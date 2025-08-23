Triều Tiên lần đầu công bố video binh lính chiến đấu ở Nga

Binh lính Triều Tiên được cho là khai hỏa vũ khí ở Kursk trong video do truyền thông Triều Tiên công bố (Ảnh: KCTV).

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) lần đầu tiên công bố đoạn video ghi lại cảnh các quân nhân nước này tham gia chiến dịch quân sự ở tỉnh Kursk của Nga nhằm đánh bật lực lượng Ukraine khỏi khu vực này.

Đoạn video dài khoảng 20 phút, được phát sóng vào ngày 22/8 để tưởng nhớ 101 binh lính Triều Tiên đã tử trận trong chiến dịch Kursk. Đây cũng là lần đầu tiên Triều Tiên xác nhận số thương vong trong chiến dịch quân sự ở Nga.

Hình ảnh từ video cho thấy các binh lính Triều Tiên mặc quân phục Nga và được trang bị súng trường tấn công AK-12 khi chiến đấu giành các khu định cư ở vùng Kursk.

Video ghi lại các hoạt động chung của quân đội Triều Tiên với quân đội Nga, bao gồm các trận chiến ở khu vực đô thị, cắm cờ Nga và Triều Tiên tại các vùng lãnh thổ được giải phóng, đặt hoa tại các đài tưởng niệm Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

Triều Tiên công bố video binh lính chiến đấu ở Nga (Nguồn: KCTV).

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 21/8 đã trao tặng huân chương “Anh hùng Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên” cho các chỉ huy và binh lính Triều Tiên tham gia chiến đấu trong chiến dịch quân sự tại tỉnh Kursk của Nga.

Ông Kim Jong-un đã ghi nhận tinh thần chiến đấu anh dũng của các binh lính và ca ngợi các chỉ huy là niềm tự hào của nhân dân Triều Tiên. Theo ông, những người tham gia chiến dịch ở Nga "đã chiến đấu dũng cảm, đúng với phẩm chất của người dân Triều Tiên và Quân đội Nhân dân Triều Tiên".

Ông Kim Jong-un nhấn mạnh, cuộc chiến của binh sĩ Triều Tiên ở nước ngoài "đã khẳng định đầy đủ sức mạnh của Quân đội Nhân dân Triều Tiên anh hùng".

Các nghị sĩ Hàn Quốc hồi tháng 4 cho biết khoảng 600 binh sĩ Triều Tiên đã tử trận trong tổng số 15.000 quân được triển khai chiến đấu cùng quân đội Nga trong chiến dịch quân sự đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi tỉnh Kursk. Triều Tiên và Nga chưa lên tiếng về thông tin này.

Trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo vào ngày 12/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảm ơn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vì sự hỗ trợ của Bình Nhưỡng trong nỗ lực giúp Nga giành lại tỉnh Kursk, nơi lực lượng Ukraine đã mở chiến dịch quân sự vào tháng 8 năm ngoái.

Tổng thống Putin "đánh giá cao" sự hỗ trợ của Bình Nhưỡng trong việc đẩy lùi chiến dịch quân sự của Kiev và "lòng dũng cảm" của các binh lính Triều Tiên.

Hai nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác theo thỏa thuận đối tác chiến lược giữa hai nước và nhất trí duy trì liên lạc trực tiếp.

Lãnh đạo Nga và Triều Tiên hồi tháng 6/2024 ký hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện, với điều khoản về phòng thủ chung. Theo đó, trong trường hợp một nước bị tấn công vũ trang, nước còn lại sẽ lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các biện pháp giúp đỡ khác bằng mọi phương thức có thể.

Theo KCNA, quyết định của nhà lãnh đạo Kim Jong-un về triển khai quân đội tới Nga "phù hợp với hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước, là bằng chứng cho tình hữu nghị chiến đấu bền chặt giữa hai bên".