Nga không kích lớn, lần đầu phóng tên lửa Zircon vào Ukraine

Nga phóng hơn 600 UAV và tên lửa vào Ukraine đêm 20/8, rạng sáng 21/8 (Ảnh: Avia Pro).

Theo Không quân Ukraine, đêm qua đến rạng sáng nay 21/8, Nga đã phóng tổng cộng 614 máy bay không người lái (UAV) và tên lửa nhằm vào các mục tiêu trên khắp Ukraine, kể cả các thành phố miền Tây nằm xa tiền tuyến.

Trong đó, 574 UAV tấn công loại Shahed và UAV mồi nhử được phóng từ các thành phố Kursk, Bryansk, Millerovo, Oryol, Shatalovo và Primorsko-Akhtarsk cũng như bán đảo Crimea.

Bốn tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal được phóng từ các tỉnh Lipetsk và Voronezh, 2 tên lửa đạn đạo Iskander-M/KN-23 từ tỉnh Voronezh, 19 tên lửa hành trình Kh-101 từ tỉnh Saratov của Nga.

Ngoài ra, 14 tên lửa hành trình Kalibr được phóng từ Biển Đen, một tên lửa chưa xác định được phóng từ bán đảo Crimea.

Các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV được ghi nhận tại 11 địa điểm, với các mảnh vỡ từ những mục tiêu bị đánh chặn rơi xuống thêm 3 khu vực khác.

Trong khi đó, kênh Telegram SHOT đưa tin, Nga dường như đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ Ukraine bằng tên lửa siêu vượt âm Zircon phóng từ Biển Đen

Tên lửa Zircon với tốc độ vượt Mach 9 có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa. Tên lửa này phối hợp với tên lửa hành trình Kalibr và UAV làm gia tăng quy mô của cuộc tấn công.

Các phóng viên quân sự Nga cho biết, cuộc tập kích nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự của Lực lượng Vũ trang Ukraine, bao gồm kho đạn dược và sở chỉ huy.

Không quân Ukraine đã phá hủy hoặc gây nhiễu thành công 577 mục tiêu gồm 546 UAV và 31 tên lửa của Nga trong cuộc tập kích xuyên đêm.

Theo ghi nhận ban đầu, cuộc tấn công của Nga khiến ít nhất một người thiệt mạng, 14 người bị thương, gây hỏa hoạn tại một nhà máy điện tử lớn ở Mukachevo. Thiệt hại về hạ tầng cũng được ghi nhận tại các thành phố khác, trong đó có Lviv.

Cuộc tấn công diễn ra chỉ vài ngày sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska và cuộc hội đàm giữa các nhà lãnh đạo châu Âu với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng.

Mặc dù không có một thỏa thuận hòa bình chính thức nào được đưa ra sau cuộc họp kéo dài hơn 3 giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng Tổng thống Trump sau đó nói rằng họ đã đạt được tiến triển và "phần lớn đồng ý" về các bảo đảm an ninh cho Ukraine và việc "hoán đổi lãnh thổ”.

Chủ nhân Nhà Trắng cũng nói rằng ông tin Nga thực sự mong muốn chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hơn 3 năm. Giới chức Mỹ đang lên kế hoạch cho một cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky trong thời gian tới, có thể có sự tham gia của Tổng thống Trump.

Về phần mình, ông Zelensky nói rằng Ukraine sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình vô điều kiện, song nhấn mạnh mọi thảo luận về lãnh thổ của Ukraine sẽ diễn ra trực tiếp giữa ông và Tổng thống Putin.

"Vấn đề lãnh thổ là vấn đề mà chúng tôi sẽ để lại giữa tôi và ông Putin. Các bảo đảm an ninh có lẽ sẽ được đàm phán với các đối tác của chúng tôi", ông nói.