Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tiêu dùng, phục vụ nhu cầu Tết của nhân dân

Ngày 12/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 239 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tiêu dùng, phục vụ nhu cầu Tết của nhân dân.

Công điện nêu rõ thời gian qua, tại nhiều địa phương trên cả nước đã liên tiếp xảy ra các đợt thiên tai, bão lũ lịch sử trên diện rộng, "lũ chồng lũ, bão chồng bão", sạt lở đất, gây thiệt hại rất lớn về người, tài sản, nhà ở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nhân dân, tác động đến tăng trưởng kinh tế.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, nhanh chóng ổn định tình hình đời sống nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát.

Các Bộ, cơ quan, địa phương cũng được yêu cầu triển khai quyết liệt, hiệu quả "Chiến dịch Quang Trung", quyết tâm hoàn thành sửa chữa nhà cho các gia đình có nhà bị hư hỏng nặng trước ngày 31/12; xây dựng lại nhà, tái định cư cho tất cả các gia đình có nhà bị đổ, sập, trôi chậm nhất trước ngày 31/1/2026.

Các Bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển mạnh thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng. Trong đó, chủ động nắm chắc, theo dõi sát diễn biến cung cầu hàng hóa, dịch vụ, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, bảo đảm nguồn cung, nhất là đối với lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu.

Tăng cường sản xuất, cung ứng thực phẩm công nghệ, thực phẩm tươi sống và các mặt hàng tiêu dùng khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, hệ thống phân phối và triển khai các chương trình bình ổn giá cả thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (Ảnh: VGP).

Cùng với đó, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, các chương trình kích cầu tiêu dùng trong nước, triển khai thực chất, hiệu quả Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", chuẩn bị tổ chức chu đáo Hội chợ mùa Xuân năm 2026.

Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng... Đẩy mạnh xúc tiến, khai thác hiệu quả mùa du lịch quốc tế và trong nước, nâng cao trải nghiệm và tăng mức chi tiêu trung bình của khách du lịch…

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ, biện pháp điều tiết giá theo quy định của pháp luật về giá để kiểm soát, bình ổn thị trường.

Bên cạnh đó, tăng cường triển khai hiệu quả và giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá; công khai thông tin về giá. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

Bộ Y tế được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan, địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu dùng; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ xuất khẩu, nhất là dịp cuối năm và đầu năm mới, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường quốc tế trong dịp lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch.

Đồng thời, khai thác có hiệu quả các FTA mà Việt Nam là thành viên, đẩy nhanh tiến độ đàm phán, ký kết các Hiệp định thương mại song phương, đa phương với các đối tác nhiều tiềm năng; tiếp tục đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng với Hoa Kỳ theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền…

Các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước được yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ, triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu hiệu quả, linh hoạt; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm…