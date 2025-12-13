iPhone màn hình gập sẽ giúp Samsung hưởng lợi

Theo ước tính từ Counterpoint Research, sản lượng tấm nền màn hình gập cho điện thoại thông minh sẽ tăng 46% trong năm 2026. Trong đó, việc Apple gia nhập thị trường điện thoại gập đóng vai trò là chất xúc tác chính thúc đẩy sự tăng trưởng.

Bản dựng iPhone màn hình gập (Ảnh: 9to5mac).

"Apple sẽ thúc đẩy thị trường phát triển mạnh mẽ hơn. iPhone màn hình gập sẽ trở thành động lực chính giúp gia tăng sản lượng tấm nền màn hình gập trong năm tới", Guillaume Chansin, chuyên gia tại Counterpoint Research, nhận định.

Samsung Display được dự đoán sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ ​​việc Apple gia nhập cuộc đua điện thoại màn hình gập. Các báo cáo chỉ ra rằng thị phần tấm nền màn hình của công ty có thể tăng vượt quá 50%.

Counterpoint Research dự báo tổng số điện thoại thông minh màn hình gập xuất xưởng sẽ tăng 14% trong năm 2025 và 38% trong năm 2026.

Hiện tại, Samsung và Google là hai thương hiệu dẫn đầu thị trường điện thoại màn hình gập. IDC tin rằng iPhone Fold sẽ nhanh chóng chiếm hơn 22% thị phần về số lượng và 34% giá trị thị trường nhờ mức giá khởi điểm dự kiến ​​từ 2.400 USD.

"Việc Apple ra mắt iPhone Fold sẽ đánh dấu bước ngoặt cho phân khúc điện thoại màn hình gập. Apple có khả năng thu hút người tiêu dùng, từ đó mở rộng tệp người dùng mới.

Điện thoại màn hình gập là một phân khúc ngách, nhưng nó sẽ trở thành động lực tăng trưởng quan trọng đối với tất cả các nhà sản xuất điện thoại nhờ mức giá trung bình cao gấp 3 lần so với các thiết bị tiêu chuẩn", Francisco Jeronimo, phó chủ tịch của IDC, cho biết.

Apple có thể bán được khoảng 5,4 triệu chiếc iPhone màn hình gập vào năm 2026 (Ảnh: 9to5mac).

Báo cáo ước tính Apple có thể bán được khoảng 5,4 triệu chiếc iPhone màn hình gập vào năm 2026. Nhu cầu điện thoại thông minh toàn cầu có thể giảm, nhưng điện thoại màn hình gập sẽ trở thành "điểm sáng duy nhất" trên thị trường.

Một nguồn tin từ Hàn Quốc tiết lộ Apple đang thử nghiệm trên một viên pin có dung lượng 5.400-5.800mAh. Mức pin này cao hơn đáng kể so với dung lượng 5.088mAh trên iPhone 17 Pro Max.

Trong khi đó, tài khoản Instant Digital khẳng định viên pin trên iPhone màn hình gập chắc chắn sẽ có dung lượng trên 5.000mAh.