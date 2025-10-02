CĐV Trung Quốc đau lòng khi Lại Lý Huynh vô địch ở môn “quốc hồn quốc túy”

Cờ tướng Trung Quốc đang suy yếu

Nhắc tới cờ tướng, nhiều người nghĩ ngay tới Trung Quốc. Từ cả ngàn năm nay, đây vẫn được xem là môn thể thao “quốc hồn, quốc túy” của đất nước này. Môn cờ mô phỏng cuộc chiến tranh trên bộ, đã được người Trung Hoa hoàn thiện vào khoảng thế kỷ thứ VIII và gọi là “Tượng kỳ”.

Suốt nhiều thập kỷ, Trung Quốc dốc mọi nỗ lực để bảo toàn ngôi bá chủ kể từ khi giải vô địch thế giới ra đời năm 1990. Thế nhưng, không có đỉnh cao nào tồn tại mãi. Ngày 26/9 tại Thượng Hải, Lại Lý Huynh hạ gục Doãn Thăng, phá vỡ thế độc tôn và đưa cờ tướng Việt Nam lần đầu lên ngôi vô địch thế giới.

Cờ tướng Trung Quốc đang suy yếu khi nhiều kỳ thủ hàng đầu như Vương Thiên Nhất đang đi tù vì bán độ (Ảnh: Baidu).

Chứng kiến cuộc đổi ngôi ở môn cờ tướng, không ít cổ động viên (CĐV) Trung Quốc đau lòng. Rất nhiều cuộc thảo luận xuất hiện trên các diễn đàn để tìm ra nguyên nhân. Trên Zhihu, độc giả có tên Thanh Thủy nhìn thẳng vào vấn đề: “Kết quả chung cuộc của đoàn Trung Quốc không quá tệ khi giành 6 Huy chương vàng, 5 Huy chương bạc và 3 Huy chương đồng.

Thế nhưng, việc đội nhà bị mất tấm Huy chương vàng quan trọng nhất ở nội dung đơn nam là điều đáng hổ thẹn. Cờ tướng Trung Quốc đang ở trong những ngày đen tối. 43 kỳ thủ đã bị cấm thi đấu hoặc ngồi tù trong năm nay. Các tài năng trẻ có quá ít thời gian để bù đắp chỗ trống ấy. Hơn nữa, tiền thưởng cho các giải cờ tướng không đủ hấp dẫn lứa trẻ đi tới cùng ở môn thể thao này”.

Một tài khoản có tên là Im lặng nhìn nhận rằng Trung Quốc đang thiếu đi lứa kế cận đủ giỏi vì vấn đề tài chính: “Lại Lý Huynh rất tài năng. Anh ta vô địch xứng đáng. Thế nhưng, cờ tướng chuyên nghiệp đang ngày càng mất đi sức hút ở Trung Quốc.

Một kỳ thủ thống trị hàng thập kỷ cùng lắm kiếm được vài trăm nghìn tệ đến vài triệu tệ trong cả sự nghiệp (khoảng vài tỷ đồng). Trong khi đó, cờ tướng là môn rất khó học với học sinh. Giờ đây, nó chỉ phổ biến ở công viên hay đường phố khi các cụ già ngồi tiêu khiển với nhau”.

Cờ tướng Trung Quốc đang vật vã tìm lứa kế cận mới khi sức hút ở môn thể thao này không còn lớn (Ảnh: Baidu).

Trên trang cá nhân, Shen Yihao, chuyên gia phân tích cờ tướng, đánh giá: “Tôi đã ngưỡng mộ Lại Lý Huynh từ lâu. Trong trận chung kết giải vô địch cờ tướng thế giới vào năm 2023 tại Mỹ, anh ấy đã suýt đánh bại Đại kiện tướng Mạnh Thần của Trung Quốc. Thật không may, Lại Lý Huynh đã hòa ở cờ chậm và thua ở cờ nhanh. Tôi còn nhớ ánh mắt đượm buồn của anh ấy nhưng người này sẽ không bỏ cuộc.

Thực tế, chỉ 2 năm sau, Lại Lý Huynh đã phá vỡ thế thống trị của Trung Quốc ở môn thể thao này. Tôi biết rằng cờ tướng Trung Quốc đang chạm đáy khủng hoảng. Quá nhiều Đại kiện tướng tên tuổi đang phải ngồi tù vì bán độ. Chức vô địch của Lại Lý Huynh là điều tốt cho cờ tướng Trung Quốc lúc này. Chúng ta cần học tập hình mẫu vươn lên của kỳ thủ Việt Nam để quyết tâm lấy lại vị thế của mình”.

Sự trỗi dậy của cờ tướng Việt Nam

Chức vô địch thế giới của Lại Lý Huynh không đến tình cờ. Thực tế, trong những năm qua, cờ tướng Việt Nam đã có dấu hiệu vươn lên. Chúng ta từng giành chức vô địch nội dung đồng đội ở giải thế giới năm 2022 với cặp đôi Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo.

Cựu kỳ thủ Triệu Nhất Phàm nhấn mạnh: “Cờ tướng Việt Nam đã trỗi dậy và đạt tới đỉnh cao mới”. Theo bà, việc Lại Lý Huynh phá vỡ thế thống trị của Trung Quốc có thể thúc đẩy lứa trẻ Việt Nam yêu thích môn cờ tướng hơn.

Lại Lý Huynh là hình mẫu cho sự trỗi dậy của cờ tướng Việt Nam (Ảnh: Cờ tướng Việt Nam).

Ở thuở sơ khai vào đầu những năm 1990, Trung Quốc đã thống trị môn cờ tướng. Tiếp theo là Đài Loan (Trung Quốc), rồi tới Việt Nam. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, Đài Loan (Trung Quốc) không thể phát triển được cờ tướng, khi vẫn chỉ có môi trường nghiệp dư.

Tuyển cờ tướng Việt Nam bắt đầu vượt qua Đài Loan (Trung Quốc) để chiếm vị trí thứ hai thế giới vào năm 2006. Kỳ thủ Nguyễn Vũ Quân đã hạ gục kỳ thủ số 1 của Đài Loan (Trung Quốc) là Lỗ Khâm.

Mặc dù Vũ Quân không may qua đời khi còn khá trẻ vào năm 2009 nhưng hai kỳ thủ Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo đã nổi lên để giúp tuyển Việt Nam giữ vững vị thế thống trị. Trong khi đó, Đài Loan (Trung Quốc) cũng sản sinh ra Dương Thượng Dân. Thế nhưng, kỳ thủ này cũng rẽ sang hướng khác vào năm 2010.

Cờ tướng Việt Nam bắt đầu “có tiếng nói” khi Nguyễn Thành Bảo giành Huy chương bạc ở Asiad 2010 tại Quảng Châu. Tới năm 2022, cờ tướng Việt Nam có thêm bước đột phá khi Lại Lý Huynh vô địch cờ nhanh thế giới. Sau đó, cặp đội Lại Lý Huynh và Thành Bảo đã giành chức vô địch đồng đội ở giải thế giới. Năm 2023, Lại Lý Huynh bỏ lỡ thời cơ vàng giành chức vô địch thế giới đơn nam khi thua Mạnh Thần trong trận chung kết.

“Kể từ khi vượt qua Đài Loan (Trung Quốc) vào năm 2006, cờ tướng Việt Nam mất tới 20 năm nỗ lực không ngừng mới phá vỡ thế độc tôn của Trung Quốc. Tôi nghe nói rằng Lại Lý Huynh đã mất 8 tiếng tập luyện mỗi ngày, trước khi vươn tới vinh quang”, bà Triệu Nhất Phàm nhấn mạnh.

Kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo cũng là nhân vật đáng chú ý của cờ tướng Việt Nam (Ảnh: TLKĐ).

Bà cũng lên tiếng cảnh báo: “Trong quá khứ, Đài Loan (Trung Quốc) đều từng có giai đoạn tiệm cận trình độ của Trung Quốc nhưng đều bị bỏ lại phía sau. Tuy nhiên, tôi tin rằng cờ tướng Việt Nam có thể tránh được sai lầm ấy.

Malaysia cũng đang phát triển ở trình độ sơ khai nhưng đáng chú ý. Hồng Thiên Huy đã đánh bại 4 kỳ thủ Trung Quốc và giành chức vô địch thế giới U16 nữ. Hoàng Vĩ giành ngôi á quân U16 và thể hiện rất tốt dưới sự dẫn dắt của năm kỳ thủ trẻ Trung Quốc”.

Tài khoản Mindu Sanren lên tiếng thừa nhận: “Tôi cho rằng các kỳ thủ Việt Nam thực sự giỏi. Họ đã chen chân vào top 3 ở các kỳ Asiad tại Quảng Châu năm 2010 và Hàng Châu năm 2023. Trong đó, kỳ thủ Nguyễn Thanh Bảo từng giành á quân cờ tướng đơn nam ở kỳ Asiad tại Quảng Châu, còn Lại Lý Huynh giành hạng 3 ở kỳ Asiad tại Hàng Châu.

Do đó, việc cờ tướng Việt Nam bỗng dưng giành chức vô địch giải thế giới không còn mang tới nhiều bất ngờ. Nó cho thấy sự trỗi dậy của đội tuyển này trong thời điểm cờ tướng Trung Quốc đang chìm trong khủng hoảng”.

Đại kiện tướng Hứa Ngân Xuyên khẳng định: “Lại Lý Huynh không mạnh như những kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc nhưng trình độ của cậu ấy cũng phải ngang tầm kiện tướng. Vì thế, rất khó dự đoán trong các trận đấu Lý Lại Huynh tham dự. Không ai có thể tự tin nói có thể thắng trận đấu.

Trước đây, Lại Lý Huynh thường cảm thấy áp lực tâm lý khi gặp những kỳ thủ nhất định. Còn khi đấu với những kỳ thủ trẻ, tâm lý của VĐV này thoải mái và cởi mở hơn”.