Nhà lãnh đạo Kim Jong-un: Triều Tiên đã sở hữu vũ khí bí mật mới

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un theo dõi một vụ thử UAV (Ảnh: Reuters).

Triều Tiên đã “sở hữu một loại vũ khí bí mật” trong nỗ lực tăng cường năng lực quốc phòng, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

“Nhà nước và đảng Lao động của chúng ta đang đạt được sự phát triển liên tục và nhanh chóng trong việc củng cố khả năng phòng thủ”, ông nói.

Ông đề cập đến việc đóng mới các tàu khu trục như “bước quan trọng đầu tiên trong việc xây dựng một cường quốc hàng hải”, cũng như việc “không ngừng củng cố lực lượng chiến lược” và cải tiến các loại vũ khí sản xuất hàng loạt.

“Bên cạnh đó, chúng ta đã sở hữu những loại vũ khí bí mật mới. Những tiến bộ quan trọng đã đạt được trong lĩnh vực khoa học và nghiên cứu quốc phòng, sẽ góp phần lớn vào việc nâng cao mạnh mẽ năng lực tác chiến”, ông Kim nhấn mạnh.

Ông không tiết lộ bất cứ chi tiết nào về loại vũ khí này.

Ông bổ sung rằng Triều Tiên đang không ngừng củng cố lực lượng chiến lược và cải tiến các đặc tính của những loại vũ khí sản xuất hàng loạt.

Đầu tháng này, ông Kim đích thân thị sát một vụ thử vũ khí của Triều Tiên. Sau đó, ông cho biết động cơ tên lửa mới này “báo hiệu một sự thay đổi quan trọng trong việc mở rộng và củng cố lực lượng chiến lược hạt nhân” của Triều Tiên.

Trong bài phát biểu tại kỳ họp thường kỳ của Hội nghị Nhân dân Tối cao, ông Kim cũng tuyên bố Bình Nhưỡng sẵn sàng đối thoại với Mỹ nếu Washington từ bỏ mong muốn Triều Tiên phải phi hạt nhân hóa. Ông bổ sung rằng Triều Tiên hiện cảm thấy an toàn nhất nhờ vào sự phát triển của lực lượng hạt nhân.

Ông Kim đồng thời nhấn mạnh rằng đất nước ông sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Nhắc lại hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Kim cho biết ông vẫn còn nhiều kỷ niệm tốt đẹp.