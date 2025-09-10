Chồng “thập tử nhất sinh” sau tai nạn thảm khốc, vợ cầu xin một phép màu

Chồng “thập tử nhất sinh” sau tai nạn thảm khốc, vợ cầu cứu trong tuyệt vọng (Video: Huyền Nguyễn).

Lao động chính gặp nạn, cả gia đình lâm cảnh kiệt quệ

Phóng viên Dân trí đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, thăm anh Phạm Đình Khánh (SN 1991, trú xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) theo đề nghị của phòng Công tác xã hội bệnh viện.

Tại khoa Hồi sức tích cực, anh Khánh nằm bất động trên giường bệnh, đôi mắt mở to nhưng vô hồn. Bên cạnh, chị Nguyễn Thị Linh (SN1992, vợ anh Khánh) lặng lẽ túc trực chăm sóc chồng. Từ ngày chồng gặp nạn, chị phải nghỉ việc để vào viện chăm chồng, còn 3 đứa con sinh năm 2013, 2015 và 2018 đành phải nhờ họ hàng chăm sóc ở quê nhà.

Chị Linh phải nghỉ việc để vào bệnh viện chăm sóc chồng (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Khi phóng viên hỏi thăm, chị Linh rưng rưng nước mắt kể, ngày 4/6, anh Khánh gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng do một xe máy đi ngược chiều đâm trực diện. Anh bị đa chấn thương, chấn thương sọ não nặng, vỡ xương hàm mặt trên và dưới, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2.

Sau đó, anh Khánh được chuyển tuyến lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để mổ lấy máu tụ trong não và phẫu thuật xương hàm mặt. Chưa kịp hồi phục, anh lại sốc nhiễm khuẩn nặng, buộc phải chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai điều trị tích cực.

"Tình trạng của chồng em lúc đó vô cùng nguy kịch. Các kết quả cấy máu, dịch não tủy, đờm đều ra vi khuẩn đa kháng thuốc. Gia đình đã phải chi trả khoảng 15 triệu đồng/ngày cho thuốc điều trị đặc hiệu, nhưng sức khỏe anh Khánh vẫn không cải thiện.

Kiệt quệ tài chính, ngày 26/7, gia đình đành xin chuyển anh ấy về Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 để tiếp tục điều trị. Em cầu xin bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này”, chị Linh nghẹn ngào.

Kiệt quệ tài chính, gia đình đành xin chuyển anh Khánh về Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 để tiếp tục điều trị (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Sau 3 tháng nằm viện, từ một người đàn ông khỏe mạnh, anh Khánh đã sút 20kg, giờ chỉ nằm bất động trên giường bệnh, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào điều dưỡng và vợ.

Theo lời chị Linh, bố chồng chị là thương binh hạng 2, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ và bị nhiễm chất độc da cam, hiện hưởng trợ cấp của Nhà nước. Mẹ chồng thì bị đãng trí, không có khả năng tự chăm sóc bản thân.

Gia cảnh vốn đã hết sức khó khăn, nay anh Khánh lâm nạn khiến gia đình càng thêm bi đát.

3 tháng, anh Khánh nằm điều trị ở 3 bệnh viện khác nhau, tiền thuốc ngoài danh mục Bảo hiểm y tế, chi phí đi lại, ăn uống... đã lên tới hàng trăm triệu đồng. Tiền thuốc men chữa trị cho chồng, tiền ăn học của 3 con, chị Linh giờ không biết phải xoay xở ở đâu, bởi chỗ nào vay được chị đã vay rồi.

Anh Khánh bên vợ và các con, trước khi bị tai nạn nghiêm trọng (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Ông Nguyễn Văn Kỳ, Trưởng thôn Đại Lộc (xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) xác nhận, hoàn cảnh gia đình anh Khánh vô cùng khó khăn. Gia đình đã dốc mọi nguồn lực nhưng vẫn không thể lo nổi các chi phí điều trị cho anh Khánh.

Mong bạn đọc giúp đỡ để bệnh nhân có cơ hội hồi phục

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Thị Mai, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, cho biết: “Bệnh nhân Khánh bị chấn thương sọ não do tai nạn xe máy, đã mổ giải phóng vùng chèn ép não (máu tụ não). Mảnh sọ hiện gửi ở Trung tâm mô của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chờ bệnh nhân phục hồi để ghép lại.

Hiện tại, tình trạng viêm phổi đã đỡ, bệnh nhân thở qua canuyn mở khí quản, liệt tứ chi, ăn uống qua sonde dạ dày. Về tri giác, đánh giá theo thang điểm Glasgow, bệnh nhân được 9 điểm. Tiên lượng bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy cấp, song di chứng nặng nề, cần được chăm sóc và phục hồi chức năng”.

Bác sĩ Nguyễn Thị Mai, Khoa Hồi sức tích cực cho biết, bệnh nhân Phạm Đình Khánh đã qua giai đoạn nguy cấp, song di chứng nặng nề, cần được chăm sóc và phục hồi chức năng (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Bác sĩ Mai cho biết thêm, bệnh viện đã có kế hoạch chuyển bệnh nhân sang Viện Phục hồi chức năng để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, quá trình này cần rất nhiều thời gian, nếu có tiến triển bệnh nhân cũng không thể phục hồi sức khỏe như trước. Việc bệnh nhân có thể đi lại và tự chăm sóc bản thân là rất khó.

Bác sĩ Phan Bảo Trung, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, mong bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để anh Khánh có cơ hội phục hồi sức khỏe (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Bác sĩ Phan Bảo Trung, Trưởng khoa Hồi sức tích cực cho biết, kinh phí điều trị của bệnh nhân Khánh là rất lớn. Dù đã được Bảo hiểm y tế chi trả một phần tiền phẫu thuật, thuốc men và giường bệnh, nhưng quá trình phục hồi chức năng gồm vật lý trị liệu, chế độ dinh dưỡng, cùng việc phải có ít nhất 1-2 người túc trực chăm sóc... vẫn là gánh nặng quá sức với gia đình.

Thay mặt tập thể cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 và gia đình bệnh nhân, bác sĩ Phan Bảo Trung mong bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ để anh Khánh có cơ hội phục hồi sức khỏe, gia đình vượt qua giai đoạn khốn khó.