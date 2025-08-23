Giải cứu nữ nạn nhân khỏi nhóm mua bán người

Ngày 23/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, đơn vị này đã phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai triệt phá thành công một vụ án liên quan đến hành vi mua bán người, cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật. Bốn đối tượng đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, em T.B.N. (SN 2012, trú tại phường Quy Nhơn Tây, Gia Lai) bị một đối tượng nam tên "Tuấn Bi" (thuê nhà trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn, Gia Lai) dụ dỗ vay 10 triệu đồng với lãi suất cao. Mục đích của đối tượng là ép N. làm tiếp viên quán karaoke để trả nợ.

Hiện trường tại thời điểm giải cứu nạn nhân (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Sau một thời gian làm việc cho "Tuấn Bi", N. tiếp tục bị bán cho nhiều đối tượng khác để làm nhân viên quán karaoke. Do bị đánh đập, khoảng 4h ngày 17/8, N. đã gọi điện cho mẹ ruột, thông báo về việc bị chủ quán karaoke đánh đập và yêu cầu trả tiền nếu không sẽ bị bán cho người khác.

Ông T.N.T. (SN 1982, bố của N.) đã liên hệ với những người đang giữ con mình và được yêu cầu trả 50 triệu đồng để chuộc con. Đến 10h cùng ngày, từ tài khoản Facebook của N., mẹ em tiếp tục nhận được tin nhắn qua Messenger, yêu cầu chuyển 60 triệu đồng để chuộc con.

Khi được hỏi về việc tăng thêm 10 triệu đồng, các đối tượng giải thích đó là tiền "nhờ giang hồ đi tìm bắt N.". Chúng còn cho biết đang đưa N. ra Hội An và sẽ nhắn địa chỉ để gia đình đến chuộc.

Đối tượng Nguyễn Tấn Dũng, Phan Văn Hoàng Duy (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Khi mẹ N. yêu cầu được gặp con, các đối tượng đã từ chối và cúp máy. Sau nhiều lần liên lạc không thành công, gia đình đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai trình báo sự việc.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng nhận được đề nghị phối hợp từ Công an tỉnh Gia Lai để xác minh vụ mua bán người này. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo tổ công tác Khu vực 3 nhanh chóng vào cuộc, xác định các đối tượng đang có mặt tại địa bàn xã Duy Vinh, thành phố Đà Nẵng.

Đối tượng Thái Văn Hòa và Lê Văn Minh Hoàng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tổ công tác đã hướng dẫn gia đình cháu N. liên hệ nhóm đối tượng đến quán ăn trên đường Hùng Vương, xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng để giao tiền. Khi các đối tượng đến nhận tiền, tổ công tác đã ập vào bắt giữ và giải cứu thành công cháu N..

Qua khai thác nhanh, 4 đối tượng gồm Lê Văn Minh Hoàng (SN 2001, trú tại phường Hội An Đông); Nguyễn Tấn Dũng (SN 2009), Phan Văn Hoàng Duy (SN 2010), cùng trú tại phường Hội An, thành phố Đà Nẵng và Thái Văn Hòa (SN 1987, trú tại xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Công an thành phố Đà Nẵng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và bàn giao các đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.