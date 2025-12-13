Phó Thủ tướng nêu định hướng điều hành giá cuối năm

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 687 ngày 12/12 kết luận của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về kết quả công tác quản lý, điều hành giá 10 tháng, định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại.

Phó Thủ tướng nhận định, trong những tháng còn lại của năm, dự báo kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp dẫn đến biến động khó lường của giá một số mặt hàng chiến lược.

Theo đó, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục tập trung thực hiện công tác quản lý và điều hành giá hiệu quả để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu và hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống sinh hoạt của người dân và củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Tập trung đồng bộ các giải pháp kiểm soát lạm phát theo kịch bản với mức tăng khoảng 3,3% so với năm 2024.

Các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đặt ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, các bộ, ngành, địa phương chủ động theo dõi sát diễn biến giá các hàng hóa chiến lược trên thị trường quốc tế, diễn biến kinh tế và lạm phát thế giới tác động đến Việt Nam để kịp thời cảnh báo các nguy cơ tác động đến mặt bằng giá trong nước.

Các đơn vị kịp thời thực hiện theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp, kịch bản ứng phó phù hợp, cải tiến cơ chế thông quan, thực hiện chính sách thuế phù hợp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó là giám sát chặt chẽ biến động giá cả thị trường trong nước nhất là những hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu và các nguyên liệu đầu vào quan trọng phục vụ sản xuất; chủ động và linh hoạt có các biện pháp điều tiết cung cầu và bình ổn thị trường nhằm đảm bảo sản xuất, đáp ứng nhu cầu của xã hội, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá, bảo đảm an sinh xã hội.

Cân đối cung - cầu đối với các nhóm hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nhiên liệu xăng dầu, điện, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất và thị trường bất động sản cần tiếp tục được đảm bảo.

Các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, dự trữ hàng hóa để phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết. Khẩn trương khắc phục tình trạng ngập lụt, kịp thời xuất cấp hàng hóa hỗ trợ cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão lũ lụt...

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp với cơ quan thống kê đánh giá kỹ tác động của việc điều chỉnh giá đến chỉ số giá tiêu dùng đối với các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý để thực hiện điều chỉnh theo thẩm quyền. Điều này nhằm tránh gây xáo trộn lớn về mặt bằng giá cả và ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Các bộ, ngành xây dựng phương án điều hành giá năm 2026 đối với các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá để chủ động trong công tác điều hành cho năm sau.