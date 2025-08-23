Tạm giữ hình sự đối tượng hành hung nhân viên y tế bệnh viện

Ngày 23/8, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã tạm giữ hình sự đối với Phạm Đức Thọ (SN 1986), trú tại xã Hải Quang, tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Phạm Đức Thọ (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Theo cảnh sát, khoảng 0h ngày 21/8, Phạm Đức Thọ đưa người thân bị đau bụng đến Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa Hải Hậu để khám bệnh.

Quá trình trao đổi với 2 nữ điều dưỡng ca trực về tình hình của người bệnh và quy trình khám chữa bệnh, Thọ cho rằng 2 nữ điều dưỡng đã chậm trễ trong can thiệp y tế cho người thân nên đã có lời lẽ xúc phạm, đe dọa, sau đó dùng chân đạp vào bụng của một nữ điều dưỡng khiến người này bị ngã ra sàn nhà.

Theo Bệnh viện đa khoa Hải Hậu, tình trạng nhân viên y tế bị xúc phạm, hành hung từng xảy ra tại một số bệnh viện trên cả nước, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và hoạt động khám chữa bệnh.

Bệnh viện khẳng định sẽ phối hợp cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp bạo hành nhân viên y tế, đồng thời kêu gọi người bệnh và thân nhân chung tay xây dựng môi trường khám chữa bệnh an toàn, văn minh.

Vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.