Chàng trai người Thái bất tỉnh sau tai nạn, bác sĩ khẩn cầu sự giúp đỡ (Video: Huyền Nguyễn).

Em Lò Văn Đương (SN 2006, dân tộc Thái, trú bản Pái Dìa, xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La) có tuổi thơ bất hạnh, thiếu thốn cả vật chất và tình cảm gia đình.

Năm Đương lên 6, mẹ em bỏ đi. 2 năm sau, bố mất vì bệnh phổi, để lại Đương một mình trong căn nhà xập xệ, dột nát, chẳng có tài sản gì đáng giá. Thương cháu trai côi cút, chú ruột là anh Lò Văn Nguyên (SN 1982) đã đón Đương về nhà chăm sóc.

Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng anh Nguyên vẫn nuôi Đương ăn học đến hết trung học phổ thông như 2 con ruột của mình.

Tháng 10/2024, Đương theo bạn vượt hơn 400km từ Sơn La xuống Bắc Ninh tìm việc làm tại các khu công nghiệp.

Cuối năm 2024, Đương có đăng ký khám nghĩa vụ quân sự, nhưng sức khỏe không đạt nên không được tuyển. Sau đó, Đương quay lại Bắc Ninh tiếp tục làm công nhân, với hy vọng tự lập và phụ giúp gia đình.

Một tai nạn giao thông bất ngờ ập đến khiến Đương bị chấn thương sọ não và hôn mê bất tỉnh (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Tưởng như cuộc sống đang dần ổn định với chàng trai trẻ, thì một tai nạn giao thông bất ngờ ập đến. Đương được đưa vào Trung tâm Y tế Từ Sơn trong tình trạng bất tỉnh. Đến sáng 23/10, em được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 điều trị.

Anh Lò Văn Nguyên, chú ruột của Đương cho biết: “Tôi không rõ cháu bị tai nạn như thế nào. Từ hôm xuống viện chăm sóc Đương (ngày 24/10), tôi không thấy bạn bè hay đồng nghiệp nào của cháu đến thăm hỏi.

Tôi cũng không biết chính xác Đương đang làm ở công ty nào, thuê trọ ở đâu. Từ khi xuống Bắc Ninh làm công nhân, Đương chỉ về thăm nhà 2 lần. Dù vậy, tháng nào cháu cũng gửi tiền cho chú, khi 1-2 triệu đồng, lần thì 3-4 triệu đồng”.

Anh Lò Văn Nguyên, người chú ruột lặn lội từ xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La xuống Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 để chăm sóc cháu (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Anh Nguyên chia sẻ, đây là lần đầu tiên anh xuống dưới xuôi nên cái gì cũng bỡ ngỡ. Nhìn cháu trai nằm bất tỉnh trên giường bệnh, xung quanh là đủ loại dây dợ, máy móc, người chú không khỏi lo lắng.

Bên cạnh nỗi lo về sức khỏe của cháu, gánh nặng viện phí cũng khiến anh Nguyên trăn trở. Trước mắt, để lo cho cháu, anh Nguyên đã vét sạch tiền trong nhà và vay mượn được 10 triệu đồng tạm ứng viện phí, còn tương lai của Đương, anh chưa dám nghĩ tới.

Nhìn người đàn ông dân tộc Thái dáng vẻ lam lũ lóng ngóng phụ điều dưỡng chăm sóc, thay đồ cho cháu, ai cũng thương cảm.

Bệnh nhân Lò Văn Đương được điều dưỡng tận tình chăm sóc (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Đức Hoàng, khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, cho biết:

"Bệnh nhân Lò Văn Đương bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Khi chuyển từ tuyến dưới lên, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê sâu, tri giác đánh giá theo thang điểm Glasgow là 8 điểm. Bệnh nhân bị chấn thương sọ não, bên trong có tụ máu não, dập các mô não; tổn thương hàm mặt, gãy nhiều xương hàm dưới; tay bị gãy xương bàn ngón 5.

Sau thời gian điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân có tiến triển, nhưng hiện vẫn hôn mê, tiên lượng điều trị lâu dài, chi phí tốn kém".

Bác sĩ Nguyễn Đức Hoàng, khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 khám cho bệnh nhân Lò Văn Đương (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Là người trực tiếp điều trị cho Đương, bác sĩ Nguyễn Đức Hoàng mong bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để em có thể vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trước hoàn cảnh đặc biệt của bệnh nhân Lò Văn Đương, phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để em được tiếp tục điều trị, phục hồi sức khỏe, trở về viết tiếp những ước mơ còn dang dở.