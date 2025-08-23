Binh sĩ Ukraine hành quân trên một chiếc xe chiến đấu bộ binh (Ảnh minh họa: AFP).

UAV Ukraine có thể vô hiệu hóa một số nhà máy lọc dầu lớn của Nga

Moscow Times cho biết, các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine tiếp diễn vào tháng 8 đã tấn công ít nhất 7 nhà máy lọc dầu lớn của Nga và có thể giáng một đòn mạnh vào ngành công nghiệp lọc dầu nước này.

Kể từ đầu tháng, các nhà máy lọc dầu Syzran, Novokuibyshevsky, Saratovsky và Volgograd phải đóng cửa hoàn toàn do các cuộc tấn công bằng UAV, một nửa công suất của nhà máy Ryazan Rosneft, nơi cung cấp nhiên liệu cho Moscow và khu vực bị ảnh hưởng. Các nhà máy lọc dầu Slavyansky, Afipsky và Novoshakhtinsky cũng bị tấn công.

Chuyên gia Sergei Vakulenko, thành viên cấp cao tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, lưu ý rằng các nhà máy này có thể bị ngừng hoạt động trong một thời gian dài hoặc thậm chí mãi mãi.

Năm ngoái, những cuộc tấn công bằng UAV tương tự đã khiến sản lượng lọc dầu của Nga giảm xuống mức thấp nhất trong 12 năm là 267 triệu tấn, nhưng các đòn tập kích chỉ nhằm vào một nhà máy lọc dầu. Giờ đây, chiến dịch đang nhắm vào tất cả các khu vực tiêu thụ và lọc dầu trọng điểm, điều này có thể gây ra những hậu quả chưa từng có đối với thị trường nhiên liệu.

Các nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga đã bị ảnh hưởng: Volgograd (Lukoil, 14,8 triệu tấn mỗi năm) và Ryazan (Rosneft, 13,8 triệu tấn mỗi năm). Trong vòng 2 tuần, hơn 10% công suất đã ngừng hoạt động, theo ước tính của Sergei Kaufman, một nhà phân tích tại Finam.

Ukraine phản công ác liệt, Nga vẫn tiến quân ở Dobropillia

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Ukraine (AFU) tập kích dữ dội vào đường ống dẫn dầu Druzhba ở vùng Bryansk, khiến việc bơm nhiên liệu sang Hungary bị gián đoạn hoàn toàn. Hơn nữa, cuộc tấn công này được thực hiện vào đúng Ngày Quốc kỳ Nga 22/8.

Dọc theo tiền tuyến, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục tấn công theo hướng Zaporizhia, dần dần tiến qua các cánh đồng và hàng cây.

Về hướng Konstantinovka, lực lượng Kiev đã bắt đầu tập hợp lại, rút ​​các đơn vị khỏi vùng bị bao vây.

Mặc dù Ukraine cơ bản ổn định được mặt trận sau cuộc tiến công lớn của RFAF về phía Dobropillia nhưng họ vẫn không thể ngăn đối phương chiếm thêm nhiều làng mạc thị trấn. Trong khi đó, bộ binh Nga đang tiến ngày càng xa về phía Shakhove.

Các nguồn tin ủng hộ Kiev đưa tin về cuộc phản công quy mô lớn của AFU về phía Tolstoi. Một bản ghi âm cũng đã được công bố cho thấy việc quân đội Ukraine chiếm lại Zelenyi Hai.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine trên trục Konstantinovka - Dobropillia ngày 21/8. Trong đó, Moscow phát động tấn công từ đa hướng, đánh sập nhiều điểm trên phòng tuyến, áp trung tâm thành phố (Ảnh: Military Summary).

Nga khép vòng vây ở rừng Kremensky

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã "đóng nắp lò lửa" đối với lực lượng Kiev tại khu rừng Kremensky trên hướng Seversk. Các nguồn tin quân sự thân cận với phía Ukraine cũng thừa nhận, quân đội Nga được cho là đã giành được những lợi thế lãnh thổ đáng kể trong rừng Kremensky.

Cụ thể, trên hướng Krasnolimansk, RFAF đạt được những bước tiến đáng kể ở nhiều khu vực cùng lúc. Họ đã mở cuộc đột kích thành công vào một khu vực nông thôn kiên cố bao gồm các làng Sredneye, Shandrigolovo, Novoselovka, Derilovo và Drobyshevo. Phần lớn làng Sredneye hiện nằm trong tầm kiểm soát của Nga, và lính xung kích của họ đã chiếm được phần phía bắc Shandrigolovo.

Lực lượng Kiev không thể giữ quân đội Nga ở khoảng cách đủ xa khỏi khu vực kiên cố để ngăn chặn khả năng tấn công. Bản thân cuộc đột phá của RFAF vào các vị trí đã báo hiệu cho quân đội Ukraine rằng họ thiếu quân tiếp viện. Toàn bộ sự chú ý của Bộ chỉ huy AFU giờ đây đang tập trung vào các hướng Pokrovsk và Dobropillia.

Nhưng điều đáng chú ý nhất đang diễn ra ở phía đông nam, tại khu vực 2 làng Torskoye và Zarechnoye và trong rừng Kremensky. AFU đã đánh mất sự toàn vẹn trên hệ thống phòng thủ ở Torskoye, các ổ kháng cự của họ chỉ còn lại ở vùng ngoại ô phía bắc và phía nam khu định cư.

Ngoài ra, lực lượng xung kích Nga đã đột phá vào Zarechnoye qua một đoạn hẹp của sông Zherebets và không cho đối phương tận dụng sự liên kết tuyến phòng thủ giữa các làng, vốn được hình thành một cách tự nhiên do sự hiện diện của một chướng ngại nước.

Giờ đây vật cản tự nhiên này đã bị cắt rời khỏi lực lượng AFU đồn trú ở Zarechnoye. Đồng thời, tại rừng Kremensky, binh sĩ Nga hoàn thành chiến dịch khóa chặt các đơn vị Kiev trong một khu vực rộng 10km2, nằm về phía nam các làng Krasnaya Dibrova và Kuzmino.

Thông tin này được cố vấn của người đứng đầu Donetsk do Nga bổ nhiệm, ông Kimakovsky, xác nhận với truyền thông. Nếu như trước đây, AFU có một số đường thoát về phía tây, thì giờ đây, họ chỉ còn một lựa chọn duy nhất là rút lui qua đầm lầy và đối mặt với nguy cơ bị đuối nước.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại rừng Kremensky ngày 22/8. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực đỏ là nơi họ mới giành được. Kiev kháng cự theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Ukraine loại khỏi vòng chiến gần 100 binh sĩ Nga gần Pokrovsk

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 22/8 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã xảy ra 107 cuộc giao tranh, cụ thể, RFAF tấn công 30 lần ở hướng Pokrovsk và 19 lần ở hướng Liman".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định AFU đã cơ bản đẩy lùi các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Novopavlovsk, Orekhov, Dnieper.

Tại Pokrovsk, quân đội Nga đã thực hiện 30 đợt tấn công, trong đó 3 cuộc giao tranh đang diễn ra. Theo ước tính sơ bộ, trong 24 giờ qua, theo hướng này, quân đội Ukraine đã loại khỏi vòng chiến 94 binh sĩ Nga, trong đó có 53 người thiệt mạng. Hai hệ thống pháo binh, 14 UAV, 5 xe cơ giới, 1 kho thiết bị kỹ thuật quân sự và 5 hầm trú ẩn của RFAF đã bị phá hủy.

Nga tăng cường quyền kiểm soát các huyết mạch ở đông Donetsk

Kênh ZOV Military đưa tin, lực lượng Moscow đã kiểm soát Vladimirovka và đang tiến nhanh về phía Shakhovo, gia tăng áp lực lên các vị trí của đối phương trên hướng Pokrovsk, đặc biệt là các tuyến đường vận chuyển quan trọng ở phía đông tỉnh Donetsk.

Thành công mới kể trên cùng bước tiến tiếp theo đánh dấu sự củng cố quyền kiểm soát của RFAF trên trục này, với Shakhovo đang phải đối mặt với mối đe dọa bao vây tiềm tàng khi quân đội Nga tiến công từ nhiều hướng.

Về phía Druzhkovka, lực lượng Moscow tiếp tục tiến công bất chấp các cuộc phản công của AFU và những nỗ lực ổn định tình hình của họ, kênh VoenkorKotenok cho hay.

Lính xung kích Nga tiến dọc theo đường phố phía bắc Vladimirovka và đang chiến đấu quanh các cây cầu ở phía bắc, cũng như ở vùng ngoại ô phía tây và phía nam khu định cư Shakhovo.

Về phía đông, lực lượng Moscow tiến công từ hai hướng đã đẩy lùi đối phương khỏi các vị trí trên cao nguyên phía trên Rusin Yar, gần các ao hồ, và giành quyền kiểm soát ngôi làng. Giao tranh đã chuyển hướng về phía bắc, tiến tới mỏ đá, khe núi Vidnoye và đường Artemovka (Sofievka) – Artyom (Dolgaya Balka).

Các trận chiến đang diễn ra về phía đông Oktyabrskoye (Shakhovo) và Artemovka (Sofievka).

Lực lượng Kiev đang phản công dọc theo tuyến Gruzskoye – Toretskoye, cố gắng đẩy lùi các đơn vị Moscow dọc theo tuyến ngoại ô phía tây Oktyabrskoye (Shakhovo) – Vesyoloye, và nhằm loại bỏ sự xâm nhập của quân đội Nga vào hệ thống phòng thủ tại khu vực Kucheryov Yar – Vesyoloye – Zolotoy Kolodez.

Ở phía tây của tuyến xâm nhập này, quân đội Ukraine đang phản công từ hướng Belozerskoye và Dobropolye.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Druzhkovka ngày 22/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực nâu đậm là nơi họ vừa giành được và tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ. Lực lượng Kiev phản công ác liệt trên các mũi tên xanh (Ảnh: VoenkorKotenok).

Nga đang loại bỏ nhóm binh sĩ Ukraine bị bao vây ở Kleban-Byk

Kênh VoenkorKotenok cho biết, theo hướng Konstantinovka, lực lượng Moscow tiếp tục tiến về thành phố từ các mũi tiếp cận phía nam và phía đông.

Về phía đông nam hồ chứa Kleban-Byk, RFAF đang xóa sổ một cụm quân Kiev bị bao vây tác chiến tại vùng ngoại ô phía bắc Shcherbinovka, và kiểm soát Katerinovka.

Ở phía đông Kleban-Byk, giao tranh ác liệt đang diễn ra gần đường sắt và xung quanh mỏ Matrona Moskovskaya, nơi các đơn vị Kiev bị chặn.

Về phía đông bắc, quân đội Nga đã chiếm được các vị trí ở Aleksandro-Shultino, đang chiến đấu ở phía tây và đẩy lùi lực lượng Kiev ra khỏi vòng vây trên các cao nguyên phía bắc.

Về phía bắc đường cao tốc, lực lượng Moscow đang chiến đấu tại khu định cư kiểu nhà nghỉ cuối tuần và tấn công vùng ngoại ô phía đông nam thành phố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 22/8. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực nâu đậm là nơi họ vừa giành được và tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ. Lực lượng Kiev, dựa vào chuỗi các công sự màu hồng, tổ chức phòng ngự (Ảnh: VoenkorKotenok).

Báo động không kích tại Kiev

Cơ quan quân quản khu vực cho biết, báo động không kích đã được ban bố tại thủ đô Kiev vào lúc 05h59 ngày 23/8 do mối đe dọa từ UAV Nga.

UAV cũng đã được ghi nhận trên bầu trời khu vực Kiev. Theo chính quyền địa phương, lực lượng phòng không đang hoạt động đánh chặn các mục tiêu.

Báo động không kích cũng đang được duy trì tại khu vực Chernihiv.