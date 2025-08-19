Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đối đầu Kenya trước giải thế giới

Ban đầu đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự kiến thi đấu giao hữu với đội tuyển nữ Kenya vào ngày 16/8. Tuy nhiên, do các cô gái Kenya bị trễ chuyến bay nên trận đấu với đội bóng nữ châu Phi được dời đến 19h tối nay tại Hà Nội.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Kenya tối nay (Ảnh: SAVA).

Điều thú vị nằm ở chỗ, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và đội tuyển Kenya sẽ nằm chung bảng G, tại giải vô địch thế giới 2025. Giải đấu này khai diễn ngày 22/8 tới đây ở Thái Lan.

Hiện tại, đội tuyển Kenya xếp hạng 23 thế giới, còn đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xếp hạng 22. Đây là bảng xếp hạng được đặt ra và được theo dõi bởi Liên đoàn Bóng chuyền quốc tế (FIVB).

Sau trận đấu với Kenya tối nay, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ hoàn tất quá trình chuẩn bị cho giải vô địch thế giới. Trong quá trình chuẩn bị này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu với hai đối thủ là Tây Ban Nha và Kenya.

Có thể trong trận đấu với Kenya tối nay, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất của mình, nhằm thử nghiệm hết các vị trí trước khi bước vào giải vô địch thế giới.

Tại vòng bảng giải vô địch thế giới 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán các đội Ba Lan vào ngày 23/8, gặp Đức vào ngày 25/8 và đối đầu với Kenya vào ngày 27/8.