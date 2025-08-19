Vắng Bích Tuyền, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn thắng đậm Kenya

Trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Kenya diễn ra tối 19/8, tại Hà Nội. Đây là trận chuẩn bị cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam, trước khi tham dự giải vô địch thế giới (khai mạc ngày 22/8) tại Thái Lan.

Do là trận giao hữu, nên số hiệp thi đấu do hai đội thỏa thuận. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, sau khi chủ công Bích Tuyền tuyên bố rút lui.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Kenya tối nay (Ảnh: SAVA).

Ở hiệp một, đôi bên thi đấu giằng co, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam tỏ ra chính xác hơn trong các pha bóng quyết định. Chúng ta thắng hiệp này với tỷ số 25-21.

Sang hiệp hai, đội chủ nhà có một số điều chỉnh, giúp chúng ta thắng nhanh hiệp đấu thứ nhì với tỷ số 25-14.

Ở hiệp ba, các vận động viên (VĐV) nữ đến từ Kenya thi đấu cố gắng hơn. Dù vậy, đến lúc này họ đã không còn đủ sức ngăn được các cô gái Việt Nam đang rất hưng phấn. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng 25-19 ở hiệp ba.

Sau hiệp thi đấu nói trên, Kenya muốn thi đấu thêm một hiệp nữa, nên trận đấu có thêm hiệp thi đấu thứ 4. Kết quả của hiệp thi đấu thứ 4 vẫn không khác so với hiệp 3, đội tuyển nữ Việt Nam thắng 25-19.

Chung cuộc, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thắng đội nữ Kenya 4-0 (25-21, 25-14, 25-19 và 25-19). Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi lên đường tham dự giải vô địch thế giới 2025.

Tại vòng bảng của giải vô địch thế giới năm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần lượt gặp Ba Lan ngày 23/8, chạm trán Đức ngày 25/8, trước khi đối đầu với Kenya ngày 27/8.