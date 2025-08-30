Vietcoco mang tinh hoa dừa Việt hòa nhịp cùng không khí đại lễ Quốc khánh 2/9
(Dân trí) - Năm 2025 là cột mốc rực rỡ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2025). Hòa cùng niềm tự hào ấy, thương hiệu Vietcoco đồng hành, góp phần tôn vinh thành tựu đất nước và lan tỏa khát vọng vươn xa của thương hiệu Việt.
Trong khuôn khổ sự kiện, Vietcoco đã tham gia Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội và chuỗi sự kiện “Chương hồi vinh quang - Dấu son vươn mình” (30/8-2/9), diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội.
Vietcoco sẽ có mặt tại trạm Triển lãm Hòa bình, khu vực Tự hào thương hiệu Việt - quy tụ những sản phẩm và thành tựu ấn tượng nhất từ các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Sự góp mặt của Vietcoco không chỉ là hình ảnh của một thương hiệu, mà còn góp phần lan tỏa cho sức sống và khát vọng vươn mình của nông sản Việt, từ tinh hoa sản phẩm truyền thống đến công nghệ hiện đại, hướng tới hội nhập và chinh phục thế giới.
Tại gian hàng, khách tham quan không chỉ khám phá các sản phẩm dừa đã có mặt tại hơn 65 quốc gia mà còn trực tiếp trải nghiệm hương vị dừa Bến Tre - kết tinh từ đất lành và bàn tay người nông dân xứ dừa.
Được Bộ Công Thương vinh danh là Thương hiệu quốc gia 4 lần liên tiếp, Vietcoco mang đến các sản phẩm chất lượng cao từ dừa tươi Bến Tre, đa dạng từ dầu dừa, nước dừa tươi, sữa dừa, snack dừa, cơm dừa sấy, … được sản xuất theo công nghệ chuẩn châu Âu và đáp ứng các tiêu chuẩn hữu cơ USDA, EU, JAS.
Đại diện Vietcoco chia sẻ: "Được đồng hành cùng chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là niềm vinh dự lớn lao. Chúng tôi mong muốn qua những sản phẩm dừa chất lượng cao - đại diện cho sức sống xanh và sự bền bỉ - mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho khách tham quan, đồng thời lan tỏa thông điệp về một Việt Nam tự tin, bền vững và vươn xa".
Hơn hai thập kỷ qua, Vietcoco kiên định với sứ mệnh nâng tầm giá trị quả dừa Việt Nam bằng các sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, gắn liền trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững. Sự hiện diện tại chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là lời tri ân gửi đến Tổ quốc và minh chứng cho khát vọng của Vietcoco: từ những trái dừa quê hương, góp phần viết tiếp hành trình đưa thương hiệu Việt tỏa sáng trên bản đồ thế giới.
Vietcoco là thương hiệu hàng đầu về các sản phẩm từ Bến Tre. Thương hiệu thuộc sở hữu của Công ty TNHH chế biến dừa Lương Quới, với kinh nghiệm hơn 20 năm trong ngành sản xuất dừa trên dây chuyền công nghệ hiện đại. Các sản phẩm của Vietcoco hiện nay đã xuất khẩu hơn 60 thị trường trên thế giới, là thương hiệu được khách hàng yêu thích, đặt niềm tin lựa chọn tại các quốc gia như Đức, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản... Công ty cũng tiên phong phát triển nguồn nguyên liệu dừa hữu cơ tại Bến Tre tạo ra những sản phẩm sạch theo tiêu chuẩn organic của Hoa Kỳ, châu Âu và Nhật Bản.
Nhà máy sản xuất: Công ty TNHH chế biến dừa Lương Quới - Lô A36, A37, khu công nghiệp An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long..
Liên hệ mua hàng: 02753 626 313
Truy cập để biết thêm thông tin: www.vietcoco.vn