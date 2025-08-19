Ngôi sao U21 bóng chuyền nữ Việt Nam được vinh danh ở giải thế giới

Theo đó, Hà Kiều Vy nằm trong nhóm 10 vận động viên (VĐV) cứu bóng tốt nhất tại giải bóng chuyền U21 nữ thế giới, diễn ra tại xứ sở vạn đảo trong những ngày qua.

Hà Kiều Vy nằm trong nhóm những VĐV cứu bóng tốt nhất giải (Ảnh: FIVB).

Libero (tương đương với vị trí trung vệ đứng thấp nhất trong hàng hậu vệ ở môn bóng đá) của đội tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam có tổng cộng 90 pha cứu bóng và 32 lần đỡ bóng thành công ở giải đấu nói trên.

Ngoài ra, trong số 10 người cứu bóng xuất sắc nhất giải, Hà Kiều Vy là VĐV mắc lỗi ít nhất, với chỉ 16 lần mắc lỗi qua tổng cộng 8 trận đã thi đấu của đội tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam (trung bình cô chỉ mắc hai lỗi/trận).

8 trận đấu của đội tuyển bóng chuyền U21 nữ Việt Nam bao gồm 5 trận vòng bảng, trận đấu phân hạng 17-24 với đội tuyển U21 nữ Ai Cập, trận đấu phân hạng 17-20 gặp Chile và trận tranh hạng 19 với đội tuyển U21 nữ CH Dominica.

Hà Kiều Vy sẽ tròn 19 tuổi vào tháng tới. Cô cao 1m66, đây là chiều cao không quá lý tưởng đối với một VĐV bóng chuyền. Với chiều cao này, Hà Kiều Vy không có ưu thế khi lên lưới tấn công hoặc chắn bóng.

Tuy nhiên, do cô thi đấu ở vị trí libero, chỉ đứng ở cuối sân, nên chiều cao không phải là vấn đề lớn đối với Hà Kiều Vy.

Với sự xuất sắc của cô gái 19 tuổi này tại giải U21 thế giới vừa qua, bóng chuyền nữ Việt Nam hiện sở hữu hai libero rất hay gồm Nguyễn Khánh Đang (đang khoác áo đội tuyển quốc gia) và Hà Kiều Vy (U21 quốc gia).