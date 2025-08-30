Ngắm bước diễu binh khối quân đội các nước Trung Quốc, Lào, Nga, Campuchia

Sáng 30/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) đã bước vào buổi tổng duyệt quan trọng, sẵn sàng cho ngày lễ lớn của dân tộc (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đặc biệt, với sự tham gia của các khối quân đội nước ngoài gồm Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia thể hiện tinh thần hợp tác quốc tế, vì mục tiêu hòa bình, hợp tác, hữu nghị và phát triển (Ảnh: Mạnh Quân).

120 chiến sĩ khối Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tham gia tổng duyệt tại Quảng trường Ba Đình, thể hiện tình hữu nghị, hợp tác và sự gắn bó giữa quân đội hai nước (Ảnh: Mạnh Quân).

Khối Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tiến ra đường phố Thủ đô sau khi diễu qua lễ đài (Ảnh: Mạnh Quân).

Các quân nhân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc nổi bật với vóc dáng cao ráo, chiều cao lý tưởng từ 1,8 đến 1,9m. Từng hàng quân bước đi dứt khoát, nhịp chân đồng đều, tạo nên khối đội hình đẹp mắt và hùng dũng (Ảnh: Mạnh Quân).

Gương mặt các chiến sĩ toát lên vẻ nghiêm trang, kiêu hãnh, ánh mắt hướng thẳng phía trước, thể hiện tinh thần kỷ luật thép và niềm tự hào khi được góp mặt trong sự kiện trọng đại kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của Việt Nam (Ảnh: Bảo Quyên).

Khối Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc di chuyển trên phố Tràng Thi (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Các quân nhân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc nhận sự đón chào nồng nhiệt của người dân hai bên đường (Ảnh: Hữu Khoa).

33 tiêu binh Nga tham gia diễu binh dịp Quốc khánh 2/9 thuộc Trung đoàn 154 Preobrazhensky đến Việt Nam từ ngày 20/8. Đội hình tiêu binh danh dự đến từ Liên bang Nga gồm những quân nhân ưu tú, được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các đơn vị danh giá nhất (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trung đoàn 154 Preobrazhensky là đơn vị danh dự chuyên phục vụ trong các nghi lễ của quân đội Nga (Ảnh: Mạnh Quân).

Các quân nhân Nga mang quân phục chỉnh tề, hàng ngũ thẳng tắp, gương mặt kiên nghị và ánh mắt tập trung, thể hiện khí chất của những người lính giàu truyền thống, đồng thời gửi gắm tình hữu nghị và sự trang trọng khi tham gia sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của Việt Nam (Ảnh: Hữu Khoa).

Khối Quân đội Lào tham gia diễu binh A80 lần này gồm 120 quân nhân thuộc Cục Quân huấn Lào. Đây đều là những gương mặt ưu tú, được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các đơn vị trong toàn quân (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong đội hình diễu binh, các chiến sĩ Lào sải bước hiên ngang, hàng ngũ ngay ngắn, gương mặt rạng ngời niềm tự hào (Ảnh: Mạnh Quân).

Sự góp mặt của khối Quân đội Lào không chỉ thể hiện tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước Việt - Lào, mà còn góp phần tạo nên khí thế trang nghiêm, hùng tráng cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Bảo Quyên).

Khối Quân đội Hoàng gia Campuchia tham gia diễu binh A80 với 120 cán bộ, chiến sĩ (Ảnh: Mạnh Quân).

Các quân nhân Campuchia bước đi đều tăm tắp, toát lên vẻ trang nghiêm, kỷ luật (Ảnh: Mạnh Quân).

Đây không chỉ là hoạt động giao lưu quân sự, mà còn là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và gắn bó bền chặt giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia (Ảnh: Hữu Khoa)

Các quân nhân khối Quân đội Hoàng gia Campuchia sải bước hiên ngang trên phố Tràng Tiền, tiến về Nhà hát lớn Hà Nội (Ảnh: Bảo Quyên).