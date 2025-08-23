Các tỉnh, thành miền Trung “lên dây cót” ứng phó bão số 5

Tại Nghệ An, sáng 23/8, đoàn công tác Quân khu 4 cùng chính quyền địa phương đã kiểm tra công tác phòng, chống bão số 5 trên địa bàn phường Cửa Lò và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy.

Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 chỉ đạo các đơn vị tiếp tục theo dõi diễn biến của bão để triển khai các biện pháp phòng, chống hiệu quả, không để bị động dẫn đến gây thiệt hại cho nhân dân trên địa bàn.

Các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn xã Quảng Điền, thành phố Huế hỗ trợ người dân thu hoạch sớm lúa vụ Hè Thu (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Nguy cơ lũ chồng lũ nếu xảy ra mưa lớn do hoàn lưu bão số 5, khi hậu quả cơn bão số 3 tại nhiều địa phương của Nghệ An chưa khắc phục xong.

Tại Hà Tĩnh, cơ quan chức năng yêu cầu 7 hồ chứa lớn, gồm hồ Bộc Nguyên, Thượng Sông Trí, Đá Hàn, Khe Xai, Sông Rác, Kim Sơn, Tàu Voi, sẽ đồng loạt xả tràn với lưu lượng 5-120m3/s nhằm đón lũ do mưa lớn, bắt đầu từ 9h ngày 24/8.

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng lơ là, gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai khi hoạt động chính quyền 2 cấp.

Tại Quảng Trị, theo ghi nhận vào sáng 23/8, tại một số khu vực ven biển đã có mưa. Công tác ứng phó với bão số 5 đang được địa phương này khẩn trương triển khai. Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã thành lập các tổ công tác, huy động và duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó thiên tai.

Hồ thủy lợi Tả Trạch, thành phố Huế vận hành điều tiết nước để đón đợt mưa lớn do ảnh hưởng bão số 5 (Nguồn: Cơ quan chức năng cung cấp).

Đến hiện tại, các hồ chứa trên địa bàn tỉnh đang vận hành đảm bảo an toàn. Tổng dung tích các hồ chứa đạt 55-60% so với thiết kế.

Đặc khu Cồn Cỏ và các địa phương có điểm du lịch biển thông tin kịp thời, có biện pháp bảo đảm an toàn cho du khách; sẵn sàng phương án di dời, sơ tán khi cần thiết.

Ngày 23/8, ông Nguyễn Ánh Cầu, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền, thành phố Huế, cho biết chính quyền địa phương đang tích cực vận động, hỗ trợ người dân trên địa bàn thu hoạch lúa vụ Hè Thu, theo phương châm xanh nhà hơn già đồng, để ứng phó với cơn bão số 5.

Theo ông Cầu, vụ Hè Thu năm nay, toàn xã Quảng Điền gieo trồng hơn 1.500ha lúa. Đến nay, người dân đã thu hoạch được hơn 180ha. Địa phương này đang huy động máy móc, nhân lực, phấn đấu đến trước ngày 25/8 sẽ thu hoạch thêm khoảng 200ha lúa đã chín.

Cùng ngày, UBND thành phố Huế, tỉnh Quảng Trị, tỉnh Hà Tĩnh đã có Công điện yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương chủ động theo dõi diễn biến mưa, bão, kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang kêu gọi tàu thuyền hoạt động trên biển về nơi tránh trú hoặc di chuyển ra khỏi khu vực ảnh hưởng của bão (Ảnh: Tiến Thành).

Lãnh đạo các tỉnh, thành phố yêu cầu tổ chức kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; sẵn sàng hỗ trợ địa phương ứng phó với bão, sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn; có phương án hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa.

Các địa phương triển khai công tác bảo đảm an toàn công trình hồ đập thủy lợi, nhất là các hồ đập xung yếu, không để xảy ra sự cố bất ngờ; kiểm tra, rà soát phương án đảm bảo an toàn ao nuôi thủy sản, lồng bè, khu neo đậu tránh trú bão, các cơ sở chăn nuôi.

Các cơ sở dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí ven biển, sông, suối, các khu du lịch cắm trại, dã ngoại ngoài trời..., có phương án đảm bảo an toàn cho du khách.

Sở Xây dựng các tỉnh, thành nhanh chóng chỉ đạo, hướng dẫn, bố trí lực lượng và phương tiện kịp thời để bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, đặc biệt là tại các ngầm, tràn, cầu tạm, tuyến đường thường xuyên ngập sâu hoặc sạt lở.