Ông Trump thông báo điều tra thuế với nội thất nhập khẩu

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 22/8, ông Trump cho biết chính quyền của ông sẽ bắt đầu một cuộc điều tra với đồ nội thất nhập khẩu, đặt nền móng cho việc áp thuế lên các mặt hàng này. Ông nói rằng mức thuế đối với đồ nội thất nhập khẩu vẫn chưa được quyết định.

“Trong vòng 50 ngày tới, cuộc điều tra đó sẽ hoàn tất và đồ nội thất từ các quốc gia khác vào Mỹ sẽ bị đánh thuế ở một mức vẫn chưa được xác định. Điều này sẽ đưa ngành kinh doanh đồ nội thất trở lại North Carolina, South Carolina, Michigan và các bang trên khắp Liên bang. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn về vấn đề này!”, ông Trump đăng trên Truth Social, nền tảng mạng xã hội do ông sở hữu.

Thông báo của ông Trump là diễn biến mới nhất trong chương trình thuế quan liên tục được cập nhật của Mỹ trong thời điểm hiện tại sau khi Washington đạt được hàng loạt thỏa thuận thương mại với các đối tác, cũng như ra loạt quyết định về thuế nhập khẩu với các mặt hàng.

Tổng thống Trump đã áp mức thuế từ 15-20% đối với hầu hết hàng hóa nước ngoài, cùng với các khoản thuế bổ sung đối với thép, nhôm, ô tô và linh kiện ô tô, một số mặt hàng điện tử và thiết bị gia dụng nhập khẩu.

Theo The Hill, các động thái của chính quyền Trump đã khiến mức thuế trung bình mà các doanh nghiệp và nhà nhập khẩu Mỹ phải trả lên 18%, mức cao nhất trong nhiều thập niên vừa qua, đồng thời cũng tác động tới nền kinh tế toàn cầu.

Chính quyền Trump cho biết mức doanh thu từ thuế của Mỹ đã gia tăng, đồng thời trấn an dư luận trước những mối lo ngại liên quan tới các sắc lệnh thuế này.