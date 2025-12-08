Vợ qua đời, người chồng nghèo nén đau thương gửi lời tri ân

Theo phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, sau nhiều tuần chống chọi với lupus ban đỏ biến chứng nặng, chị Chu Thị Lan (SN 1986, trú tại phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình) đã trút hơi thở cuối cùng lúc 11h30 ngày 6/8.

Chị Chu Thị Lan là hoàn cảnh trong bài viết “Chồng nghèo bật khóc: “Nhà cầm cố rồi, giờ anh biết lấy gì để cứu em đây?”, đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí. Sự ra đi của chị để lại nỗi tiếc thương cho gia đình và những người đã dõi theo hoàn cảnh của chị suốt thời gian qua.

Chị Lan nhập viện trong tình trạng nguy kịch: Suy hô hấp, tổn thương đa cơ quan, chảy máu niêm mạc, viêm thận cấp. Trong suốt quá trình điều trị, các y, bác sĩ đã nỗ lực hồi sức tích cực, hỗ trợ hô hấp, lọc máu, dùng thuốc vận mạch và nhiều can thiệp chuyên sâu…

Tuy nhiên, bệnh tình quá nặng, cơ thể chị dần không đáp ứng với điều trị.

Dù được gia đình hết lòng chăm sóc, các y bác sĩ tận tình cứu chữa, bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm chung tay giúp sức, nhưng bệnh tình quá nặng, chị Chu Thị Lan đã qua đời (Ảnh: Hương Hồng).

“Dù đã làm tất cả, chúng tôi rất tiếc khi không thể giữ chị Lan ở lại với gia đình”, bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Phó Trưởng khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (cơ sở Hoàng Mai) cho biết.

Nhận tin dữ, anh Đinh Đăng Việt (chồng chị Lan) lặng người bên giường bệnh. Người đàn ông từng bật khóc giữa hành lang vì không còn tiền chạy chữa cho vợ, nay lại phải đối diện với nỗi mất mát lớn của đời mình.

“Em đi rồi… 3 bố con biết nương tựa vào đâu…”, anh Việt nghẹn ngào, đôi bàn tay thô ráp run lên khi nắm tay vợ lần cuối.

Trong thời gian vợ điều trị, nhận được sự quan tâm, chia sẻ của bạn đọc, anh Việt nhiều lần gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm. Khi chị Lan rời cõi tạm, anh xin được nhờ báo Dân trí chuyển lời tri ân:

“Cảm ơn tất cả những tấm lòng nhân ái đã giúp đỡ gia đình em lúc khó khăn nhất. Nhờ tình thương của các y, bác sĩ, bạn đọc báo Dân trí và nhà hảo tâm… vợ em đã có thêm thời gian, cơ hội được điều trị đến phút cuối. Dù cô ấy đã mất, nhưng ân tình này, cả đời gia đình em xin ghi nhớ!”.