Trao hơn 626 triệu đồng tới 4 bệnh nhân bị tai nạn chấn thương sọ não

Phóng viên báo Dân trí cùng các bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 trao bảng biểu trưng số tiền bạn đọc ủng hộ tới người nhà các bệnh nhân (Ảnh: Hoàng Thu Nga).

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của bạn đọc Dân trí

Ngày 12/12, tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, phóng viên báo Dân trí đã thay mặt bạn đọc trao 4 bảng biểu trưng với tổng số tiền 566.562.084 đồng tới người nhà của 4 bệnh nhân Phạm Đình Khánh (SN 1991), Nguyễn Sỹ Điệp (SN 1998), Lò Văn Đương (SN 2006) và Lý Sành Cán (SN 2003).

Cả 4 bệnh nhân trên đều bị chấn thương sọ não trong các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và phải nhập viện điều trị tại khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức và khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến nay.

Thạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 trân trọng gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí và bạn đọc (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời của báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm, thạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, cho biết: “Về mặt chuyên môn, đội ngũ nhân viên y tế của Bệnh viện luôn nỗ lực hết sức để chăm sóc các đối tượng bệnh nhân.

Tuy nhiên về điều kiện kinh tế và nguyên tắc thì Bệnh viện không có nhiều để giúp đỡ gia đình các bệnh nhân. Rất may là phòng Công tác xã hội của Bệnh viện đã kết nối được với chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí. Nhờ đó, đã có thêm một khoản kinh phí nhất định để hỗ trợ các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”.

Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Thủy mong rằng với sự hỗ trợ kịp thời của Bệnh viện và từ những nhịp cầu nhân ái của báo Dân trí, các bệnh nhân sẽ sớm bình phục và tiếp tục cống hiến cho xã hội.

Sự sống hồi sinh từ những tấm lòng nhân ái

Anh Lò Văn Nguyên là chú ruột của bệnh nhân Lò Văn Đương, trong bài viết “Cháu mồ côi bị hôn mê sâu, chú ruột lần đầu xuống xuôi mong giúp đỡ”, mã số 5771.

Hôm nay anh bắt xe khách từ Sơn La xuống Bắc Ninh, hơn nửa ngày mới tới, quãng đường xa cả trăm cây số nhưng nét mặt anh đã đỡ âu lo hơn nhiều so với những ngày đầu từ bản làng xa xôi của mình xuống miền xuôi chăm cháu.

Anh Lò Văn Nguyên, chú ruột bệnh nhân Lò Văn Đương đón nhận bảng biểu trưng số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ (Ảnh: Hoàng Thu Nga).

Theo chia sẻ từ người chú, Lò Văn Đương - chàng trai dân tộc Thái, trú bản Pái Dìa, xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La có tuổi thơ bất hạnh, thiếu thốn cả vật chất và tình cảm gia đình. Năm Đương lên 6 tuổi, mẹ bỏ đi. 2 năm sau đó, bố mất vì bệnh phổi.

Kể từ đó, chàng trai mồ côi cha hàng ngày lủi thủi một mình trong căn nhà xập xệ, dột nát, chẳng có tài sản gì đáng giá. Thương cháu trai côi cút, anh Lò Văn Nguyên đã đón Đương về nhà chăm sóc.

Tháng 10/2024, Đương theo bạn vượt hơn 400km từ Sơn La xuống Bắc Ninh đi làm tại khu công nghiệp, mong kiếm tiền trang trải cuộc sống, đỡ gánh nặng cho chú. Nhưng tai nạn giao thông bất ngờ ập đến khiến em bị chấn thương sọ não, tổn thương hàm mặt, gãy nhiều xương hàm dưới, gãy xương bàn ngón 5 và rơi vào tình trạng hôn mê sâu.

Sau một thời gian điều trị tích cực, Đương đã được xuất viện và về quê. Hiện tại, Đương đã tỉnh táo, có thể vận động nhẹ nhàng và vẫn đang được gia đình hỗ trợ để phục hồi chức năng.

Bất ngờ khi được bạn đọc báo Dân trí ủng hộ số tiền lớn 200.257.802 đồng, anh Lò Văn Nguyên xúc động gửi lời cảm ơn phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 đã kết nối với chương trình Nhân ái của báo Dân trí và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bạn đọc, nhà hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ gia đình có thêm nguồn kinh phí để điều trị cho cháu Đương.

Chị Nguyễn Thị Linh, vợ bệnh nhân Phạm Đình Khánh đón nhận bảng biểu trưng số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ (Ảnh: Hoàng Thu Nga)

Cũng tại buổi đón nhận số tiền 126.463.179 đồng của bạn đọc Dân trí ủng hộ, chị Nguyễn Thị Linh, vợ bệnh nhân Phạm Đình Khánh, nhân vật trong bài viết “Chồng “thập tử nhất sinh” sau tai nạn thảm khốc, vợ cầu xin một phép màu”, mã số 5713, cho biết chồng chị vừa mới ra Hà Nội mổ ghép sọ não.

Trân trọng đón nhận số tiền của bạn đọc Dân trí ủng hộ vào đúng thời điểm khó khăn nhất do chi phí điều trị vượt quá khả năng chi trả của gia đình, đôi mắt chị Linh đỏ hoe vì xúc động.

Có giai đoạn chị Linh tưởng như chồng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại. Với chị, số tiền mà bạn đọc Dân trí ủng hộ không chỉ là món quà về vật chất mà còn là niềm tin, điểm tựa tinh thần giúp chị có thêm động lực vượt qua lúc khó khăn.

Sau 5 tháng ròng điều trị, phẫu thuật và phục hồi chức năng tích cực, giờ đây anh Khánh đã hoàn toàn tỉnh táo, có thể cử động 2 tay, 1 chân (1 chân còn lại vẫn chưa cử động được) nên thời gian tới vẫn phải tiếp tục điều trị.

Cùng giống như hoàn cảnh gia đình anh Nguyên, chị Linh, bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ của bệnh nhân Nguyễn Sỹ Điệp, nhân vật trong bài viết "Tai nạn nghiệt ngã cướp đi bao ước mơ, dự định của chàng trai trẻ", mã số 5739, cho biết, bà vừa làm thủ tục chuyển tuyến cho Điệp lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để chuẩn bị mổ ghép sọ não.

Trong số 4 bệnh nhân bị tai nạn giao thông được bạn đọc Dân trí hỗ trợ thì Điệp là trường hợp bệnh nhân nặng nhất. Hiện tại, em vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, chưa nói được, tuy nhiên tình trạng sức khỏe đã ổn định hơn nhiều.

Số tiền 116.543.639 đồng của bạn đọc Dân trí ủng hộ sẽ phần nào giúp gia đình em Điệp vơi bớt khó khăn. Thay mặt gia đình, bà Hoa trân trọng gửi lời cảm ơn bạn đọc báo Dân trí và các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 vì sự giúp đỡ tích cực thời gian qua.

Chị Lý Mùi Sếnh, chị gái bệnh nhân Lý Sành Cán đón nhận bảng biểu trưng số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ (Ảnh: Hoàng Thu Nga)

Cùng 3 hoàn cảnh nói trên, đại diện báo Dân trí cũng trao tới gia đình bệnh nhân Lý Sành Cán số tiền 123.297.464 đồng.

Lý Sành Cán là nhân vật trong bài viết “Nam công nhân mồ côi cha, nguy kịch khi mưu sinh gồng gánh mẹ già, con thơ”, mã số 5784. Cán là người dân tộc Dao, trú tại xóm Lũng Luông, xã Tĩnh Túc, tỉnh Cao Bằng. Gia đình Cán thuộc diện hộ nghèo. Bố mất sớm, mẹ không biết tiếng Kinh, vợ Cán mới sinh con nhỏ nên chị gái và anh rể phải vào viện chăm sóc Cán.

Cán nhập viện ngày 24/10 do tai nạn giao thông, bị chấn thương sọ não nặng. Hiện tại Cán đã được phẫu thuật. Tuy nhiên, tình trạng phục hồi tiến triển chậm, các bác sĩ tiên lượng em có thể phải nằm hồi sức dài ngày.

Hiện tại, bệnh nhân Lý Sành Cán vẫn nằm điều trị tại khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 (Ảnh: Huyền Nguyễn)

Xúc động trước tình cảm và sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, chị Lý Mùi Sếnh (chị gái Cán) rưng rưng nước mắt nói lời cảm ơn bạn đọc báo Dân trí, các bác sĩ và nhà hảo tâm đã hỗ trợ, giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn.

Bên cạnh số tiền 566.562.084 đồng bạn đọc ủng hộ gửi về tòa soạn, thông qua báo Dân trí, Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup cũng đã hỗ trợ 3 bệnh nhân Nguyễn Sỹ Điệp, Lò Văn Đương, Lý Sành Cán, mỗi bệnh nhân 20.000.000 đồng, nâng tổng số tiền hỗ trợ 4 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 là 626.562.084 đồng.