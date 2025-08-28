Xác định 8 cặp đấu vòng loại trực tiếp giải bóng chuyền nữ thế giới

Đội tuyển nữ Nhật Bản xuất sắc đánh bại Serbia 3-1 (25-23, 30-28, 23-25 và 25-18) ở trận đấu diễn ra tối qua. Kết quả này giúp Nhật Bản đứng đầu bảng H, sẽ đối đầu với chủ nhà Thái Lan ở vòng 1/8. Thái Lan là đội đứng nhì bảng A.

Đội hạng 4 thế giới Nhật Bản đứng đầu bảng H (Ảnh: Khaosod).

Trong khi đó, đội đầu bảng A là Hà Lan sẽ gặp Serbia ở vòng 1/8. Còn hai đội bóng chuyền nữ thuộc khu vực Bắc Mỹ gồm Mỹ và Canada sẽ gặp nhau ở vòng đấu loại trực tiếp. Đội tuyển nữ Mỹ đứng đầu bảng D, còn Canada đứng nhì bảng E.

Cặp đấu rất đáng chú ý khác sẽ diễn ra giữa đội bóng số một thế giới Italy và đội tuyển nữ Đức. Trong khi đó, đại diện của cường quốc bóng chuyền nữ đến từ Nam Mỹ Brazil sẽ gặp đối thủ tương đối dễ thở CH Dominica ở vòng 1/8.

Còn đội bóng nữ rất mạnh tại châu Á là Trung Quốc sẽ gặp đội tuyển bóng chuyền nữ Pháp, trong khi Ba Lan, đội dẫn đầu bảng đấu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, sẽ chạm trán với đội tuyển nữ Bỉ. Cặp đấu còn lại của vòng 1/8 sẽ diễn ra giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Slovenia.

Thái Lan sẽ gặp Nhật Bản ở vòng 1/8 (Ảnh: Siam Sport).

Về lý thuyết, nhánh đấu của Italy nặng hơn khá nhiều so với nhánh đấu của đội tuyển nữ Mỹ. Nếu vượt qua vòng 1/8, đội tuyển nữ Italy có thể đối đầu với đội bóng số 3 thế giới Ba Lan ở tứ kết.

Nếu vượt qua tứ kết, Italy có thể phải chạm trán với một trong hai đội rất mạnh là Brazil (số hai thế giới) hoặc Trung Quốc (số 5 thế giới).

Ngược lại, ở nhánh đấu của đội tuyển nữ Mỹ, họ không gặp nhiều đối thủ quá mạnh, ngoại trừ đội hạng 4 thế giới Nhật Bản.

Các cặp đấu thuộc vòng 1/8 giải vô địch thế giới năm nay sẽ diễn ra trong các ngày 29/8, 30/8, 31/8 và 1/9.