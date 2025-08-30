Ukraine phá 2 cây cầu huyết mạch của Nga bằng thuốc nổ của Moscow

Một cây cầu nổ tung trong vụ tấn công (Ảnh: Quân đội Ukraine).

Ukraine cho biết họ đã phá hủy 2 cây cầu quan trọng bên trong lãnh thổ Nga bằng cách sử dụng một vài UAV giá rẻ để đánh trúng số mìn và đạn dược mà lực lượng Nga đặt phía dưới cầu.

Theo phía Ukraine, 2 cây cầu này, nằm gần biên giới với khu vực Kharkov của Ukraine, được quân đội Nga sử dụng để tiếp tế cho các binh sĩ của Moscow.

Do tầm quan trọng chiến lược, các cây cầu đã được gài mìn, nhằm cho phép quân đội Nga kích nổ chúng trong trường hợp Ukraine bất ngờ tiến công.

Việc một quân đội tự phá hủy cầu, đường hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng khác trên lãnh thổ của mình để ngăn chặn đối phương tiến quân không phải là điều hiếm gặp.

Ukraine từng làm điều này trong những ngày đầu xung đột bùng phát khi phá hủy các cây cầu trên những con đường dẫn tới Kiev. Động thái này đã làm chậm bước tiến của Nga.

Trong trường hợp 2 cây cầu ở Nga bị phá hủy, quân đội Ukraine đã phát hiện ra các quả mìn và tận dụng lợi thế này.

Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập số 58 của Ukraine, đơn vị thực hiện chiến dịch, cho biết họ quyết định quan sát kỹ hơn cây cầu sau khi nhận thấy hoạt động bất thường xung quanh đó.

“Mọi thứ trở nên rõ ràng là có điều gì đó đang diễn ra. Chúng tôi không thể điều khiển một UAV trinh sát thông thường bay dưới cầu vì tín hiệu sẽ biến mất, nên chúng tôi đã sử dụng UAV điều khiển góc nhìn thứ nhất được trang bị cáp quang”, một đại diện của lữ đoàn cho biết.

Đoạn video do UAV quay cho thấy nó tiến gần cây cầu và phát hiện một đống lớn mìn chống tăng cùng các loại đạn dược khác. Một tấm vải dường như từng che phủ số vũ khí này bị gió thổi sang một bên.

“Chúng tôi thấy mìn, và chúng tôi tấn công", họ nói thêm.

Đống mìn đặt dưới cầu (Ảnh: Quân đội Ukraine).

Video kết thúc đột ngột khi UAV lao vào kho đạn. Hình ảnh từ một camera khác đặt xa hơn cho thấy một vụ nổ lớn. Cây cầu bị nổ nằm ở vùng Belgorod, miền nam Nga, gần biên giới với Ukraine.

“Sau đó, chúng tôi quyết định kiểm tra cây cầu còn lại. Chúng tôi phát hiện Nga cũng gài mìn sẵn và chúng tôi đã tấn công. Chúng tôi thấy cơ hội và nắm lấy nó", ông nói.

Đại diện lữ đoàn cho biết những UAV được sử dụng trong cuộc tấn công chỉ có giá từ 25.000 đến 30.000 hryvnia, tương đương 600-725 USD.

Điều này khiến hai cuộc tấn công trở nên hiệu quả về chi phí. Phá hủy một cây cầu từ xa không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Trong điều kiện bình thường, điều này đòi hỏi vũ khí dẫn đường đắt tiền được triển khai từ các hệ thống phức tạp như bệ phóng tên lửa hoặc máy bay.

Trước đây, Ukraine đã sử dụng Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) do phương Tây cung cấp để phá hủy các cây cầu ở vùng Kursk của Nga. HIMARS có giá hàng chục triệu USD và mỗi quả rocket có giá hàng chục nghìn USD.

Việc phá hủy các cây cầu diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang rơi vào tình thế rất khó khăn khi thiếu binh sĩ và thiếu tiềm lực quân sự để đối phó Nga trong cuộc chiến tiêu hao.

Trong thời gian qua, Nga tiếp tục đạt được đà tiến ở nhiều mặt trận. Tại Kharkov và Sumy, các tỉnh ở khu vực biên giới, Nga đang đẩy mạnh các nỗ lực nhằm lập vùng đệm mà Moscow mô tả để ngăn Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga.