Nga tuyên bố đạt bước tiến lớn ở miền Đông Ukraine

Các phương tiện mặt đất không người lái di chuyển trên bãi tập tại một địa điểm không được tiết lộ ở miền đông Ukraine hôm 13/8 (Ảnh: AFP).

Theo nguồn tin, các lực lượng Nga đang đạt nhiều bước tiến lớn ở miền Đông Ukraine khi giành được ưu thế trong những trận chiến khốc liệt đến từng tấc đất tại các khu vực bị tàn phá nặng nề.

Các lực lượng của Moscow đã kiểm soát "các khu định cư Katerynivka, Volodymyrivka và Rusyn Yar thuộc Donetsk", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trên Telegram.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ukraine và Nga cáo buộc lẫn nhau không quan tâm đến một nền hòa bình bền vững, làm giảm triển vọng cho một hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo hai nước nhằm giải quyết xung đột.

Ukraine đã cắt nguồn cung cấp khí đốt cho thành phố Kostiantynivka, một thị trấn thành trì quan trọng vốn nằm cách các khu định cư mà Nga đã kiểm soát khoảng 32km, sau khi đạn pháo của đối phương bắn trúng một đường ống dẫn khí.

"Do thiệt hại nặng nề, hệ thống cung cấp khí đốt tại Kostiantynivka không thể duy trì áp suất hoạt động", chính quyền khu vực Donetsk thông báo đồng thời cho biết thêm rằng việc sửa chữa đường ống là không thể do thiếu an toàn cho công nhân.

Trợ lý Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak, đã đăng tải bức ảnh chụp một tòa nhà chung cư 10 tầng ở Kostiantynivka bị nhấn chìm trong biển lửa do pháo kích gây ra.

Trước đó, Kiev đã ra lệnh cho người dân sơ tán khỏi thị trấn.