Diễn biến mới vụ nữ sinh bị hiệu trưởng nói "có thi cũng không đậu"

Sau những lùm xùm về việc bị từ chối quay lại trường học, em H.G.B. (18 tuổi, cựu học sinh Trường THPT Cao Bá Quát) đã chính thức nhập học ngành Điều dưỡng tại Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk vào ngày 23/8.

Quyết định này không chỉ mở ra tương lai mới cho em mà còn là minh chứng cho sự vào cuộc kịp thời của báo chí và các cấp lãnh đạo ở Đắk Lắk.

Việc lựa chọn học tại địa phương được H.G.B. chia sẻ là để giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình. Em bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các cơ quan báo chí đã đồng hành, phản ánh kịp thời vụ việc, cũng như sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, giúp em có cơ hội trở lại trường, tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT và tiếp tục con đường học vấn.

Trường THPT Cao Bá Quát, tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Uy Nguyễn).

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã thành lập tổ xác minh tại Trường THPT Cao Bá Quát sau khi báo chí phản ánh về việc một số học sinh lớp 12 của trường này, trong đó có H.G.B., đã nộp đơn xin bảo lưu kết quả học tập theo lời khuyên của hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm.

Đáng chú ý, khi các em muốn quay lại trường, nhà trường đã từ chối.

Kết quả xác minh cho thấy, năm học 2024-2025, Trường THPT Cao Bá Quát có tổng cộng 16 học sinh lớp 12 xin nghỉ học, trong đó 7 em nghỉ từ tháng 4 (5 em có đơn xin bảo lưu).

Riêng trường hợp của H.G.B., vào ngày 16/4, sau cuộc trao đổi với hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm, em đã nhận được lời khuyên rằng "qua điểm kiểm tra giữa kỳ thấy toán được 4,8 điểm và có nhiều giáo viên bộ môn phản ánh học yếu, nên có thi cũng không đậu".

Em H.G.B. cùng gia đình từng phản ánh với phóng viên về việc xin trường quay trở lại học tập nhưng bị từ chối (Ảnh: Uy Nguyễn).

Sau đó, H.G.B. đã viết đơn xin nghỉ và được giáo viên xác nhận. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, gia đình xin cho em đi học trở lại nhưng bị nhà trường từ chối. Chỉ đến khi sự việc được báo chí phản ánh rộng rãi, Trường THPT Cao Bá Quát mới mời H.G.B. và một số học sinh khác quay lại trường học.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đã kết luận rằng việc giáo viên tư vấn cho học sinh viết đơn xin bảo lưu kết quả học tập là không đúng quy định. Đồng thời, việc đơn bảo lưu có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng cũng vi phạm quy định.

Trách nhiệm trong vụ việc này được xác định thuộc về giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng nhà trường.