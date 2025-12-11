Người đàn ông mắc ung thư hiếm phải khoét một mắt, gồng gánh nuôi 3 con nhỏ

Anh Nguyễn Trọng Nam (SN 1987, trú xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An) ngồi lặng lẽ nhìn vô định vào khoảng không ngoài cửa sổ buồng bệnh. Thực ra, cũng chẳng hẳn là “nhìn” bởi mắt phải của anh đã bị khoét bỏ do căn bệnh ung thư, mắt còn lại thị lực giảm mạnh, chỉ nhìn rõ ở cự li gần.

Trong lúc các bệnh nhân khác đều có người thân chăm sóc, anh Nam chỉ có một mình.

“Vợ anh đâu?”, tôi hỏi. Người đàn ông cười nhưng giọng như nghẹn lại: “Hai vợ chồng tôi không sống cùng nhau nữa, từ khi thằng út mới hơn 1 tuổi. Mẹ tôi sức khỏe yếu, bố tôi chăm 3 con của tôi, đưa đón chúng đi học nên tôi tự chăm mình ở đây”.

Sau 4 cuộc phẫu thuật, anh Nam bị khoét bỏ một mắt, mắt còn lại thị lực giảm sút chỉ nhìn thấy mờ mờ (Ảnh: Hoàng Lam).

Trước đây, anh Nam cũng từng có một mái ấm nhỏ hạnh phúc. Vợ chồng làm lụng, chăm 2 con nhỏ (SN 2014 và 2016), không gọi là khấm khá nhưng cũng không thiếu ăn, thiếu mặc.

Biến cố xảy ra vào năm 2017, anh Nam liên tục bị đau đầu dữ dội. Đi khám, anh chết lặng khi bác sĩ thông báo u ác tính hốc mắt, chỉ định phẫu thuật để tránh khối u phát triển, xâm lấn não.

Sau 2 cuộc phẫu thuật và 35 mũi hóa chất, tình trạng bệnh được kiểm soát, anh Nam trở về nhà với hố mắt bên phải sâu hoắm, chỉ còn một mảng da được “vá” và những vết sẹo mổ kéo dài từ đỉnh đầu xuống mang tai.

Những tưởng sau bao biến cố, cuộc sống sẽ trở về với quỹ đạo êm đềm trước đây, thế nhưng khi đứa con út (SN 2019) mới hơn 1 tuổi, vợ chồng đường ai nấy đi, 3 đứa nhỏ ở với bố và ông bà.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Việt, căn bệnh anh Nam mắc phải là ung thư hiếm gặp, phải phẫu thuật cắt bỏ tránh xâm lấn lên não nhưng bệnh dễ tái phát và điều trị lâu dài (Ảnh: Hoàng Lam).

Anh Nam sức khỏe kém sau nhiều ca phẫu thuật nhưng cũng gắng gượng việc đồng áng, làm nghề (quê anh có nghề làm nồi đất) đỡ đần cha mẹ nuôi các con.

Căn bệnh choáng, đau đầu ập đến, anh Nam cứ tưởng do lao lực, lại hay suy nghĩ nên mới căng thẳng thần kinh, do đó anh vẫn âm thầm chịu đựng.

Năm 2024, sau một lần ngất xỉu, anh Nam được bác sĩ ở trạm y tế xã khuyên quay lại bệnh viện chuyên khoa để kiểm tra. Do khối u tái phát, anh Nam tiếp tục phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật nữa để tránh nguy hiểm tính mạng.

Điều anh thấy may mắn nhất là sau biến cố, thời gian dài đằng đẵng đi viện tốn kém, bố mẹ và 4 người em gái luôn động viên, hỗ trợ về kinh phí điều trị. Nhưng bệnh của anh như cái hố hút tiền không đáy, bao nhiêu cũng ít.

Sau cuộc phẫu thuật ở bệnh viện trung ương, anh Nam chuyển về Bệnh viện ung bướu Nghệ An tiếp tục điều trị phác đồ 35 mũi hóa chất. Chống chọi với căn bệnh ung thư, anh Nam bị thêm bệnh thoái hóa đĩa đệm. Mắt trái bị đục thủy tinh thể, thị lực giảm, bác sĩ cũng khuyên anh phẫu thuật.

Các con anh Nam phụ ông nội làm nồi đất để bán (Ảnh: Hoàng Lam).

“Hoàn cảnh của tôi bây giờ, chỉ “gánh” bệnh ung thư cũng quá sức rồi, tiền đâu mà mổ mắt hay mổ cột sống. Nếu mình tôi thì cũng đành, nhưng nhìn 3 đứa con lại không đành. Đứa út còn dại quá, tôi bảo ở nhà với ông bà, bố đi viện rồi mua kẹo về cho, nó còn vỗ tay vì sắp có kẹo ăn...”, anh cười nhưng mắt lại đỏ hoe, ngấn nước.

Bác sĩ Nguyễn Văn Việt, Trưởng khoa Xạ 1 (đầu cổ), Bệnh viện ung bướu Nghệ An, cho biết căn bệnh Sarcoma vùng hốc mắt anh Nam mắc phải là một loại ung thư khá hiếm gặp.

“Bệnh nhân đã được phẫu thuật nhiều lần kết hợp xạ trị. Thời điểm này, tình trạng bệnh tạm ổn, tế bào ung thư đang được khống chế. Bệnh nhân cần tiếp tục theo dõi, điều trị trong thời gian dài nhưng hoàn cảnh rất khó khăn, khó đáp ứng được. Chúng tôi mong độc giả báo Dân trí tiếp sức để bệnh nhân Nam có điều kiện duy trì sự sống”, bác sĩ Việt nói.