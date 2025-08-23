Colombia: Trực thăng cảnh sát bị bắn hạ, xe bom phát nổ gần căn cứ quân sự

Trực thăng Black Hawk của quân đội Colombia bay qua khu vực Cali, Colombi (Ảnh: AFP).

Colombia vừa trải qua một ngày kinh hoàng với hai vụ tấn công liên tiếp, được giới chức mô tả là hành vi bạo lực nghiêm trọng. Ít nhất 19 người đã thiệt mạng và gần 80 người khác bị thương.

Theo nhà chức trách, một chiếc trực thăng của Cảnh sát Quốc gia đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhổ bỏ cây trồng bất hợp pháp tại tỉnh Antioquia thì bị máy bay không người lái tấn công. Đoạn video do Thống đốc Andrés Julián Rendón công bố cho thấy trực thăng lao xuống sườn đồi và bốc cháy.

Bộ trưởng Quốc phòng Pedro Arnulfo Sánchez đã cáo buộc Mặt trận 36 thuộc tổ chức Estado Mayor Central (EMC), nhóm ly khai của FARC sau khi lực lượng này giải thể, đứng sau vụ tấn công. Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Carlos Fernando Triana Beltrán xác nhận ít nhất 13 sĩ quan thiệt mạng, gọi đây là “hành động bạo lực chưa từng có”.

Ban đầu, Tổng thống Gustavo Petro cho rằng băng tội phạm Gulf Clan có thể dính líu, bởi chỉ ít ngày trước đó lực lượng an ninh đã thu giữ 1,5 tấn cocaine ở vùng Urabá, Antioquia. Tuy nhiên, sau đó ông đổi hướng, cho rằng chính nhóm EMC phải chịu trách nhiệm cho vụ việc này.

Tình hình chưa kịp lắng xuống, thành phố Cali, một trong những đô thị lớn nhất Colombia, lại rung chuyển bởi một vụ nổ gần căn cứ không quân Marco Fidel Suárez. Lực lượng Không quân cho biết đây là một vụ đánh bom xe nhằm vào cơ sở quân sự. Vụ nổ khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, 78 người bị thương.

Chính quyền Cali lập tức siết chặt kiểm soát ra vào thành phố, tạm dừng xe tải lưu thông để đề phòng thêm bất trắc. Thị trưởng Alejandro Eder khẳng định lực lượng cứu hộ đang nỗ lực cứu chữa người bị thương, đồng thời treo thưởng 400 triệu peso (tương đương gần 100.000 USD) cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp điều tra vụ việc.

Cho đến nay, chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ nổ ở Cali. Các vụ việc này diễn ra trong bối cảnh bạo lực leo thang tại Colombia. Tháng 6 vừa qua, hàng loạt cuộc tấn công ở Cali và tỉnh Cauca đã cướp đi sinh mạng của 7 người, làm 28 người khác bị thương. Cơ quan công tố cho rằng đó là hành động trả thù cho cái chết của một thủ lĩnh ly khai FARC năm 2022.

Những vụ việc mới nhất được cho là lời nhắc nhở đầy bạo lực rằng các nhóm vũ trang ly khai và tội phạm có tổ chức vẫn là thách thức lớn đối với an ninh quốc gia Colombia, bất chấp những nỗ lực hòa bình trong nhiều năm qua.