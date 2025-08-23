FIVB ca ngợi chiến thắng của bóng chuyền nữ Thái Lan ở giải thế giới

"Khả năng cản phá mạnh mẽ giúp Thái Lan giành chiến thắng trong trận mở màn", đó là tiêu đề trên trang Volleyball World (trang chủ của FIVB) khi nhấn mạnh bí quyết chiến thắng của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan trước Ai Cập sau 4 set đấu ở trận mở màn giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025.

Thực tế đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan (nhà đương kim vô địch châu Á) đã trải qua những khoảnh khắc khó khăn trước đại diện của châu Phi. Tuy nhiên với sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo khán giả nhà, tuyển Thái Lan đã giành chiến thắng 3-1 (với tỷ số 25-15, 23-25, 25-15, 25-11) để ăn mừng chiến thắng đầu tiên của họ tại bảng A.

Niềm vui của các cầu thủ tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan sau chiến thắng ở trận ra quân giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 (Ảnh: Volleyball World).

"Là một đội tuyển được quốc tế đánh giá cao về kỹ năng phòng ngự, Thái Lan đã gây ấn tượng với màn trình diễn mạnh mẽ trên lưới, giúp họ áp đảo Ai Cập về cả số lần ghi điểm (56 so với 37) và số lần chắn bóng thành công (16 so với 9).

Đội bóng châu Á cũng dẫn đầu về số cú giao bóng ăn điểm trực tiếp (4 so với 3) và ít mắc lỗi hơn (17 so với 22)", FIVB bình luận về màn trình diễn của tuyển Thái Lan.

Đáng chú ý, FIVB cũng bày tỏ sự ấn tượng trước đối chuyền Pimpichaya Kokram của Thái Lan khi cô là cầu thủ ghi nhiều điểm nhất cho đội chủ nhà, với 19 điểm (gồm 17 lần dứt điểm và 2 lần chắn bóng thành công).

Ngoài ra tay đập giữa Thatdao Nuekjang cũng xuất sắc không kém khi dẫn đầu đội tuyển Thái Lan về số lần chắn bóng thành công (4 lần), ghi được 16 điểm (11 lần dứt điểm, 4 lần chắn bóng, một cú giao bóng ăn điểm trực tiếp), nhiều hơn 2 điểm so với chủ công Chatchu-On Moksri.

"Hôm nay là một trải nghiệm tuyệt vời cho đội chúng tôi. Thật bất ngờ khi chúng tôi có được nhiều pha cản phá như vậy, và chúng tôi muốn duy trì điều đó cho các trận đấu tiếp theo bên cạnh những thành tích tốt khác đã đạt được.

Nhưng tôi nghĩ chúng tôi có thể chơi tốt hơn hôm nay, và chúng tôi sẽ nỗ lực cải thiện một số chi tiết cho các trận đấu tiếp theo", FIVB dẫn lời phát biểu sau trận của Chatchu-On Moksri.

Với 3 điểm giành được, đội tuyển Thái Lan kết thúc ngày thi đấu đầu tiên với vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng tại bảng A khi trận đấu còn lại trong ngày là màn so tài gay cấn giữa Hà Lan và Thụy Điển (chung cuộc Hà Lan giành chiến thắng với tỷ số 3-2, tỷ số 25-27, 25-11, 25-21, 21-25, 15-9).

Vào 20h30 tối nay, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng sẽ có trận ra quân so tài với tuyển Ba Lan tại bảng G. Báo Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.