Nga tiến quân nhanh ở Donbass, gây sức ép lên phòng tuyến của Ukraine

Một con đường ở Pokrovsk, Donetsk (Ảnh: Kyiv Independent).

Theo nhóm giám sát chiến trường nguồn mở Ukraine DeepState, mũi tiến công chủ yếu của lực lượng Moscow hiện tập trung vào khu vực Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk (Donbass), nơi binh sĩ Nga đang ngày một áp sát phía đông bắc trung tâm hậu cần, vốn từng có khoảng 60.000 cư dân.

Lực lượng Nga tìm cách khép gọng kìm bao vây cụm lực lượng Ukraine quanh Pokrovsk, ước tính hai đầu mút cách nhau khoảng 16km.

Trong báo cáo tình báo mới công bố, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, kể từ tháng 3, tốc độ tiến quân của Nga theo từng tháng ngày càng nhanh, kiểm soát khoảng 500-550km² lãnh thổ Ukraine trong tháng 7.

Đầu tháng này, quân đội Nga đã tiến được khoảng 10km về phía tuyến đường cao tốc Dobropillia - Kramatorsk thuộc Donetsk, khiến Dobropillia đối diện nguy cơ lớn hơn. Ukraine lập tức điều thêm lực lượng đến khu vực này sau bước đột phá chiến thuật của Nga, giành lại một số vị trí nhưng cũng mất thêm những khu vực khác khi phản công bị đình trệ.

“Điều đó cho thấy năng lực phòng thủ lãnh thổ của Ukraine trên thực tế đang suy giảm”, ông Konrad Muzyka, Giám đốc công ty tư vấn quân sự Rochan tại Ba Lan, nhận định.

Ngoài ra, từ tháng 6, lực lượng Nga cũng đã tiến vào tỉnh Dnipropetrovsk, nằm ở phía tây Donetsk, nhằm củng cố sườn nam của Pokrovsk và tìm cách bao vây thành phố. Quân đội Ukraine ngày 21/8 báo cáo đã giành lại quyền kiểm soát một số làng biên giới.

Đà tiến công của Nga diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump hối thúc Moscow và Kiev ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt xung đột bằng mọi giá.

Sau cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska hôm 15/8, ông Trump thể hiện lập trường nghiêng về một thỏa thuận hòa bình thay vì một lệnh ngừng bắn.

Theo ông Muzyka, trong lúc đàm phán hòa bình diễn ra, Nga nhiều khả năng sẽ tiếp tục đạt thêm bước tiến trên chiến trường, đặc biệt ở Donetsk. Tuy nhiên, khả năng “sụp đổ phòng tuyến” phía Ukraine là khó xảy ra, dù tốc độ tiến quân của Nga có thể tăng lên.

Ông cho rằng Pokrovsk có thể thất thủ trong vài tháng tới, nhưng phòng tuyến khác của Ukraine tại Donetsk sẽ phụ thuộc vào khả năng phản công và điều động thêm quân tiếp viện.

Ngoài Pokrovsk và Dobropillia, lực lượng Nga còn dồn lực áp sát Kostiantinivka, thị trấn cách Pokrovsk khoảng 50km về phía đông bắc. Nga đang gây áp lực từ 3 phía, xuất phát từ các thị trấn Chasov Yar và Toretsk, vốn phần lớn đã bị kiểm soát.

Theo Emil Kastehelmi, nhà phân tích quân sự Phần Lan thuộc nhóm tình báo nguồn mở Black Bird Group, một trong những vấn đề chính của Ukraine là phòng tuyến “xốp,” tức số binh sĩ triển khai trên mỗi km ở những điểm nóng không nhiều. Đây là rủi ro đáng kể trong bối cảnh Nga vẫn duy trì chiến dịch tuyển quân mạnh mẽ, bổ sung nhiều binh sĩ hơn số thương vong ngoài chiến trường.

Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi thừa nhận Nga đang gia tăng lực lượng thêm khoảng 9.000 binh sĩ mỗi tháng dù phải chịu thương vong lớn.