Tai nạn nghiệt ngã cướp đi bao ước mơ, dự định của chàng trai trẻ

Tai nạn nghiệt ngã cướp đi ước mơ, dự định của chàng trai trẻ (Video: Huyền Nguyễn).

“Mỗi ngày con còn thở, nhịp tim còn đập, mẹ sẽ không từ bỏ hy vọng”

Mùa thu này, Nguyễn Sỹ Điệp (SN 1998, trú tại thôn Đồng Quan, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh) lẽ ra đã có một tổ ấm nhỏ với người mình yêu. Lễ cưới dự định tổ chức vào tháng 8 âm lịch. Nhưng số phận nghiệt ngã, tối 29/6, trên đường về, khi chỉ còn cách nhà 2km thì Điệp bị tai nạn giao thông và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 cấp cứu.

Mệt mỏi vì thiếu ngủ và lo lắng cho sức khỏe con trai, bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1975, mẹ của Điệp) nhìn già hơn so với tuổi.

Bà Hoa kể, Điệp hoàn thành nghĩa vụ quân sự được 2 năm, chưa có công việc ổn định, đang làm lao động thời vụ tại công trường xây dựng. Tối 29/6, trên đường đi làm về, Điệp bị tai nạn dẫn tới chấn thương sọ não nặng, rơi vào hôn mê sâu.

Được các y, bác sĩ khẩn cấp phẫu thuật và tận tình cứu chữa, sau hơn 3 tháng, Điệp đã qua cơn nguy kịch, nhưng chưa thể nhận biết hay trò chuyện.

Bà Nguyễn Thị Hoa túc trực chăm sóc con trai suốt 3 tháng nay trong Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Bên giường bệnh, người mẹ ngày ngày nắm chặt bàn tay con, khẽ gọi tên, chỉ mong một lần Điệp chớp mắt hay cử động ngón tay cho thấy dấu hiệu của sự hồi sinh.

Ngân ngấn nước mắt, bà Hoa kể: “3 tháng qua, chi phí điều trị cho Điệp đã vượt quá 200 triệu đồng. Em nó kháng kháng sinh, gia đình phải dùng nhiều loại thuốc ngoài danh mục Bảo hiểm y tế, mỗi ngày tốn cả chục triệu đồng. Quá trình điều trị cho Điệp còn kéo dài, chưa biết đến bao giờ”.

“Nhìn con nằm bất động khi tuổi đời còn rất trẻ, với bao dự định, ước mơ dang dở, tôi đau đớn khôn nguôi, chỉ ước có thể chịu thay con nỗi đau này. Mỗi ngày con còn thở, nhịp tim còn đập là một phép màu, là tia hy vọng để cả gia đình bám víu, tiếp tục cố gắng. Nhưng chi phí điều trị quá lớn, gia đình tôi đã kiệt quệ, thật sự không thể gồng gánh thêm”, bà Hoa trải lòng.

Các bác sĩ và người dân trong thôn cùng kêu gọi hỗ trợ

Bác sĩ Nguyễn Đức Hoàng trao đổi với người nhà về tình trạng của bệnh nhân Nguyễn Sỹ Điệp (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Bác sĩ Nguyễn Đức Hoàng, người trực tiếp điều trị cho Điệp chia sẻ, khi nhập viện, tình trạng của Điệp rất nặng, nguy cơ tử vong. Bệnh nhân từng ngừng tim 1 lần, phải thở máy, bụng chướng, tay chân không thể cử động. Gần đây, bệnh nhân có tiến triển, đã mở được mắt, tự thở và co được tay chân.

ThS.BS Nguyễn Khánh Dư, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, thăm khám cho bệnh nhân Nguyễn Sỹ Điệp (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ThS.BS Nguyễn Khánh Dư, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức cho biết, bệnh nhân Điệp bị tai nạn giao thông xe máy do tự ngã. Bệnh nhân bị tụ máu dưới màng cứng, đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương ngực. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được điều trị tích cực tại khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.

Do bệnh nặng nên quá trình điều trị cho Điệp sẽ còn kéo dài, chi phí khá tốn kém. Bố bệnh nhân là thợ xây, mẹ làm ruộng, gia đình rất khó khăn về kinh tế, không biết trông vào đâu.

ThS.BS Nguyễn Khánh Dư mong bạn đọc báo Dân trí cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ gia đình em Điệp trong quá trình điều trị sắp tới.

Em Nguyễn Sỹ Điệp khi còn trong quân ngũ (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Anh Trần Văn Hà, Phó trưởng thôn kiêm Bí thư Đoàn thanh niên thôn Đồng Quan cho biết, Điệp là thanh niên hiền lành, chịu khó, luôn tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương.

Điệp là con trai thứ 2 trong gia đình, vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự về. Anh trai Điệp đã lập gia đình và ở riêng, còn em trai thì vừa tốt nghiệp cao đẳng, chưa có việc làm. Gia đình thuần nông, kinh tế khó khăn. Điệp không may bị tai nạn, chi phí điều trị tốn kém đã trở thành gánh nặng quá sức.

Anh Hà cho biết, đại diện thôn đã đến bệnh viện thăm hỏi và kêu gọi bà con hỗ trợ gia đình, nhưng đa số người dân kinh tế khó khăn nên sự giúp đỡ còn hạn chế.

Phó trưởng thôn Đồng Quan tha thiết mong báo Dân trí là cầu nối, kêu gọi bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay ủng hộ, giúp đỡ gia đình em Điệp vượt qua giai đoạn khó khăn.