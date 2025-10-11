Triều Tiên duyệt binh quy mô lớn, phô diễn tên lửa liên lục địa

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un duyệt đội hình diễu binh (Ảnh: Reuters).

Theo hãng thông tấn KCNA, trong lễ duyệt binh tối 10/10 tại Quảng trường Kim Il Sung ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên đã trình diễn tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-20 tiên tiến nhất của mình cùng nhiều loại vũ khí mới khác.

Tiên lửa và nhiều vũ khí, khí tài khác xuất hiện trong lễ duyệt binh (Ảnh: AFP).

Trong số đó có tên lửa liên lục địa Hwasong-20 (Ảnh: Yonhap)

KCNA mô tả Hwasong-20 là “hệ thống vũ khí chiến lược hạt nhân mạnh nhất” của Triều Tiên. “Khi tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-20, hệ thống vũ khí chiến lược hạt nhân mạnh nhất của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, tiến vào quảng trường, tiếng hò reo nhiệt liệt của khán giả đã vang dội tới đỉnh điểm”, KCNA cho biết.

Lễ duyệt binh cũng trình diễn các tên lửa siêu vượt âm, loại vũ khí có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương.

Một tổ hợp tên lửa trong lễ duyệt binh (Ảnh: AFP).

Các hệ thống vũ khí chiến lược tại buổi duyệt binh (Ảnh: AFP).

“Các hệ thống vũ khí chiến lược, cốt lõi của sức mạnh tuyệt đối và là tinh túy của năng lực tự vệ không ngừng được tăng cường của Đảng chúng ta nhằm bảo vệ quyền sống, phát triển và hòa bình, đã tiến vào quảng trường”, KCNA nhấn mạnh.

Ngoài tên lửa còn có các pháo tự hành, bệ phóng rocket và nhiều tổ hợp vũ khí khác (Ảnh: Reuters).

KCNA liệt kê các vũ khí khác được trình diễn gồm tên lửa lượn siêu vượt âm, tên lửa chiến lược tầm trung và tầm xa, xe tăng chiến đấu chủ lực Chonma-20, pháo tự hành 155mm và bệ phóng loạt rocket cỡ 600mm. Ngoài ra, còn có tên lửa hành trình chiến lược, phương tiện phóng máy bay không người lái, cũng như tên lửa đất đối không và đất đối đất.

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang-chol dẫn đầu đội hình diễu hành, trong đó có các đơn vị chiến lược phụ trách vận hành tên lửa và đơn vị tác chiến đặc biệt.

KCNA cho biết “đơn vị tác chiến nước ngoài bất khả chiến bại” cũng tham gia diễu hành.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có bài phát biểu tại lễ duyệt binh (Ảnh: Reuters).

Trong bài phát biểu tại buổi duyệt binh, nhà lãnh đạo Kim Jong-un kêu gọi lực lượng vũ trang Triều Tiên tiếp tục phát triển thành “một thực thể bất khả chiến bại”.

“Quân đội của chúng ta phải tiếp tục lớn mạnh thành một thực thể vô địch, có thể tiêu diệt mọi mối đe dọa xâm phạm phạm vi tự vệ của chúng ta bằng ưu thế chính trị, tư tưởng, quân sự và kỹ thuật vượt trội, và phải không ngừng trở thành lực lượng tinh nhuệ giành thắng lợi nối tiếp thắng lợi bằng sức mạnh đạo đức và kỷ luật”, ông nói.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng bày tỏ “lời động viên nồng nhiệt” tới các binh sĩ Triều Tiên, ca ngợi tinh thần chiến đấu anh hùng và “những chiến thắng đạt được bởi lực lượng cách mạng trên các chiến trường nước ngoài vì công lý quốc tế và hòa bình chân chính”, coi đó là minh chứng cho “sự hoàn thiện về tư tưởng và tinh thần của quân đội Triều Tiên”.

Ông đồng thời khẳng định tinh thần anh hùng của quân đội nước này không chỉ được thể hiện trong việc bảo vệ lãnh thổ Triều Tiên, mà còn tại “những tiền đồn của công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa”.

Cuộc duyệt binh nối tiếp các hoạt động diễn ra hôm 9/10 nhằm kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Nhiều hoạt động diễn ra nhằm kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (Ảnh: Reuters).

Màn đồng diễn nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (Ảnh: Reuters).

Tháng trước, KCNA cho biết, Triều Tiên đã thử nghiệm một động cơ tên lửa nhiên liệu rắn lực đẩy cao mới và nó sẽ được sử dụng cho ICBM thế hệ mới Hwasong-20 đang trong giai đoạn phát triển.

Theo KCNA, đây là vụ thử lần thứ chín và cũng là “lần cuối cùng” trong quá trình phát triển, với lực đẩy cực đại đạt 1.971 kilonewton. Giới phân tích dự đoán mẫu Hwasong-20 mới có thể được thiết kế để mang nhiều đầu đạn.