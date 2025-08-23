Tổng thống Putin tiết lộ lợi thế quân sự của Nga

Tàu ngầm hạt nhân Knyaz Pozharsky của Nga ngoài khơi vùng Murmansk ngày 1/8 (Ảnh: Sputnik).

Phát biểu tại cuộc họp với các nhân viên ngành hạt nhân ở Sarov, phía đông Moscow hôm 22/8, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh khu vực Bắc Cực đóng vai trò rất quan trọng đối với quốc phòng Nga.

"Các tàu ngầm hạt nhân chiến lược của chúng ta lặn xuống dưới lớp băng Bắc Cực, biến mất khỏi radar. Đây là lợi thế quân sự của chúng ta", ông nói.

Ông Putin nói thêm rằng việc nghiên cứu khu vực Bắc Cực cũng "vô cùng quan trọng" khi các tuyến đường vận chuyển đang trở nên dễ tiếp cận hơn do băng tan.

"Đây là lợi thế cạnh tranh của chúng ta vì nhiều quốc gia quan tâm đến việc sử dụng các tuyến đường này", ông Putin lưu ý.

Nhiều quốc gia, bao gồm Nga và Mỹ, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Bắc Cực đối với an ninh và thương mại toàn cầu trong những năm gần đây.

Nga hiện là quốc gia duy nhất vận hành một đội tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Từ những năm 2000, Nga đã đóng 8 tàu ​​ngầm hạt nhân lớp Borei, với chiếc gần đây nhất, Knyaz Pozharsky, được hạ thủy vào năm ngoái. Ngoài ra, 2 chiếc nữa đang được đóng.

Tháng trước, Tổng thống Putin cho biết các tàu ngầm này được trang bị tên lửa đạn đạo Bulava, có tầm bắn lên tới 8.000km.

Tổng thống Putin hồi tháng 3 tuyên bố Nga sẽ làm hết sức để bảo vệ lợi ích quốc gia và chủ quyền của mình ở Bắc Cực.

"Tất nhiên, chúng tôi lo ngại về thực tế là các nước NATO nhìn chung thường xuyên coi Bắc Cực là khu vực cho các cuộc xung đột tiềm tàng, thực hiện việc sử dụng quân đội trong những điều kiện này, bao gồm cả những tân binh từ Phần Lan và Thụy Điển", ông Putin nói.

Ông cho biết, Nga tiếp tục "theo dõi chặt chẽ tình hình trong khu vực và đã có phương án ứng phó thích hợp bằng cách tăng cường năng lực chiến đấu của lực lượng vũ trang và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng quân sự".

Tổng thống Putin cho biết, duy trì "hòa bình và ổn định" ở Bắc Cực là chìa khóa cho sự phát triển lâu dài của khu vực, bên cạnh "cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân và bảo tồn môi trường thiên nhiên độc đáo".

Theo ông Putin, vị thế mạnh của Nga ở Bắc Cực tạo ra nhiều cơ hội hơn để khởi động các dự án quốc tế toàn cầu tại đó với sự tham gia của các quốc gia thân thiện và thậm chí cả các nước phương Tây.

Ông cũng thừa nhận, Nga đang phải đối mặt với những nhiệm vụ quy mô lớn ở Bắc Cực và sẽ cần phải tăng cường cơ sở hạ tầng giao thông, hậu cần và bảo vệ hệ sinh thái.

Mỹ coi Bắc Cực là khu vực quan trọng đối với an ninh, bao gồm cả hệ thống cảnh báo sớm chống lại các cuộc tấn công hạt nhân.

Bắc Cực chứa nhiên liệu hóa thạch và khoáng sản bên dưới đất liền và đáy biển có thể dễ tiếp cận hơn do hiện tượng nóng lên toàn cầu. Đây cũng là khu vực cạnh tranh quân sự, nơi các nhà phân tích quốc phòng cho biết Nga đã xây dựng sự hiện diện của mình nhanh hơn nhiều so với phương Tây bằng cách mở lại các căn cứ thời Liên Xô và hiện đại hóa hải quân.

Trong khi đó, Moscow cho biết Bắc Cực là khu vực có lợi ích chiến lược của Nga. Hồi tháng 2, Điện Kremlin gợi ý, Nga và Mỹ có thể hợp tác để khai thác tài nguyên thiên nhiên tại đó khi hai nước đang theo đuổi tiến trình xích lại gần nhau nhanh chóng khiến Ukraine và các đồng minh châu Âu lo ngại.