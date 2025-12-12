Mẹ đơn thân chật vật nuôi 3 con trong bệnh tật và nghèo khó (Video: Xuân Quang).

Nghèo khó, bệnh tật, tai nạn bủa vây người mẹ đơn thân

Sau cơn mưa, đường dẫn vào xóm Vín Biu (xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ) lầy lội hơn. Ở cuối con ngõ nhỏ, căn nhà cấp 4 của chị Bùi Thị Thái (SN 1989) lọt thỏm giữa những bụi tre già.

Vừa trở về nhà sau gần 2 tháng nằm viện để phẫu thuật xương bánh chè, nối dây chằng tại Bệnh viện Việt Đức và phục hồi chức năng tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, chị Thái vẫn còn yếu, chân phải bó nẹp. Trong căn nhà xơ xác, tiêu điều, chị ngồi tựa vào thành giường, ánh mắt mệt mỏi vì đau đớn và kiệt quệ.

Chị Thái buồn rầu kể về hoàn cảnh gia đình mình. Chục năm trước, chị xây dựng gia đình với anh Quách Văn Hải (SN 1980). Vợ chồng có 2 con gái là Quách Thảo Nguyên (SN 2016) và Quách Thu Lam (SN 2017).

Anh Hải là lao động tự do, còn chị Thái sức khỏe yếu, chỉ quanh quẩn với mấy sào ruộng và chăm sóc con cái. Dù vợ chồng chị chăm chỉ làm lụng, nhưng vẫn thường xuyên rơi vào cảnh giật gấu vá vai, thiếu thốn trăm bề.

Căn nhà tạm rộng hơn 10m2 của 4 mẹ con chị Thái (Ảnh: Gia Khoa).

Tháng 3/2018, tai họa bất ngờ giáng xuống gia đình nghèo. Trong lúc đi mò ốc ở hồ Đá Bạc (cách nhà 60km) để bán kiếm tiền, anh Hải bị đuối nước qua đời. Khi đó, bé Thu Lam mới được 4 tháng tuổi và vừa trải qua ca phẫu thuật cắt khối u ở ổ bụng.

Nỗi đau mất chồng chưa kịp nguôi, chị Thái phải đối diện với gánh nặng mưu sinh và những khoản nợ chồng chất. Trong căn nhà trống trải, chị một mình xoay xở để nuôi 2 con, trong đó bé Lam bị bệnh down, trí tuệ chậm phát triển, thể trạng yếu.

Trong nỗi đau cùng cực và gia cảnh kiệt quệ, chị Thái đành ôm 2 con về nương tựa bố mẹ ruột.

Thương con gái sớm góa bụa, cháu lại bệnh tật, ông bà cắt cho 4 mẹ con chị Thái miếng đất phía sau nhà. Cả gia đình cùng chung sức dựng một gian nhà tạm, giúp 3 mẹ con chị Thái có chỗ ở để ổn định cuộc sống.

Bé Thu Lam mắc bệnh down nên luôn được chị gái Thảo Nguyên ở bên chăm sóc, trông chừng (Ảnh: Gia Khoa).

"Nghèo quá, tôi không thể nằm yên! Cái đói đâu đợi mình khỏi bệnh”

Sau nhiều năm cô quạnh, bỏ qua những lời chỉ trích, chị Thái quyết định sinh thêm con. Năm 2023, chị sinh bé trai đặt tên là Bùi Huy Man.

“Tôi biết, ở hoàn cảnh của mình, nếu sinh thêm con sẽ rất vất vả. Nhưng tôi nghĩ trời thương nên cho thêm đứa con để bầu bạn lúc tuổi già”, chị chia sẻ.

Để nuôi 3 con nhỏ, chị Thái phải làm đủ việc như cấy thuê, gặt mướn, mò cua, bắt cá, soi ếch... Bất cứ công việc gì có thể kiếm ra tiền, chị đều chăm chỉ, cố gắng làm, dù nhiều đêm tay chân tê buốt vì dầm lâu trong nước.

Vượt qua nghịch cảnh, chị Thái chăm lo cho 3 con bằng tất cả sự nỗ lực (Ảnh: Gia Khoa).

Cuộc sống của mấy mẹ con chị khó khăn hơn khi bé Lam mắc thêm bệnh cường giáp, hai mắt lồi to. Mỗi tháng, chị phải đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, cách nhà hơn 80km để khám và lấy thuốc điều trị. Dù được Bảo hiểm y tế chi trả phần lớn, nhưng chi phí đi lại và tiền mua các loại thuốc ngoài danh mục vẫn rất tốn kém.

2 tháng trước, trong lúc mò cá ở suối, chị Thái trượt chân dẫn tới bị mẻ xương bánh chè và đứt dây chằng chéo. Khi biết chi phí điều trị lên đến hàng chục triệu đồng, chị đã xin về nhà đắp thuốc lá cầm cự.

Đầu gối sưng to, đau đến mức không thể đứng, chị cũng chỉ biết khóc, vì ngoài vài con lợn được xã hỗ trợ vốn nuôi, trong nhà không có gì giá trị có thể bán. Những đồng tiền ít ỏi kiếm được từ việc mò cua, bắt ốc, chị cũng đã dốc hết vào chữa bệnh cho con.

Trước hoàn cảnh quá khó khăn của chị Thái, chính quyền địa phương, bà con trong xóm và một số nhà hảo tâm đã chung tay quyên góp, giúp chị có kinh phí phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, sau đó phục hồi chức năng tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.

Chị Thái trong thời gian điều trị phục hồi chức năng tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình (Ảnh: Gia Khoa).

Dù đang trong quá trình hồi phục, chân vẫn còn đau nhức, nhưng chị Thái đã phải trở lại mưu sinh với đôi nạng gỗ. “Bác sĩ nói phải điều trị nhiều tháng mới hồi phục, nhưng nghèo quá, tôi không thể nằm yên. Cái đói đâu đợi mình khỏi bệnh!”, chị Thái nói, nước mắt lăn dài trên gò má.

Chị cho biết, mỗi tháng gia đình được nhận trợ cấp 2,5 triệu đồng, trong đó, 1 triệu đồng là trợ cấp khuyết tật của cháu Lam và 1,5 triệu đồng trợ cấp mẹ đơn thân.

Do bé Lam mắc nhiều bệnh, vệ sinh không tự chủ, phải đóng bỉm cả ngày, còn bé Man thường xuyên đau ốm, tiền thuốc tốn kém, nên dù được trợ cấp, cuộc sống của 4 mẹ con vẫn gặp muôn vàn khó khăn.

Bé Thảo Nguyên năm nào cũng đạt thành tích học sinh giỏi (Ảnh: Gia Khoa).

Có thể nói, niềm an ủi lớn nhất của chị lúc này chính là con gái lớn Thảo Nguyên đang học lớp 4. Cô bé chăm ngoan, học giỏi, năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Ngoài giờ học, Thảo Nguyên còn giúp mẹ trông em, nấu cơm, giặt quần áo, cho lợn ăn và theo mẹ đi bắt cá, mò cua, cấy lúa.

Thế nhưng, niềm an ủi ấy của chị Thái vẫn bị phủ bóng bởi nỗi lo thường trực. “Bé Nguyên học giỏi, nhưng tôi sợ con sẽ phải nghỉ giữa chừng vì nhà quá nghèo, không đủ tiền mua sách vở, đồ dùng học tập... Tôi cũng lo mình yếu đi, bé Lam ốm đau quanh năm, sau này không biết dựa vào đâu”, chị Thái lo lắng nói.

Bà Bùi Thị Thương, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Lạc Sơn cho biết, gia đình chị Bùi Thị Thái là hộ nghèo, thuộc diện đặc biệt khó khăn ở địa phương. Chồng mất sớm, các con còn nhỏ, 1 cháu lại bị khuyết tật nặng, bản thân chị Thái bị chấn thương hiện không thể lao động.

"Bên cạnh sự giúp đỡ của chính quyền xã và bà con xóm Vín Biu, chúng tôi rất mong bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ để chị Thái bớt khó khăn, lo được cho tương lai các cháu nhỏ", bà Thương bày tỏ.