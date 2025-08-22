Nga đang dồn lực tấn công quy mô lớn ở Ukraine (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine tiếp tục phản công ở ngã ba Donetsk và Zaporizhia

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) phát động một cuộc không kích dữ dội bằng hơn 500 UAV và hàng chục tên lửa hành trình, nhằm vào miền Tây Ukraine với trọng tâm là các thành phố Lvov, Mukachevo và Lutsk. Một số mục tiêu chiến lược quan trọng nhất thuộc cơ sở hạ tầng quân sự của quân đội Ukraine (AFU) đã bị phá hủy.

Trên khu vực ngã ba biên giới hành chính giữa 2 vùng Donetsk và Zaporizhia, AFU tiếp tục các cuộc phản công. Theo thông tin tác chiến mới nhất, trong vài ngày qua, lực lượng Kiev đã giành lại quyền kiểm soát 3 ngôi làng trước đây do RFAF chiếm giữ.

Dọc theo tiền tuyến, lực lượng Kiev đã ổn định được tình hình theo hướng Pokrovsk. Ngược lại, quân đội Nga dường như đang tăng cường các cuộc tấn công theo hướng Konstantinovka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 21/8. Trong đó, Moscow phát động tấn công từ đa hướng, đánh sập nhiều điểm trên phòng tuyến, áp trung tâm thành phố (Ảnh: Military Summary).

Nga tấn công mạnh, xuyên thủng vành đai Kupyansk

Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào vành đai phòng thủ ở rìa ngoài Kupyansk dọc theo bờ đông sông Oskol, bắt đầu siết chặt vành đai bao vây.

Cụ thể, các đơn vị RFAF hoạt động ở phía đông Kupyansk, sau khi đột phá thành công vào làng Petropavlovka, đã bắt đầu một cuộc tấn công toàn diện vào gần như toàn bộ vành đai phòng thủ của đối phương dọc theo bờ đông sông Oskol.

Lực lượng Moscow đang tấn công về phía nam của khu vực đột phá trước đó ở Petropavlovka, kéo giãn mặt trận và củng cố sườn của các đơn vị trong khu định cư này. Ngay cả khi AFU không thể phản công hiệu quả, việc bảo vệ sườn là một biện pháp cần thiết trong mọi điều kiện.

Nếu nhìn từ vệ tinh, ngôi làng trải dài về phía nam. Một tuyến đường cao tốc chạy qua Petropavlovka, tạo điều kiện cho Bộ chỉ huy Kiev cơ động lực lượng nhanh chóng, tạo ra mối đe dọa về một cuộc tấn công thọc sườn.

Đồng thời, các đơn vị tấn công của Moscow đã hoạt động tích cực hơn ở vùng ngoại ô phía bắc Kupyansk, trong khu công nghiệp trên bờ đông sông Oskol.

Các nhóm tiền phương RFAF bắt đầu xâm nhập khu công nghiệp Kupyansk qua các khu rừng, giống như họ đã làm vào cuối mùa đông năm ngoái trong khuôn khổ chiến dịch đánh lạc hướng lực lượng Kiev khỏi khu định cư kiểu đô thị Dvurechnaya.

Quân đội Nga trên hướng này có nhiệm vụ ngăn chặn việc tổ chức phòng thủ vững chắc của đối phương ở vùng ngoại ô phía đông Kupyansk, bao gồm chính thành phố, Kupyansk-Uzlovaya và Kovsharovka.

Xét đến việc các hành động tích cực để giải quyết vấn đề này đã bắt đầu, cần phân tích riêng về mục tiêu chính xác mà Bộ chỉ huy Moscow đang cố gắng đạt được. Họ đang bao vây lực lượng Kiev dọc theo mặt trận, gây áp lực từ phía bắc và khiến đối phương khó có thể rút lui về tuyến phòng thủ dự bị.

Sự gia tăng hoạt động của quân đội Nga theo hướng này trùng khớp với cuộc phản công đang diễn ra của Tập đoàn quân 51 RFAF với "nhóm hỏa lực" của AFU và Vệ binh Quốc gia Ukraine.

Có thể giả định rằng Bộ chỉ huy Kiev đã rút quân khỏi khu vực Kupyansk và giao cho họ nhiệm vụ phản công tại Dobropolye. Như vậy, đội hình chiến đấu của AFU tại Kupyansk đã mỏng đi nhiều hơn, mở ra khả năng áp đảo của RFAF ở mặt trận này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine Kupyansk ngày 21/8. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực đỏ là nơi họ mới giành được, áp sát ngoại vi thành phố. Kiev phản công theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: 107 binh sĩ Nga thương vong ở Pokrovsk

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 21/8 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 116 cuộc giao tranh trên mặt trận, với số lượng cuộc tấn công lớn nhất được ghi nhận ở hướng Pokrovsk. Moscow phóng 43 tên lửa, tiến hành 49 cuộc không kích, thả 70 quả bom dẫn đường. Họ cũng sử dụng 1.850 UAV cảm tử và thực hiện 3.876 cuộc pháo kích".

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, trong ngày, RFAF đã thực hiện 29 cuộc tấn công trên hướng Pokrovsk. Ước tính sơ bộ, lực lượng phòng vệ đã vô hiệu hóa 107 binh sĩ Nga, trong đó 71 người thiệt mạng.

Ngoài ra, có thông tin cho biết quân đội Ukraine đã phá hủy một trạm kiểm soát UAV, một kho nhiên liệu và dầu nhờn, 47 UAV, 6 xe cơ giới và hai xe đặc chủng, đồng thời bắn trúng hai khẩu pháo của đối phương.

Nga có bước đột phá ở Konstantinovka

Kênh ZOV Military đưa tin, trên mặt trận Konstantinovka, quân đội Nga đã giành được một thắng lợi mới mang tính bước ngoặt ở Donetsk khi nhóm tác chiến phương Nam kiểm soát hoàn toàn khu định cư Aleksandro-Shultino.

Ngoài cuộc tiến công ở Shcherbinovka (tây - tây nam Toretsk), các binh sĩ thuộc Trung đoàn 150 RFAF cũng đã thành công ở Katerinovka. Họ đã tiến công cả trong làng và trên sườn khe núi, nơi có một số cứ điểm yểm trợ của đối phương, buộc lực lượng Kiev bắt đầu tháo chạy về phía Kleban-Byk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại nam Konstantinovka ngày 21/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu tím, các khu vực khoanh bởi đường màu trắng là nơi họ mới giành được và tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: ZOV Military).

Theo kênh Suriyakmaps, trên mặt trận Chasov Yar và Konstantinovka: Trong 6 ngày qua, quân đội Nga đã có những bước tiến đáng kể về phía tây Predtechyne và dọc theo đường cao tốc H-32, kiểm soát một loạt hệ thống chiến hào cho đến vùng ngoại ô phía đông của thành phố Konstantinovka, tiến đến nghĩa trang và tiếp cận các nhà nghỉ "Metallurg".

Ngoài ra, sau khi quân đội Ukraine rút khỏi kênh đào, lực lượng Moscow đã dọn sạch một khu vực rừng đáng kể ở phía bắc Bila Hora và liền kề kênh đào. Hơn nữa, trong 9 ngày qua, RFAF đã chiếm được hoàn toàn mỏ Novodzerzhinskaya, phía tây bắc thành phố Toretsk và tiến đến phía bắc Scherbynivka từ trục này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 21/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được và tiếp tục tấn công theo những mũi tên màu cam. Lực lượng Kiev rút chạy theo các mũi tên xanh (Ảnh: Suriyakmaps).

UAV Ukraine tấn công trạm dầu khí Nga ở vùng Bryansk

Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái của Lực lượng Vũ trang Ukraine Robert Brovdi trên Telegram cho biết, rạng sáng 22/8, các UAV thuộc Trung đoàn 14 đã tấn công trạm bơm dầu Druzhba ở thành phố Unecha, vùng Bryansk, Nga.

Trạm bơm Unecha là nút giao lớn nhất của mạng lưới đường ống dẫn dầu chính Druzhba, thuộc sở hữu của công ty mẹ AK Transnefteprodukt và tham gia cung cấp cho tổ hợp công nghiệp - quân sự của Nga. Chức năng chính của trạm là vận chuyển dầu bằng hệ thống đường ống, tổng chiều dài khoảng 9.000km

Trước đó, đêm 13/8, UAV của Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) đã tấn công một mục tiêu khác của cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga. Đó là một trạm bơm dầu của đường ống Transneft Druzhba tại thành phố Unecha, vùng Bryansk.

Đêm 18/8, Lực lượng Hệ thống Không người lái AFU, cùng với các lực lượng phòng thủ khác, đã tấn công trạm bơm dầu Nikolskoye ở vùng Tambov, Nga. Hậu quả của cuộc tấn công là một đám cháy bùng phát tại cơ sở này, và việc bơm dầu qua đường ống dẫn dầu chính Druzhba đã bị dừng hoàn toàn.