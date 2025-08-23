Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo ở biên giới

Hình ảnh do Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cung cấp vào ngày 23/12/2024 cho thấy binh sĩ Triều Tiên được cho là đang lắp đặt hàng rào thép gai ở khu vực biên giới (Ảnh: Yonhap).

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, ông Ko Jong-chol, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA), ngày 22/8 đã ra tuyên bố kêu gọi Hàn Quốc chấm dứt hành động khiêu khích "có chủ đích và có kế hoạch".

"Vào ngày 19/8, quân đội Hàn Quốc đã thực hiện hành động khiêu khích nghiêm trọng như bắn hơn 10 phát súng cảnh cáo bằng súng máy cỡ nòng lớn 12,7mm về phía các binh sĩ Triều Tiên đang thực hiện dự án rào chắn cố định gần đường biên giới phía Nam", tuyên bố nêu rõ.

Phía Triều Tiên cho biết quân đội nước này đang tiến hành "dự án rào chắn phong tỏa vĩnh viễn biên giới phía Nam" nhằm củng cố biên giới. Dự án này được thực hiện sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố quan hệ liên Triều là quan hệ giữa "hai quốc gia đối đầu với nhau" vào cuối năm 2023.

Ông Ko cho biết Triều Tiên đã thông báo cho lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc về kế hoạch thực hiện dự án này vào ngày 25/6 và ngày 18/7 nhằm ngăn chặn một cuộc xung đột ngoài ý muốn gần biên giới.

Hàn Quốc hiện chưa lên tiếng về cáo buộc trên.

Kể từ tháng 4 năm ngoái, quân đội Triều Tiên đã được nhìn thấy lắp đặt hàng rào thép gai và rào chắn gần Đường phân định quân sự (MDL) ngăn cách Hàn Quốc và Triều Tiên - một động thái được cho là nhằm củng cố biên giới chung.

Quân đội Hàn Quốc đã phát thông điệp cảnh báo khi các binh sĩ Triều Tiên thực hiện dự án rào chắn được nhìn thấy di chuyển gần MDL.

Tuyên bố của Triều Tiên được đưa ra khi Seoul và Washington khởi động cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi thường niên vào đầu tuần này và kéo dài 11 ngày.

Trong một tuyên bố riêng do KCNA đăng tải, quân đội Triều Tiên chỉ trích cuộc tập trận quân sự chung của liên minh Mỹ - Hàn.

Tuy nhiên, Mỹ và Hàn Quốc khẳng định cuộc tập trận chỉ mang tính phòng thủ.