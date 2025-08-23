Tổng thống Trump đề xuất chi 2 tỷ USD "lột xác" thủ đô Washington

Thủ đô Washington (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Trump hôm 23/8 cho biết ông dự định huy động khoảng 2 tỷ USD từ Quốc hội để hợp tác với một nhà thầu nhằm cải tạo lại các con phố ở Washington, D.C.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh sáng kiến liên bang chống tội phạm của chính quyền ông đang được triển khai, với các đội tuần tra của cảnh sát và Vệ binh Quốc gia xuất hiện khắp thủ đô.

Ông Trump phát biểu với các phóng viên trong một chuyến tham quan ngắn tại bảo tàng The People's House, một bảo tàng và cửa hàng quà tặng khá mới nằm đối diện khu phức hợp Nhà Trắng.

"Tôi sẽ sớm trao một hợp đồng, chúng tôi sẽ huy động khoảng 2 tỷ USD từ Quốc hội, và Quốc hội rất sẵn lòng thực hiện điều đó. Và chúng tôi sẽ sử dụng số tiền đó một cách khôn ngoan", ông Trump nói với các phóng viên, dù không cung cấp thêm chi tiết nào khác về đề xuất này.

Ông Trump cho biết nhà thầu chính đã được chọn là Clark Construction. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu có diễn ra quy trình đấu thầu nào cho hợp đồng này hay không.

"Hướng từ Nhà Quốc hội và Nhà Trắng ra ngoài, nếu bạn tưởng tượng một vòng tròn và đi khoảng 5km ra. Sẽ rất tuyệt đẹp, tất cả những bóng đèn đó. Bạn thấy các cột đèn, chúng đang rỉ sét và có các loại kính khác nhau phía trên. Chỉ cần nhìn thôi, tôi thấy quá nhiều vấn đề. Và chúng tôi sẽ làm cho nơi này trở nên đẹp đẽ trong vòng 12 tháng. Đường phố sẽ được trải lại mặt đường", ông Trump nói hôm 22/8.

Trước đó một ngày, ông Trump đã đến thăm các thành viên Vệ binh Quốc gia tại Washington, D.C., tặng họ những chiếc bánh hamburger mà ông nói được chuẩn bị tại Nhà Trắng và bánh pizza từ một nhà hàng địa phương.