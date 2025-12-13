Vợ chồng khuyết tật nặng cầm cố nhà cửa để 2 con có cơ hội đi học

Trong con hẻm nhỏ thuộc khối phố 1, phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng, ngôi nhà của vợ chồng ông Nguyễn Văn Nga (55 tuổi) và bà Phạm Thị Yến Linh (47 tuổi) không có tài sản giá trị, ngoài 2 chiếc xe máy chuyên dụng cho người khuyết tật và một góc tường dán kín giấy khen thành tích học tập của 2 con trai.

Ông Nguyễn Văn Nga, người bị teo chân từ nhỏ do sốt bại liệt, đã nỗ lực vượt lên số phận. Năm 2002, ông gặp bà Phạm Thị Yến Linh, người cũng bị khuyết tật teo chân, tại Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng.

Vợ chồng ông Nga bị khuyết tật đặc biệt nặng (Ảnh: Ngô Linh).

Hai người kết hôn năm 2004 và lần lượt đón 2 con trai là Nguyễn Thành Danh (SN 2005) và Nguyễn Thành Tài (SN 2007).

Năm 2023, em Nguyễn Thành Danh trúng tuyển ngành Kỹ thuật xây dựng, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM.

Trước gánh nặng học phí và chi phí sinh hoạt, vợ chồng ông Nga đã quyết định cầm sổ đỏ căn nhà cha mẹ để lại để vay ngân hàng, giúp con trai theo đuổi ước mơ đại học.

Năm nay, cậu em út Nguyễn Thành Tài tiếp tục trúng tuyển ngành Công nghệ bán dẫn, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, khiến gánh nặng kinh tế gia đình càng thêm chồng chất.

Món đồ quý giá nhất trong nhà chỉ có 2 chiếc xe cho người khuyết tật được hỗ trợ và các tấm bằng khen của các con (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Nga cho biết, học phí của Thành Danh là 40 triệu đồng/năm (tăng lên 46 triệu đồng vào năm thứ 3), cùng với đó là 3 triệu đồng/tháng tiền ăn ở sinh hoạt trong quá trình học. Nguyễn Thành Tài cũng có học phí 40 triệu đồng/năm và 2 triệu đồng/tháng tiền ăn ở.

Trước đây, ông Nga từng bán băng đĩa nhạc, sau đó chuyển sang bán đồ điện dân dụng nhưng đều gặp khó khăn. Hiện tại, bà Linh nhận giữ trẻ hàng xóm với thu nhập 3 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, vợ chồng ông nhận được 1,26 triệu đồng tiền bảo trợ xã hội hàng tháng. Sức khỏe của cả 2 vợ chồng ngày càng giảm sút, bà Linh mắc bệnh xương khớp, còn ông Nga đi lại khó khăn hơn.

Các con ông Nga đều đỗ vào các trường uy tín trong nước (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Tôi và vợ không biết có thể gắng gượng bao lâu, kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ. Cầu mong các nhà hảo tâm thương tình giúp đỡ, để các cháu tiếp tục ước mơ giảng đường, có tương lai tươi sáng hơn, không khốn khổ như cha mẹ chúng”, ông Nga nghẹn ngào chia sẻ.

Ông Phạm Văn Ba, Phó Chủ tịch UBND phường Điện Bàn, xác nhận, gia đình ông Nguyễn Văn Nga thuộc diện hộ nghèo tại địa phương, cả 2 vợ chồng đều khuyết tật vận động.

Ông Phạm Văn Ba kêu gọi các mạnh thường quân và bạn đọc báo Dân trí quan tâm, giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn, tạo điều kiện cho các con ông Nga được học hành đến nơi đến chốn.