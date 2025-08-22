Ông Trump phản ứng khi Ukraine tấn công đường ống dẫn dầu Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Báo Magyar Nemzet của Hungary đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự tức giận trước các thông tin cáo buộc về vụ tấn công hôm 21/8 của Ukraine nhằm vào đường ống dẫn dầu Druzhba của Nga. Đường ống này cung cấp dầu cho Hungary và Slovakia, hai nước thành viên NATO.

Theo Magyar Nemzet, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã chia sẻ một bản ghi chú từ Tổng thống Trump trong một nhóm Facebook kín dành cho những người ủng hộ ông.

"Ông Viktor, Tôi không thích nghe điều này. Tôi rất tức giận về điều này. Hãy nói điều đó với Slovakia. Ông là người bạn tuyệt vời của tôi", Tổng thống Trump viết trong bản ghi chú.

Bản ghi chú này cũng được Andras Laszlo, một nghị sĩ thuộc đảng Fidesz của Thủ tướng Orban và là một thành viên của Nghị viện châu Âu, chia sẻ trên mạng xã hội X.

Trước đó, Thủ tướng Orban đã viết thư cho Tổng thống Trump để phàn nàn về các cuộc tấn công vào đường ống Druzhba và tác động của các cuộc tấn công này đối với hệ thống năng lượng của Hungary.

Chỉ huy Lực lượng Hệ thống không người lái của Ukraine Robert Brovdi hôm nay 22/8 tuyên bố quân đội Ukraine đã tấn công trạm bơm dầu Unecha, một phần quan trọng trong đường ống dẫn dầu Druzhba của Nga sang châu Âu, ở vùng Bryansk của Nga.

Ông Brovdi cũng đăng một video trên Telegram cho thấy một đám cháy lớn tại một cơ sở có nhiều bồn chứa nhiên liệu.

Thủ tướng Orban lưu ý rằng các cuộc tập kích vào đường ống dẫn dầu Druzhba đã diễn ra vài ngày trước "cuộc gặp lịch sử" ở Alaska giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Kể từ đó, Ukraine bị cáo buộc tiếp tục tấn công đường ống này một lần nữa.

"Đường ống này cung cấp dầu thô cho Hungary và Slovakia, hai quốc gia không có phương tiện nhập khẩu dầu thô nào khác", ông Orban nêu rõ.

"Hungary hỗ trợ Ukraine về điện và xăng dầu, đổi lại họ tập kích đường ống dẫn dầu cung cấp dầu cho chúng tôi. Một động thái rất thiếu thiện chí! Chúng tôi mong Tổng thống Trump thành công trong nỗ lực theo đuổi hòa bình”, Thủ tướng Orban cho biết thêm.

Ảnh chụp từ video cho thấy khói bốc lên từ trạm bơm dầu Unecha ở vùng Bryansk, Nga ngày 21/8 (Ảnh: Reuters).

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto thông báo nguồn cung cấp dầu của Nga cho Hungary đã bị gián đoạn, sau khi Ukraine nhắm mục tiêu vào hệ thống đường ống dẫn dầu Druzhba lần thứ 3 trong tháng này.

“Đây lại là một cuộc tấn công nữa vào an ninh năng lượng của đất nước chúng ta, một nỗ lực khác nhằm kéo chúng ta vào cuộc chiến”, ông Szijjarto viết trong bài đăng trên Facebook, đồng thời cho biết thêm rằng đường ống đã bị tấn công gần biên giới Nga - Belarus.

Bộ trưởng Kinh tế Slovakia Denisa Sakova cũng xác nhận vụ tấn công, đồng thời cho biết việc vận chuyển dầu sẽ dừng lại trong khi mức độ thiệt hại đang được điều tra.

Sơ đồ đường ống Druzhba (Đồ họa: FT).

Hai vụ tấn công trước đó vào đường ống Druzhba xảy ra vào ngày 13 và 18/8, khi Kiev xác nhận đã điều máy bay không người lái tấn công một trạm dầu quan trọng ở vùng Bryansk của Nga.

Được xếp hạng là một trong những mạng lưới vận chuyển dầu dài nhất thế giới, đường ống Druzhba vận chuyển dầu thô khoảng 4.000km từ Nga và Kazakhstan đến các nhà máy lọc dầu ở Hungary, Slovakia, Séc, Đức và Ba Lan. Chạy qua Ukraine, đường ống này là tuyến đường chính để Nga vận chuyển dầu thô đến Hungary và Slovakia.

Ukraine đã nhiều lần bị nghi nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga trong suốt cuộc xung đột.

Khác với hầu hết các quốc gia EU, Hungary giữ lập trường trung lập về cuộc xung đột và từ chối cung cấp vũ khí cho Kiev. Hungary đã nhiều lần kêu gọi hòa bình và chỉ trích các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga là không hiệu quả và gây tổn hại nhiều hơn cho các quốc gia áp đặt chúng.