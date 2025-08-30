Tạm giữ nhiều nam, nữ, quản lý và nhân viên quán karaoke ở “khu nhà giàu”

Ngày 30/8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ nhiều đối tượng nam, nữ để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, rạng sáng 29/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Công an phường Hòa Cường bất ngờ kiểm tra quán karaoke Victory, lô 5, A2.5 khu Đảo Xanh, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng.

Các đối tượng bay lắc trong quán karaoke (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang nhiều nam, nữ tại 2 phòng hát đang có hành vi sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại phòng 302, công an phát hiện 9 đối tượng (7 nam, 2 nữ) cùng tang vật là ketamine, thuốc lắc và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Qua kiểm tra nhanh, 7/9 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Trong đó, Trần Hữu Nguyên Khoa (SN 1990, trú tại phường An Khê) và Hồ Ngọc Định (SN 1993, trú tại phường Hòa Xuân), thành phố Đà Nẵng được xác định là người mua, chuẩn bị và tổ chức cho nhóm sử dụng ma túy.

Tại phòng 303, công an phát hiện Đặng Công Nguyên (SN 1992, trú tại phường Hội An); Nguyễn Thành Tùng (SN 1988, trú tại phường Cẩm Lệ) và Tạ Thị Ngọc Thanh (SN 2001, trú tại phường Sơn Trà), đều thuộc thành phố Đà Nẵng và Võ Thị Kiều Oanh (SN 1997, trú tại xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị) đang tổ chức sử dụng ma túy.

Tang vật thu giữ gồm dĩa sứ, thẻ nhựa, ống hút tự chế bám dính ketamine. Các đối tượng khai nhận đã nhiều lần chia nhỏ ma túy để cùng nhau sử dụng ngay tại phòng.

Công an thành phố Đà Nẵng đã lập biên bản phạm tội quả tang và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng, gồm Trần Hữu Nguyên Khoa, Hồ Ngọc Định (phòng 302); Đặng Công Nguyên, Nguyễn Thành Tùng, Võ Thị Kiều Oanh, Tạ Thị Ngọc Thanh (phòng 303) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Mở rộng điều tra, công an đã bắt giữ thêm một quản lý và một nhân viên phục vụ của karaoke Victory về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm của chủ cơ sở kinh doanh này.