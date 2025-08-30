Số tiền HLV Mourinho nhận được khi bị sa thải gây choáng váng

Hôm qua, HLV Mourinho đã chính thức bị đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ sa thải, chưa đầy một năm kể từ ngày ông đặt chân đến Istanbul. Trận thua Benfica ở vòng play-off Champions League hồi giữa tuần khiến Fenerbahce lỡ cơ hội dự vòng bảng được coi là “giọt nước tràn ly” dẫn tới quyết định này.

HLV Mourinho thu về khoản tiền khổng lồ sau những lần bị sa thải (Ảnh: Getty).

Trước khi bị sa thải “Người đặc biệt” vẫn còn một năm hợp đồng với CLB Fenerbahce, đồng nghĩa ông sẽ nhận khoản đền bù hậu hĩnh. Theo nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ Yagiz Sabuncuoglu, số tiền này vào khoảng 7,7 triệu bảng. Như vậy, tổng số tiền Mourinho thu về từ các lần bị sa thải trong sự nghiệp đã chạm mốc đáng kinh ngạc 89 triệu bảng.

Trong đó, Chelsea là đội chi nhiều nhất với hơn 26 triệu bảng, gồm 18 triệu bảng khi ông bị sa thải năm 2007 và thêm 8,3 triệu bảng vào năm 2015. Real Madrid cũng phải trả 17 triệu bảng khi chấm dứt hợp đồng với Mourinho, còn Man Utd tiêu tốn gần 20 triệu bảng khi sa thải ông tháng 12/2018.

Tại Tottenham, chiến lược gia người Bồ Đào Nha trải qua 17 tháng đầy biến động và ra đi với khoản đền bù khoảng 15 triệu bảng, dù hợp đồng của ông vẫn còn hai năm. Trong khi đó, AS Roma chỉ phải trả khoảng 3 triệu bảng do Mourinho khi ấy đã gần hết hạn hợp đồng.

Con số HLV Mourinho nhận được vượt xa nhiều đồng nghiệp khác. Antonio Conte chỉ thu về khoảng 37 triệu bảng tiền đền bù trong sự nghiệp, trong đó có khoản 26 triệu bảng khi rời Chelsea năm 2018.

Theo tờ Spor Arena, mối quan hệ giữa HLV Mourinho và ban lãnh đạo Fenerbahce vốn đã căng thẳng từ kỳ chuyển nhượng hè. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhiều lần phàn nàn về cách làm việc của CLB.

HLV Mourinho vẫn là cái tên hot ở châu Âu dù bị Fenerbahce sa thải (Ảnh: Getty).

Trước trận gặp Benfica, ông thẳng thắn chỉ trích: “Nếu Champions League quan trọng đến vậy, lẽ ra CLB phải có hành động trong kỳ chuyển nhượng giữa hai lượt đấu với Feyenoord và Benfica. Tôi không nghĩ Fenerbahce có một danh sách mua sắm thực sự”.

Phát biểu này càng đẩy tình hình đi xa hơn, buộc ban lãnh đạo đi đến quyết định sa thải. Thêm vào đó, trước trận đấu, Phó Chủ tịch Hamdi Akin tuyên bố Fenerbahce sẽ dễ dàng đánh bại Benfica. Khi được hỏi về phát ngôn này, HLV Mourinho khiến cho tình hình căng thẳng hơn khi bất ngờ đáp: “Tôi thậm chí không biết ông ấy là ai, chưa ai từng giới thiệu ông ấy với tôi”.

Đây không phải lần đầu HLV Mourinho bày tỏ sự hoài nghi về tương lai. Tháng 10 năm ngoái, ông từng nói rằng mình sẽ chọn một đội bóng không tham dự cúp châu Âu nếu rời Fenerbahce. Chính vì vậy, khi những phát ngôn cũ được đào lại trong tuần này, nhiều cổ động viên Man Utd đã đùa rằng “Người đặc biệt” có thể trở lại Old Trafford thay thế HLV Ruben Amorim.

Ngoài ra, HLV Mourinho cũng nằm trong danh sách ứng viên thay Nuno Espirito Santo tại Nottingham Forest, sau khi HLV này xảy ra mâu thuẫn với ban lãnh đạo đội bóng.