tham gia Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội và chuỗi sự kiện “Chương hồi vinh quang - Dấu son vươn mình” (30/8-2/9), diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội.

Vietcoco có mặt tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" (Ảnh: Vietcoco).

Vietcoco sẽ có mặt tại trạm Triển lãm Hòa bình, khu vực Tự hào thương hiệu Việt - quy tụ những sản phẩm và thành tựu ấn tượng nhất từ các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Sự góp mặt của Vietcoco không chỉ là hình ảnh của một thương hiệu, mà còn góp phần lan tỏa cho sức sống và khát vọng vươn mình của nông sản Việt, từ tinh hoa sản phẩm truyền thống đến công nghệ hiện đại, hướng tới hội nhập và chinh phục thế giới.

Vietcoco luôn là thương hiệu hướng đến hội nhập và chinh phục thế giới (Ảnh: Vietcoco).

Tại gian hàng, khách tham quan không chỉ khám phá các sản phẩm dừa đã có mặt tại hơn 65 quốc gia mà còn trực tiếp trải nghiệm hương vị dừa Bến Tre - kết tinh từ đất lành và bàn tay người nông dân xứ dừa.

Khu vực trưng bày Vietcoco nhận được sự quan tâm của nhiều khách tham quan (Ảnh: Vietcoco).

Khách hàng đến tham quan và trải nghiệm sản phẩm của Vietcoco tại Triển lãm (Ảnh: Vietcoco)

Được Bộ Công Thương vinh danh là Thương hiệu quốc gia 4 lần liên tiếp, Vietcoco mang đến các sản phẩm chất lượng cao từ dừa tươi Bến Tre, đa dạng từ dầu dừa, nước dừa tươi, sữa dừa, snack dừa, cơm dừa sấy, … được sản xuất theo công nghệ chuẩn châu Âu và đáp ứng các tiêu chuẩn hữu cơ USDA, EU, JAS.

Đại diện Vietcoco chia sẻ: "Được đồng hành cùng chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là niềm vinh dự lớn lao. Chúng tôi mong muốn qua những sản phẩm dừa chất lượng cao - đại diện cho sức sống xanh và sự bền bỉ - mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho khách tham quan, đồng thời lan tỏa thông điệp về một Việt Nam tự tin, bền vững và vươn xa".

Vietcoco là Thương hiệu Quốc gia 4 lần liên tiếp (Ảnh: Vietcoco).

Hơn hai thập kỷ qua, Vietcoco kiên định với sứ mệnh nâng tầm giá trị quả dừa Việt Nam bằng các sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, gắn liền trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững. Sự hiện diện tại chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là lời tri ân gửi đến Tổ quốc và minh chứng cho khát vọng của Vietcoco: từ những trái dừa quê hương, góp phần viết tiếp hành trình đưa thương hiệu Việt tỏa sáng trên bản đồ thế giới.