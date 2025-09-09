Chủ tịch Triều Tiên thị sát vụ thử vũ khí giúp gia tăng năng lực hạt nhân

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trực tiếp thị sát vụ thử động cơ tên lửa (Ảnh: KCNA).

Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin ngày 9/9, cơ quan phụ trách tên lửa của nước này “đã tiến hành một cuộc thử nghiệm tĩnh khác của động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy lớn sử dụng vật liệu sợi carbon composite vào ngày 8/9”. Động cơ này được sử dụng cho tên lửa liên lục địa, một trong những vũ khí răn đe của Triều Tiên.

Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, Chủ tịch Kim Jong-un đã trực tiếp giám sát cuộc thử nghiệm quan trọng này. Đây là “cuộc thử nghiệm tĩnh lần thứ 9” và “là lần cuối cùng trong quá trình phát triển,” theo KCNA.

Hãng tin KCNA dẫn lời ông Kim cho biết động cơ tên lửa mới này “báo hiệu một sự thay đổi quan trọng trong việc mở rộng và củng cố lực lượng chiến lược hạt nhân” của Triều Tiên.

Hình ảnh vụ thử nghiệm (Ảnh: KCNA).

Hình ảnh do truyền thông nhà nước công bố cho thấy ông Kim dùng ống nhòm quan sát ngọn lửa từ vụ thử động cơ. Một bức ảnh khác cho thấy một luồng lửa ngang màu đỏ phát ra từ cuộc thử nghiệm.

Trong nhiều năm, Triều Tiên đã tiến hành các vụ phóng thử tên lửa tầm xa nhằm phát triển kho vũ khí hiện đại.

Bình Nhưỡng cũng đã cho ra mắt các biến thể tên lửa dùng nhiên liệu rắn, vốn dễ cơ động, che giấu và phóng nhanh hơn so với tên lửa nhiên liệu lỏng.

Trong năm nay, Triều Tiên nhiều lần tuyên bố không có ý định từ bỏ vũ khí hạt nhân.

“Triều Tiên sẽ giữ vững lập trường không từ bỏ vũ khí hạt nhân, vốn là uy tín và niềm tự hào của quốc gia”, Bình Nhưỡng tuyên bố hồi tháng 8.