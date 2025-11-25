Nam công nhân mồ côi cha, nguy kịch khi mưu sinh gồng gánh mẹ già, con thơ

Lý Sành Cán (SN 2003) gặp nạn nguy kịch, chị gái khóc ròng bên giường bệnh (Video: Huyền Nguyễn)

Phận đời mồ côi cha, nay nguy kịch, mẹ già, con nhỏ và vợ không biết trông vào đâu

Gia đình em Lý Sành Cán (SN 2003, dân tộc Dao, trú tại xóm Lũng Luông, xã Tĩnh Túc, tỉnh Cao Bằng) thuộc diện hộ nghèo.

Cha mất sớm, mẹ vất vả nuôi 2 chị em Cán khôn lớn. Chị gái Cán học đến lớp 6 thì nghỉ, nhường cơ hội học tập cho em trai. Tuy nhiên, vì quá khó khăn, Cán cũng chỉ cố học hết lớp 9 rồi nghỉ.

Làm ruộng, nương mãi không thoát cảnh nghèo, Cán theo bạn xuống Bắc Ninh xin làm công nhân ở khu công nghiệp. Trong thời gian này, Cán quen và nên duyên với cô gái (SN 2005) ở cùng quê. Trở về Cao Bằng, vợ chồng Cán chỉ đăng ký kết hôn, chưa có điều kiện tổ chức lễ cưới vì kinh tế quá khó khăn.

Bệnh nhân Lý Sành Cán đang điều trị tại khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Tháng 7 vừa qua, vợ Cán sinh con, nhưng em bé bị vàng da bệnh lý, chạy chữa hết 5 triệu đồng. Khi đưa vợ đi sinh, không có đồng nào trong túi, Cán vay tạm vợ chồng chị gái; đến khi con ốm lại phải vay thêm bên nhà vợ.

Mẹ Cán quanh năm chỉ làm ruộng, làm nương, cuộc sống luôn túng thiếu. Năm ngoái, mẹ Cán bị u xơ tử cung phải phẫu thuật. Sau mổ, sức khỏe bà giảm sút, phát sinh nhiều bệnh. Bác sĩ khuyên nên xuống bệnh viện tuyến Trung ương khám và điều trị dứt điểm các bệnh, nhưng không có tiền, bà đành chịu đau.

Mong có tiền chữa bệnh cho mẹ và lo cho vợ con, Cán quyết định quay lại Bắc Ninh làm công nhân. Nhưng đi làm chưa được 1 tuần thì cậu bị tai nạn giao thông và được bạn đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 cấp cứu.

Bác sĩ Hoàng Vân Long, khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, khám cho bệnh nhân Lý Sành Cán (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Bác sĩ Hoàng Vân Long, khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, người trực tiếp điều trị cho Cán cho biết:

“Bệnh nhân Cán vào viện ngày 24/10 sau tai nạn giao thông, bị chấn thương sọ não nặng. Bệnh nhân đã được phẫu thuật lấy máu tụ dưới màng cứng cấp tính và được bù máu, truyền các chế phẩm từ máu, thở máy, an thần, dùng kháng sinh liều cao. Tình trạng tiến triển chậm, tiên lượng rất nặng, bệnh nhân có thể phải nằm hồi sức dài ngày, chi phí điều trị lớn”.

Anh rể và chị gái ăn đói mặc rét, vạ vật hành lang bệnh viện lo cho em

Mẹ sức khỏe yếu lại không nói được tiếng Kinh, vợ bận chăm con nhỏ, nên từ khi Cán gặp nạn, chị gái và anh rể gác lại công việc, từ Cao Bằng xuống Bắc Ninh chăm em.

Khi hay tin em vợ gặp nạn, người anh rể là Lý Kiềm Ghuyển vội vã lên xe xuống Bắc Ninh, trong túi vỏn vẹn 1 triệu đồng. Anh cố vay mượn được 5 triệu đồng để lo viện phí cho Cán.

Ở quê nhà, mẹ Cán xoay xở bán con trâu duy nhất được 10 triệu đồng, đưa cho con gái là Lý Mùi Sếnh mang xuống Bắc Ninh để lo viện phí.

Chị Sếnh thương Cán nhưng hoàn cảnh khó khăn, lực bất tòng tâm (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Chị Sếnh cứ tưởng em trai chỉ nằm viện 3-4 ngày là sẽ khỏe, nào ngờ gần 1 tháng trôi qua, Cán vẫn phải thở máy, dùng kháng sinh liều cao, chưa thể cử động hay nói chuyện.

Miền Bắc những ngày trở lạnh, vợ chồng chị Sếnh chỉ có lớp áo mỏng trên người. Anh, chị chắt chiu từng đồng dành chữa bệnh cho em, không dám thuê trọ, mỗi ngày đều vạ vật ở hành lang bệnh viện.

Vợ chồng chị Sếnh gác lại công việc, từ Cao Bằng xuống Bắc Ninh chăm em trai (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Nói chuyện với phóng viên Dân trí, thi thoảng chị Sếnh lại lấy tay áo lau nước mắt. Hai vợ chồng rất yêu thương em trai, nhìn Cán nằm bất động giữa đống dây dợ máy móc lạnh lẽo, họ vừa đau lòng vừa bất lực.

Anh Lý Kiềm Ghuyển không quản ngại vất vả, chăm chút từ li từng tí, cầu mong Cán nhanh hồi phục để trở về bên gia đình, bên đứa con mới chỉ vài tháng tuổi.

Bệnh nhân Lý Sành Cán được các y, bác sĩ tận tình điều trị, gia đình chăm sóc chu đáo (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Sau gần 1 tháng lo chạy chữa cho Cán, gia đình vốn đã nghèo khó giờ rơi vào cảnh kiệt quệ. Trước đây, Cán là lao động chính, nay gặp nạn nguy kịch, gia đình đã phải vay nợ nhiều nơi, giờ không biết xoay đâu ra tiền tiếp tục chữa trị cho em.

Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bệnh nhân Lý Sành Cán, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 rất mong bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để gia đình có kinh phí tiếp tục điều trị cho Cán.