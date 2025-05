Với sự chủ trì của Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Sergei Shoigu, sự kiện này không chỉ là hội nghị ngoại giao mà còn là nền tảng quan trọng để các quốc gia cùng định hình trật tự thế giới mới “đa cực, công bằng, không thể chia cắt”.

Hơn 125 phái đoàn từ hơn 100 quốc gia, chủ yếu từ Nam, Đông Bán cầu, cùng đại diện từ 14 tổ chức quốc tế CIS, CSTO, EAEU, SCO, đã hội tụ tại Trung tâm Quốc gia Nga để thảo luận về những thách thức an ninh cấp bách nhất của thời đại.

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động sâu sắc về chính trị, kinh tế và công nghệ, diễn đàn này không chỉ là nơi trao đổi quan điểm mà còn là cơ hội để các quốc gia tìm kiếm giải pháp chung cho những vấn đề toàn cầu.

Một thế giới đang thay đổi

Thế kỷ 21 chứng kiến những thay đổi chưa từng có trong cấu trúc quyền lực toàn cầu. Sự trỗi dậy của các nền kinh tế mới nổi, sự suy giảm ảnh hưởng của các liên minh đơn cực, sự gia tăng của các mối đe dọa phi truyền thống như tấn công mạng, khủng bố quốc tế, bóp méo lịch sử đã tạo ra môi trường an ninh phức tạp.

Trong bối cảnh đó, Diễn đàn An ninh Quốc tế Moscow 2025 không chỉ là sự kiện thường niên mà còn là “tuyên ngôn” về sự cần thiết của hợp tác đa phương. Như ông Shoigu nhấn mạnh, những diễn đàn thế này đã trở thành một phần không thể thiếu trong việc xây dựng cầu nối giữa các quốc gia, đặc biệt là khi Nga không còn cần phải chứng minh rằng mình không bị cô lập. Sự hiện diện của hơn 100 quốc gia, cùng với các tổ chức quốc tế lớn, là minh chứng sống động cho sức hút và tầm quan trọng của diễn đàn.

Diễn đàn năm nay diễn ra trong bầu không khí đặc biệt, khi thế giới đang đứng trước ngã rẽ giữa “trật tự đơn cực” do Mỹ thống trị và một trật tự đa cực, nơi lợi ích của mọi quốc gia đều được tôn trọng.

Pravda, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Liên bang Nga, đã đặt câu hỏi đầy thách thức: “Bạn đang nói đến sự cô lập nào?” khi đề cập đến sự tham gia đông đảo của các phái đoàn quốc tế. Câu hỏi này không chỉ là một sự phản bác đối với những nỗ lực cô lập Nga trên trường quốc tế mà còn là lời khẳng định rằng Moscow đang dẫn đầu trong việc tạo ra một không gian đối thoại mở, nơi các quốc gia có thể cùng nhau giải quyết những vấn đề chung.

Ngày đầu tiên của diễn đàn, ngày 27/5 mang tính chất khởi động nhưng đã để lại những dấu ấn mạnh mẽ. Các phái đoàn được chào đón bằng một loạt các triển lãm phong phú, phản ánh không chỉ sức mạnh công nghệ và quân sự của Nga mà còn tinh thần văn hóa và ký ức lịch sử của quốc gia này.

Một trong những điểm nhấn chính là cuộc triển lãm của Rosoboronexport, nơi giới thiệu những phát triển mới nhất trong lĩnh vực an ninh, từ vũ khí tiên tiến đến các giải pháp công nghệ bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng. Bên cạnh đó, lễ ra mắt Hiệp hội An ninh thông tin quốc gia đã thu hút sự chú ý lớn, đặc biệt trong bối cảnh các mối đe dọa mạng đang gia tăng trên toàn cầu.

Đặc biệt, triển lãm văn hóa và du lịch “Hành trình xuyên nước Nga” mang đến góc nhìn độc đáo về sự đa dạng và giàu có của các vùng miền trên lãnh thổ Nga. Từ những đỉnh núi Kavkaz hùng vĩ đến những cánh đồng bất tận của Siberia, triển lãm này không chỉ là một “hành trình thị giác” mà còn là lời mời gọi các quốc gia khám phá một nước Nga hiện đại, cởi mở và đầy tự hào.

Một triển lãm khác, dành riêng để trình bày về chế độ Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, đã gây tranh cãi nhưng cũng nhấn mạnh quyết tâm của Nga trong việc bảo vệ ký ức lịch sử và chống lại những nỗ lực bóp méo sự thật.

Điểm nhấn khác của ngày khai mạc là chuyến tham quan triển lãm của ông Shoigu cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc Trần Văn Thanh. Sự hiện diện của ông Thanh không chỉ chứng tỏ quan hệ đối tác chiến lược Nga - Trung, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sự hợp tác giữa các cường quốc không thuộc khối phương Tây.

Giới chuyên gia nhận định, cuộc gặp này là biểu tượng cho sự liên kết ngày càng chặt chẽ giữa các quốc gia ở Nam và Đông Bán cầu, những người đang tìm kiếm một mô hình an ninh toàn cầu mới, không bị chi phối bởi các thế lực đơn cực.

Định hình một cấu trúc an ninh mới

Theo TASS, Diễn đàn An ninh Quốc tế Moscow 2025 không chỉ là nơi để các quốc gia phô diễn sức mạnh mà còn là không gian để thảo luận về những thách thức và cơ hội của thế kỷ 21. Chương trình nghị sự của diễn đàn rất rộng, gồm các vấn đề như chống khủng bố quốc tế, chủ nghĩa cực đoan, tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma túy, mối đe dọa mạng. Tuy nhiên, trọng tâm của diễn đàn năm nay là việc xây dựng một cấu trúc an ninh mới, công bằng và không thể chia cắt, phù hợp với tính đa cực của thế giới.

Một là an ninh mạng - mối đe dọa của thời đại số. Trong thời đại mà công nghệ số đóng vai trò trung tâm trong mọi khía cạnh của đời sống, an ninh mạng trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu. Các cuộc tấn công mạng, từ đánh cắp dữ liệu đến phá hoại cơ sở hạ tầng quan trọng, đang gia tăng cả về quy mô và mức độ phức tạp.

Diễn đàn dành phần lớn thời gian để thảo luận về các giải pháp chống lại gian lận máy tính và bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin. Hiệp hội An ninh thông tin quốc gia, được ra mắt trong khuôn khổ diễn đàn, là một bước tiến quan trọng trong thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Các phái đoàn đã thảo luận về việc xây dựng các tiêu chuẩn chung, chia sẻ thông tin tình báo và phát triển các công nghệ tiên tiến để đối phó với các mối đe dọa mạng.

Hai là chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia. Khủng bố quốc tế và tội phạm xuyên quốc gia, gồm buôn bán ma túy, buôn lậu vũ khí, vẫn là những thách thức lớn đối với an ninh toàn cầu. Diễn đàn cung cấp một nền tảng để các quốc gia chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp các nỗ lực chống lại những mối đe dọa này.

Đặc biệt, các quốc gia thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng các cơ chế hợp tác khu vực để đối phó với các nhóm khủng bố và các tổ chức tội phạm hoạt động xuyên biên giới.

Ba là bảo vệ ký ức lịch sử. Một trong những chủ đề nổi bật là vấn đề bảo tồn ký ức lịch sử, đặc biệt trong bối cảnh các nỗ lực bóp méo lịch sử, hồi sinh chủ nghĩa Quốc xã đang gia tăng ở một số khu vực. Triển lãm kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, được tổ chức trong khuôn khổ diễn đàn, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn sự thật lịch sử.

Các đại biểu thảo luận về cách chống lại những nỗ lực viết lại lịch sử, đặc biệt là hành động nhằm giảm nhẹ vai trò của Liên Xô trong việc đánh bại chủ nghĩa phát xít. Đây không chỉ là vấn đề của Nga mà còn là mối quan tâm chung của nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước từng chịu ảnh hưởng từ Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Bốn là hướng tới một thế giới đa cực. Trọng tâm của diễn đàn là cuộc thảo luận về việc chuyển đổi từ trật tự thế giới đơn cực sang cấu trúc đa cực, nơi lợi ích của mọi quốc gia đều được tính đến.

Các đại biểu đặt ra những câu hỏi then chốt: Làm thế nào để đảm bảo công lý trên thế giới? Làm thế nào để xây dựng một cấu trúc an ninh bền vững? Và quan trọng nhất, làm thế nào để tạo ra trật tự thế giới nơi các quốc gia lớn và nhỏ đều có quyền thể hiện tiếng nói? Những cuộc thảo luận này không chỉ mang tính lý thuyết mà còn mang tính thực tiễn, với các đề xuất cụ thể về việc tăng cường vai trò của các tổ chức như BRICS, SCO và ASEAN trong việc định hình tương lai toàn cầu.

Thông điệp của diễn đàn

Một trong những thông điệp chính của Diễn đàn là bác bỏ quan điểm “Nga đang bị cô lập trên trường quốc tế”. Sự tham gia của hơn 100 quốc gia và 14 tổ chức quốc tế là minh chứng rõ ràng cho sức ảnh hưởng của Nga trong việc thúc đẩy hợp tác đa phương. Như ông Shoigu đã lưu ý, Nga không còn cần phải chứng minh rằng mình không bị cô lập. Thay vào đó, Moscow đang định vị mình như một trung tâm đối thoại toàn cầu, nơi các quốc gia có thể thảo luận một cách cởi mở và mang tính xây dựng về các vấn đề an ninh.

Sự hiện diện của các đại diện cấp cao từ Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia châu Phi, châu Á và Mỹ Latinh càng củng cố vị thế của Nga như một “cầu nối” giữa các nền văn minh. Trong khi phương Tây tiếp tục bị “mắc kẹt” trong “bong bóng thông tin và chính trị” của mình, như Pravda nhận định, Nga đang tích cực xây dựng một không gian đối thoại bao trùm, nơi các quốc gia có thể cùng nhau tìm kiếm giải pháp cho những thách thức chung.

Diễn đàn An ninh Quốc tế Moscow 2025 không chỉ là sự kiện ngoại giao đơn thuần mà còn là bước tiến quan trọng trong định hình tương lai của an ninh toàn cầu. Với sự tham gia của các phái đoàn từ khắp Nam và Đông Bán cầu, diễn đàn đã khẳng định vai trò của các quốc gia ngoài phương Tây trong xây dựng trật tự thế giới mới.

Những cuộc thảo luận về an ninh mạng, chống khủng bố, bảo vệ ký ức lịch sử không chỉ mang tính lý thuyết mà còn mang lại giải pháp cụ thể, từ việc thành lập các cơ chế hợp tác khu vực đến việc chia sẻ công nghệ và thông tin tình báo.

Hơn nữa, diễn đàn đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sự cần thiết của hợp tác quốc tế trong thế giới đa cực. Trước bối cảnh các thách thức toàn cầu ngày càng phức tạp, không một quốc gia nào có thể tự mình đối phó. Sự kiện này đã tạo ra không gian để các quốc gia chia sẻ quan điểm, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và xây dựng các mối quan hệ đối tác mới.

Ngoài ra, diễn đàn còn là một cột mốc trong hành trình xây dựng một thế giới công bằng, đa cực và an toàn hơn, theo KP. Với sự tham gia của hơn 100 quốc gia và các tổ chức quốc tế, sự kiện này đã chứng minh rằng Nga không chỉ là một cường quốc quân sự mà còn là một “trung tâm đối thoại toàn cầu”. Từ các cuộc thảo luận về an ninh mạng đến những nỗ lực bảo vệ ký ức lịch sử, diễn đàn đã đặt nền móng cho một cấu trúc an ninh mới, nơi lợi ích của mọi quốc gia đều được tôn trọng.

Khi thế giới tiếp tục đối mặt với những thách thức chưa từng có, từ biến đổi khí hậu đến các mối đe dọa công nghệ, Diễn đàn An ninh Quốc tế Moscow khẳng định hợp tác quốc tế là chìa khóa để vượt qua những thử thách này. Với tinh thần cởi mở, mang tính xây dựng, các quốc gia tham dự cùng nhau đặt nền tảng cho một tương lai an toàn, thịnh vượng hơn.

Theo Kp.ru, Tass