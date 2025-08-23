Tổng thống Trump tiết lộ món quà từ Tổng thống Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump khoe bức ảnh chụp ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: X).

"Tôi vừa được tặng một bức ảnh từ một người rất muốn có mặt ở đó. Ông ấy đã thể hiện sự tôn trọng với tôi và với đất nước chúng ta", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục khi giơ bức ảnh chụp ông và nhà lãnh đạo Nga đứng cạnh nhau ở sân bay trước khi bước vào hội nghị thượng đỉnh ở Alaska hôm 15/8.

Chủ nhân Nhà Trắng nói: "Tôi sẽ ký vào bức ảnh này cho ông ấy. Tôi đã được tặng một bản và tôi nghĩ các bạn cũng sẽ muốn xem. Đó là một người tên Vladimir Putin, mà tôi tin là sẽ đến, tùy vào tình hình. Ông ấy có thể đến, cũng có thể không, bởi vì trong 2 tuần tới sẽ có rất nhiều việc diễn ra”.

Ông Trump cho biết thêm: "Tôi nghĩ đó là một bức ảnh đẹp của ông ấy. Tôi thì bình thường, nhưng ông ấy trông rất ổn. Vì vậy, thật tốt khi tôi nhận được bức ảnh này”.

Sau khi đề cập đến bức ảnh, ông Trump được hỏi về phản ứng của ông trước vụ Nga không kích nhà máy điện tử của Mỹ ở Ukraine.

Ông đáp: "Tôi đã nói tôi không hài lòng về chuyện đó, và thực ra tôi không hài lòng về bất cứ điều gì liên quan đến cuộc chiến này. Hoàn toàn không. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra. Tôi nói rồi, trong 2 tuần tới, chúng ta sẽ biết nó sẽ đi theo hướng nào. Và tôi phải rất hài lòng với kết quả”.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh ông sẽ quyết định về cách ứng xử của Mỹ với Nga và Ukraine sau 2 tuần nữa.

"Đó sẽ là một quyết định rất quan trọng. Hoặc là áp đặt các lệnh trừng phạt khổng lồ, hoặc thuế quan khổng lồ, hoặc cả 2, hoặc chúng ta không làm gì và nói rằng đây là cuộc chiến của các ông", ông Trump cho hay.

Tổng thống Putin hôm 15/8 đã đến Alaska để dự hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa họ kể từ năm 2018 trong bối cảnh ông Trump nỗ lực thực hiện vai trò trung gian nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Mặc dù 2 nhà lãnh đạo khẳng định cuộc họp đạt được tiến triển nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng 2 bên vẫn không đạt được bất cứ thỏa thuận hòa bình hay ngừng bắn ở Ukraine.

Ngay sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga, ông Trump đã tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và một số lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng để thảo luận về đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Ông Trump tuyên bố, Washington sẵn sàng hỗ trợ đảm bảo an ninh cho Kiev. Ông cũng cho biết ông và đội ngũ đã bắt đầu sắp xếp cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Ukraine Zelensky.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng, ông Putin nhất trí sẽ gặp ông Zelensky trong vòng vài tuần tới.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Serge Lavrov hôm qua khẳng định chưa có kế hoạch nào cho cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo. "Tổng thống Putin sẵn sàng gặp ông Zelensky khi chương trình nghị sự cho một hội nghị thượng đỉnh sẵn sàng, nhưng hiện tại hoàn toàn chưa có”, ông nói.

Ngoài ra, ông Lavrov nhấn mạnh Moscow phải có vai trò trong bất kỳ cơ chế bảo đảm an ninh nào cho Ukraine hậu chiến, đồng thời gọi các cuộc thảo luận trong tuần này giữa các lãnh đạo NATO và Mỹ về vấn đề này là "vô ích".