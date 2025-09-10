Triều Tiên có bước ngoặt trong chương trình phát triển tên lửa?

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thăm một nhà máy tên lửa (Ảnh: KCNA).

Khi xem xét vụ thử nghiệm vũ khí gần đây của Bình Nhưỡng, các nhà phân tích nhận thấy Triều Tiên đang đứng trước một bước phát triển mới trong chương trình tên lửa.

Tuần này, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp giám sát cuộc thử nghiệm động cơ tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) nhiên liệu rắn nhẹ hơn, bền hơn. Truyền thông nhà nước Triều Tiên gọi đây là một bước "đột phá chiến lược”.

Theo đó, động cơ lực đẩy cao này được chế tạo bằng vật liệu composite sợi carbon tiên tiến, “báo hiệu một thay đổi quan trọng trong việc mở rộng và củng cố lực lượng hạt nhân chiến lược” của Triều Tiên, ông Kim tuyên bố, theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA).

Ông Kim mô tả cuộc thử nghiệm là “một thành công có tính chiến lược bậc nhất trong quá trình hiện đại hóa công nghệ quốc phòng gần đây”.

Diễn biến này đánh dấu bước ngoặt trong chương trình tên lửa của Triều Tiên. Việc Bình Nhưỡng nhắc tới cuộc thử nghiệm lần thứ 9 và “cuối cùng” cho thấy một ICBM mới, có thể là Hwasong-20, sắp ra mắt, theo ông Yang Moo-jin, Hiệu trưởng Đại học Nghiên cứu Triều Tiên tại Seoul (Hàn Quốc).

ICBM nhiên liệu rắn mới có thể sẽ được công bố sớm nhất vào ngày 10/10, khi Bình Nhưỡng tổ chức duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập đảng Lao động cầm quyền.

Lần phóng ICBM gần nhất của Bình Nhưỡng diễn ra vào tháng 10 năm ngoái, khi họ thử nghiệm Hwasong-19. Đầu tháng này, Triều Tiên tuyên bố động cơ nhiên liệu rắn mới sẽ được dùng cho cả dòng Hwasong-19 và thế hệ tiếp theo Hwasong-20.

Giới quan sát cũng tin rằng động cơ nâng cấp này có thể được điều chỉnh để phóng vệ tinh trinh sát trong tương lai.

Báo Triều Tiên Rodong Sinmun hôm 9/9 đưa tin, ông Kim Jong-un đã phác thảo một lộ trình chiến lược mới để mở rộng lực lượng hạt nhân, nhưng không tiết lộ chi tiết.

Ông Hong Min, nhà phân tích cấp cao tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, nhận định việc sử dụng composite sợi carbon có thể làm nhẹ đáng kể bình nhiên liệu, cho phép tên lửa mang nhiều đầu đạn hơn với khả năng cơ động cao hơn.

Dù lắp trên Hwasong-19 hay Hwasong-20, động cơ nhiên liệu rắn này đều đánh dấu bước nhảy vọt trong năng lực ICBM của Triều Tiên.

Bình Nhưỡng tuyên bố động cơ mới tạo ra lực đẩy 1.971kN, tương đương khoảng 200 tấn.

Ông Chang Young-keun, Giám đốc Trung tâm tên lửa tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Hàn Quốc, cho rằng việc công bố chi tiết kỹ thuật chính xác như vậy cho thấy Bình Nhưỡng có khả năng đã tiến gần tới khả năng phát triển đầu đạn phân tách độc lập (MIRV), cho phép một tên lửa tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc.

Động cơ mới có lực đẩy mạnh hơn khoảng 40% so với Hwasong-18, một bước nhảy có thể cho phép tên lửa mang theo tới 5 đầu đạn.

Ông Kwon Yong-soo, Giáo sư danh dự tại Đại học Quốc phòng Hàn Quốc, bổ sung rằng Triều Tiên dường như đã giải quyết được vấn đề tái nhập khí quyển, rào cản kỹ thuật cuối cùng trong phát triển ICBM.

Composite sợi carbon có thể chịu được nhiệt và áp suất cực lớn khi tái nhập khí quyển, lý tưởng để làm mũi hình nón cho đầu đạn, ông giải thích.

“Nếu tuyên bố của Triều Tiên là đúng, điều đó có nghĩa họ đã đạt được khả năng MIRV chỉ 8 năm sau chỉ thị của ông Kim Jong-un phát triển mũi hình nón tái nhập khí quyển bằng sợi carbon”, ông Kwon nhận định.