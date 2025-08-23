Con trai dựng kịch bị bắt cóc, tống tiền 200 triệu đồng của mẹ

Ngày 23/8, Tòa án nhân dân khu vực 11 tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thanh Hải (26 tuổi, trú tại phường Phú Yên) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Hải có vay mượn tiền của nhiều người và mất khả năng thanh toán nên nhiều lần xin tiền mẹ ruột là bà H. nhưng bị mẹ từ chối.

Bị cáo Lê Thanh Hải tại phiên tòa (Ảnh: Tân Tân).

Trưa 31/7/2024, Hải đến một quán cà phê và gặp người bạn tên Long. Tại đây, đôi bên nói chuyện về việc vay tiền giữa 2 người.

Hải đã lên kịch bản, nhờ Long gọi điện thoại cho bà H. để đe dọa chuyện Hải đang bị bắt cóc nhằm có tiền trả nợ và được Long đồng ý.

Tối cùng ngày, Hải thuê một khách sạn ở mà không về nhà và cùng Long dùng điện thoại của Hải gọi điện, nhắn tin cho bà H. đe doạ chuyện Hải đang bị bắt cóc. Qua đó, yêu cầu bà H. phải chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản của Hải nếu không nghe theo sẽ không còn thấy được con trai.

Trước thông tin này, bà H. hoảng sợ và trình báo công an. Hải tiếp tục nhắn tin yêu cầu mẹ chuyển tiền và nhắn tin rằng sẽ thả Hải về nhà nhưng khi thấy Hải buộc phải chuyển khoản.

Chiều 3/8, Hải vừa về tới nhà đã bị cơ quan công an mời làm việc và đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi gian dối của mình.

Tại phiên tòa, Hải đã cúi đầu xin lỗi mẹ của mình và mong được mẹ tha thứ.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Thanh Hải 3 năm tù giam về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, Lê Thanh Hải từng có tiền án về tội Đánh bạc.