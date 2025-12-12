Bảy hộ dân ở Cao Bằng sập nhà do bão lũ mong giúp đỡ để làm lại từ đầu

Nước ngập sâu 30m và gần 20 giờ hành động để cứu dân

Cuối tháng 10, đoàn công tác của báo Dân trí đã tới khu Nặm Phan, xóm Bản Làng, xã Độc Lập, tỉnh Cao Bằng thăm và khảo sát thực tế tình hình thiệt hại của người dân sau bão số 10, 11 theo đề xuất của Sở Nội vụ và chính quyền địa phương.

Khi đó, trước mắt chúng tôi vẫn là cảnh cây cối hoang tàn, ruộng vườn xác xơ, tiêu điều, nhà cửa đổ nát. Trên những cây cao, sát chân núi đá của thung lũng Nặm Phan vẫn còn hằn vết bùn đất… dấu ấn sau trận lũ gây ngập cả một khu dân cư.

Theo chính quyền địa phương, Nặm Phan là nơi sinh sống của 17 hộ gia đình đồng bào dân tộc Mông, chịu tổn thất nặng nề do bão số 10 và 11 gây ra (Ảnh: Mạnh Mường).

Sau bão lũ, cuộc sống của 17 hộ dân rơi vào cảnh trắng tay, thiếu thốn lương thực, nước sạch và chỗ ở an toàn.

Trong đó, 7 hộ dân bị sập nhà hoàn toàn hoặc hư hỏng nặng gồm gia đình anh Dương Văn Chinh (SN 1983); anh Hoàng Văn Tờ (SN 1993); chị Trương Thị Mỵ (SN 1983); anh Vương Văn Bình (SN 1989); anh Vương Văn Ca (SN 1991); anh Vương Văn Máng (SN 1972); anh Hoàng Văn Mỳ (SN 1991).

7 gia đình trên đều thuộc diện hộ nghèo. Khi bão đi qua, đặc biệt là trận lũ ngày 30/9, gây thiệt hại nặng nề, khiến cho cuộc sống của họ càng thêm khó khăn chồng chất. Mong mỏi chung của 7 hộ dân là được giúp đỡ để có mái ấm chở che và bữa ăn hàng ngày trong lúc khó khăn.

Đứng trên sườn dốc, nhìn xuống thung lũng nhỏ - khu dân cư Nặm Phan, ông Phan Văn Dựng, Bí thư Đảng ủy xã Độc Lập, chỉ cho đoàn công tác dấu vết khủng khiếp mà con nước lớn để lại. Ước tính, thời điểm nước ngập sâu nhất tới 30m tính từ lòng suối. Trên vùng cỏ cây tan hoang, thấp thoáng, lưa thưa những nếp nhà vừa dựng tạm sau bão lũ.

Nhà của 7 hộ dân khu Nặm Phan, xóm Bản Làng, xã Độc Lập, tỉnh Cao Bằng tan hoang sau bão lũ (Ảnh: Mạnh Mường).

Lãnh đạo xã Độc Lập cho biết, từ 2h đến hơn 18h ngày 30/9, các lực lượng chức năng dùng bè và dây để kéo 31 người dân ra khỏi vùng lũ, còn 20 người ngược lên núi tránh trú, sáng hôm sau mới di chuyển hết.

7 gia đình vẫn ở vùng nguy cơ cao, mong giúp đỡ làm lại từ đầu

Trong số 7 hộ gia đình, anh Hoàng Văn Mỳ (SN 1991) thiệt hại nặng nề nhất, nhà sập hoàn toàn, tất cả lương thực, đồ đạc, tài sản bị cuốn trôi.

Anh Mỳ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, không được đi học, không biết chữ cũng không biết tiếng phổ thông. Nhưng bản thân anh rất chăm chỉ, hàng ngày phụ vữa để có tiền trang trải cuộc sống.

Chị Vương Thị Biển (SN 1994, vợ anh Mỳ) cho biết, khoảng 2h, ngày 30/9, nước ngập vào nhà, vợ chồng chỉ kịp thả con bò rồi vội dắt díu con cái chạy thoát thân, không cầm theo bất cứ thứ gì.

Chị Vương Thị Biển (SN 1994, vợ anh Mỳ) bên ngôi nhà dựng tạm sau bão lũ (Ảnh: Mạnh Mường).

“Nhà sập, không còn gì, 60 bao ngô, 20 bao thóc, quần áo, sách vở… trôi hết rồi. Ở đây sợ lắm rồi, muốn dựng nhà chỗ khác nhưng không có tiền, quần áo không đủ mặc. Bây giờ dựng nhà cũng phải có hơn 100 triệu mới làm được”, chị Biển buồn rầu chia sẻ.

Khi được hỏi, nếu được giúp đỡ thì gia đình có thể đối ứng để làm nhà không? chị Biển hít sâu, ngừng lại một chút, nhìn về bên kia suối và nói đầy quyết tâm: "Vợ chồng em và 2 con mong được giúp đỡ để có động lực cố gắng vay mượn thêm làm lại từ đầu”.

Vợ chồng chị Biển quyết tâm, nếu được giúp đỡ sẽ cố gắng vay mượn thêm ngân hàng và người thân để xây lại nhà ở khu tái định cư do xã bố trí.

Ngày 29/10/2025, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Độc Lập đã gửi Công văn số 59/MTTQ-BTT đến báo Dân trí, đề nghị quan tâm, kêu gọi ủng hộ bà con khắc phục hậu quả thiệt hại do cơn bão số 10 và số 11 gây ra trên địa bàn.

Cụ thể, địa phương đề nghị báo Dân trí hỗ trợ kinh phí giúp đỡ 7 hộ gia đình xây dựng nhà ở, sớm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Về phía địa phương, UBMTTQ Tỉnh trích ngân sách, hỗ trợ mỗi hộ 60 triệu đồng; xã bố trí mặt bằng tái định cư và sẽ phối hợp trong việc tìm thêm nguồn đối ứng để 7 hộ dân sớm có nhà ở vững chắc.

Mong bạn đọc chung tay hỗ trợ người dân sớm tái thiết cuộc sống sau thiên tai (Ảnh: Mạnh Mường).

Chính quyền ở đây đã nỗ lực hết sức, từ khâu cứu hộ khẩn cấp, không có thiệt hại về người; nhanh chóng bố trí mặt bằng để bà con có điều kiện tái định cư; bên cạnh đó không bỏ qua cơ hội nào để kết nối giúp dân có thêm nguồn lực... Tuy nhiên, địa bàn còn khó khăn, hạn chế nên nếu chúng ta có thể chung tay san sẻ cùng người dân và chính quyền lúc này thật đáng quý biết bao.

Để đồng hành cùng địa phương, nhanh chóng hỗ trợ các hộ dân sớm ổn định cuộc sống, Tổng Biên tập báo Dân trí phê duyệt trích 420 triệu đồng từ Chương trình Nhân ái, trực tiếp của mã số 250504 do bạn đọc ủng hộ, khẩn trương xây dựng 7 nhà Nhân ái.

Khi chia sẻ câu chuyện của những con người chân chất ở thung lũng Nặm Phan này, chúng tôi chân thành mong bạn đọc hảo tâm đồng cảm và chung tay giúp đỡ, để 7 hộ dân vừa bị trắng tay sau thiên tai có thêm nguồn tài chính và động lực làm lại từ đầu.