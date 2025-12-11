Khánh thành 2 ngôi nhà Nhân ái tặng 2 gia đình khó khăn ở Vĩnh Long

Ngày 10/12, hai ngôi nhà Nhân ái đã chính thức được khánh thành và bàn giao cho gia đình bà Nguyễn Thị Lành và ông Nguyễn Thanh Tâm tại xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long. Tổng số tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ 2 hộ dân xây nhà là hơn 120 triệu đồng.

Đây là kết quả của sự chung tay từ bạn đọc báo Dân trí, cùng với sự hỗ trợ đối ứng từ chính quyền địa phương và gia đình.

Phóng viên Dân trí phối hợp chính quyền xã Mỹ Thuận bàn giao 2 ngôi nhà Nhân ái do bạn đọc ủng hộ (Ảnh: Nguyễn Minh).

Buổi lễ khánh thành có sự hiện diện của ông Trần Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Thuận; ông Trần Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thuận, cùng đông đảo người dân địa phương và 2 gia đình được nhận nhà Nhân ái dịp này.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Sang bày tỏ niềm vui mừng khi 2 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn nay đã có chỗ ở kiên cố, tử tế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

"Đây là sự hỗ trợ rất lớn, góp phần cùng địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội. Tôi mong rằng, báo Dân trí tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia với xã Mỹ Thuận cũng như những địa phương khác", ông Sang nhấn mạnh.

Ông Trần Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thuận trao các quyết định bàn giao nhà tới gia đình ông Tâm và bà Lành (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bà Nguyễn Thị Lành, đại diện các hộ được nhận nhà, xúc động chia sẻ: "Ngôi nhà này là niềm mơ ước của chúng tôi từ rất lâu. Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, không biết đến bao giờ chúng tôi mới có chỗ ở khang trang, sạch sẽ như thế này. Tôi xin hứa sẽ gìn giữ ngôi nhà, coi đây là động lực để nuôi dạy con thật tốt".

Nhân dịp này, chính quyền xã Mỹ Thuận cũng đã trao tặng một số phần quà ý nghĩa tới 2 gia đình.

Ngôi nhà của bà Lành có diện tích 40m2, bao gồm phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp và khu vệ sinh. Ngoài số tiền ủng hộ từ bạn đọc Dân trí, người thân của bà cũng hỗ trợ công sức và vật tư. Trong khi đó, nhà ông Tâm có kích thước 4x8m, với kinh phí 60 triệu đồng.

Chính quyền xã Mỹ Thuận tặng quà 2 gia đình nhân dịp khánh thành nhà Nhân ái (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trước đó, báo Dân trí đã phản ánh về hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng bà Lành. Cả hai đều lớn tuổi, thu nhập bấp bênh từ nghề làm thuê, xịt thuốc mướn, xúc tép, thả lưới... để có tiền lo cho con gái đang học đại học. Ngôi nhà cũ của họ đã xuống cấp nghiêm trọng.

Ngôi nhà của bà Lành trước và sau khi được bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Tương tự, ông Nguyễn Thanh Tâm, người mắc bệnh tâm thần, sống một mình trong căn chòi xập xệ do người cậu cho mượn đất. Với khoản trợ cấp 750.000 đồng/tháng và sự giúp đỡ của hàng xóm, ông Tâm không đủ khả năng sửa chữa hay xây nhà mới. Ngôi nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, dột nát khắp nơi.

Từ chỗ ở tuềnh toàng, xập xệ, ông Tâm đã có mái nhà tử tế, ấm cúng (Ảnh: Bảo Kỳ).