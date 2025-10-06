Lãnh đạo Triều Tiên thăm chiến hạm 5.000 tấn, lệnh tăng sức mạnh hải quân

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm tàu ​​khu trục Choe Hyon tại triển lãm quân sự vào ngày 4/10 (Ảnh: Reuters).

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đến thăm tàu ​​khu trục Choe Hyon vào ngày 5/10, cùng với các quan chức chủ chốt của đảng và chính phủ, trong khuôn khổ chương trình triển lãm vũ khí quân sự.

Trong chuyến thăm, ông Kim Jong-un tuyên bố "sức mạnh to lớn của hải quân Triều Tiên cần được phát huy trên đại dương bao la để răn đe, phản công và trừng phạt triệt để các hành động khiêu khích của đối thủ" nhằm bảo vệ chủ quyền và lợi ích an ninh quốc gia.

Theo KCNA, Triều Tiên “sẽ tiếp tục đấu tranh không ngừng nghỉ để mở rộng và phát triển toàn diện, nhanh chóng lực lượng tác chiến hải quân, bảo vệ cốt lõi các quyền lợi quốc gia".

Vào tháng 4, Triều Tiên đã công bố tàu khu trục đa năng 5.000 tấn mới, mang tên Choe Hyon, như một phần trong nỗ lực tăng cường sức mạnh hải quân.

Triều Tiên cho biết tàu khu trục Choe Hyon được trang bị tên lửa hành trình chiến lược siêu vượt âm, tên lửa đạn đạo chiến thuật và các phương tiện tấn công khác.

Vào tháng 6, một tàu khu trục khác cùng loại, tàu Kang Kon, đã được hạ thủy sau thời gian sửa chữa, một tháng sau khi tàu bị lật và bị hư hại trong lần hạ thủy đầu tiên vào tháng 5.

Đây là tàu chiến lớn nhất và tiên tiến nhất của Triều Tiên và được cho là được thiết kế để mang theo nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm tên lửa hạt nhân.

Triều Tiên đang tập trung vào việc củng cố lực lượng hải quân với kế hoạch đóng thêm một tàu khu trục 5.000 tấn vào tháng 10/2026.

Trong lễ hạ thủy hồi tháng 6, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ra lệnh đóng 2 tàu khu trục lớp Kang Kon hoặc tàu lớn hơn mỗi năm, bắt đầu từ năm 2026.

Ông Kim Jong-un cho biết mối đe dọa từ Mỹ và các đối thủ là lý do khiến Triều Tiên thúc đẩy chương trình đóng tàu khu trục, đồng thời cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ đáp trả bằng “sức mạnh tương ứng” và “hành động quân sự tuyệt đối" với những động thái khiêu khích.

Theo KCNA, Triển lãm Phát triển Quốc phòng 2025 đã khai mạc tại Bình Nhưỡng vào ngày 4/10.

Trong bài phát biểu tại lễ khai mạc, nhà lãnh đạo Kim Jong-un mô tả triển lãm quốc phòng là kết quả của các dự án hiện đại hóa và nâng cao năng lực quân sự của Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un cáo buộc Hàn Quốc và Mỹ tổ chức nhiều cuộc tập trận dựa trên kịch bản tác chiến hạt nhân và mở rộng các khí tài quốc phòng tại Hàn Quốc và trong khu vực.

Ông Kim Jong-un cho biết Triều Tiên cũng đã thực hiện "các biện pháp rõ ràng" để giải quyết những vấn đề này, đồng thời xác nhận Bình Nhưỡng đã phân bổ "các khí tài đặc biệt" tương ứng cho "các mục tiêu chính mà chúng tôi quan tâm".

Đáp lại, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nỗ lực đối thoại và hợp tác.

"Chúng tôi hy vọng Triều Tiên sẽ tham gia đối thoại và hợp tác vì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và trong cộng đồng quốc tế", Văn phòng Tổng thống cho biết trong một tuyên bố.